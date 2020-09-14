Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит (в размере. - Ред.) $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Путин.

Отмечается, что Путин рассчитывает, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках.

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