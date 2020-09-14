У Держбюджеті-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати, - Марченко

У проєкті Державного бюджету-2021 немає скорочення витрат на соціальні виплати. Видатки на соціальний захист становитимуть 324 млрд гривень.

Про це на презентації проєкту заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Жодних скорочень витрат на соціальні виплати не передбачається", - заявив Марченко.

Зазначимо, в проєкті Державного бюджету на наступний рік видатки на соціальний захист населення становитимуть 324 млрд гривень - це на 7,5 млрд гривень більше, ніж у 2020 році. З цієї суми витрати для пенсійного фонду становитимуть 204 млрд гривень.

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