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Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".
"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит (в размере. - Ред.) $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Путин.
Отмечается, что Путин рассчитывает, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках.
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+49 violator
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+34 Maxim Ak-Murza
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Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
А теперь еле наскребли 1,5 млрд! Все равно в никуда, как обычно.
Тобто Білорусь гроші може не повертати.
А Лукашеску повернеться і буде роздавати гроші - кожному 1000 рублів.