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Новости Революция в Беларуси
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Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин

Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит (в размере. - Ред.) $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Путин.

Отмечается, что Путин рассчитывает, что информация о российском кредите Белоруссии отразится на финансовых рынках.

Также читайте: Путин - Лукашенко: Что касается военной составляющей, у нас есть план и он будет реализован

Автор: 

Беларусь (7891) кредит (2378) путин владимир (31270) россия (95546)


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Топ комментарии
+49
Яныка Путин дороже оценил . или это цены на диктаторов упали ?
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14.09.2020 16:24
+34
Продано. Один бульбофюрер, заверните.
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14.09.2020 16:25
+32
***** и раскаряка... (историческое фото...на века!)
Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин - Цензор.НЕТ 6657

...
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14.09.2020 16:28
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Страница 2 из 2
Для поддержки лукашенковских штанов? Дорого подтяжки обходятся.
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14.09.2020 17:02 Ответить
Путин - ты мерзкое ,кроожадное чудище!!!! И милиарды у тебя варованные
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14.09.2020 17:03 Ответить
Він знає
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14.09.2020 17:11 Ответить
Почему не 3?
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14.09.2020 17:05 Ответить
известной и верной дорогой идут товарищи
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14.09.2020 17:07 Ответить
ПЕРЩІ КРОКИ ЯНУКОВОЩА ...
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14.09.2020 17:20 Ответить
Почем теперь будет удар палкою по башке белоруса? Бить будут долго и сильно. Если не будут получать ответки.
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14.09.2020 17:40 Ответить
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи...Совпадение?
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14.09.2020 17:45 Ответить
Ого,как санкции лупят по параше.
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14.09.2020 17:50 Ответить
Лукашенка майже у двічі дешевше Януковича оцінили....як цапів на ярмарку...Цікаво, як вивозити будуть тушку, через Крим транзитом? Чи старичка з "новачком" спочатку познайомлять? Хоча, яка різниця, як це лайно змиють....
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14.09.2020 17:52 Ответить
Янику 3 ярда авансом дали, обіцяли 15.
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15.09.2020 16:00 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
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14.09.2020 17:54 Ответить
Всё без изменений у путлеристов. На тебе денежку,только войди губернией в состав лаптеногии. У овоща не срослось. В Ростове оказался. А усатого колхозника похоже лишь могила исправит.
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14.09.2020 18:08 Ответить
Мардва гатовся сасать фак, денех на типе нету, держисся.
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14.09.2020 18:12 Ответить
А денежек все меньше и меньше. Вот раньше были времена! 18 млрд туда, 10 сюда...
А теперь еле наскребли 1,5 млрд! Все равно в никуда, как обычно.
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14.09.2020 18:24 Ответить
до инаугурации хватит полтора?
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14.09.2020 19:12 Ответить
Лукашенко - молодец! Снова подоил *****. Он с Кадыровым знает цену московскому величию и получает в очередной раз от нее ренту. Московия уникальная недоимперия: на протяжении стольких столетий не то, что не имеет хотя бы какую-нибудь реальную прибыль, а наоборот, содержит своих сателлитов, тратит свои ресурсы ради никому не нужных политических понтов.
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14.09.2020 19:20 Ответить
московия ежегодно 10 миллиардов экономит на беларуском транзите . 1.5 в долг это ничто .
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14.09.2020 20:18 Ответить
1.5 посасульки
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14.09.2020 19:23 Ответить
И 1.5тыс омоновцев
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14.09.2020 19:23 Ответить
Уже третье десятилетие пошло, как Лукашенко занимается с московией сексом по телефону, все обещает вступить в союз и т.п., а оно дурное слюни пускает и бабки сует, лишь бы никуда не сбежал
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14.09.2020 19:25 Ответить
На зарплату опричникам
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14.09.2020 19:42 Ответить
Кредит для Беларуси или Лукашенко? Пока народ бастует Лукашенко берет кредиты,чтобы псам платить зарплату, усатый и Омон возвращать его будет,а не народ Беларуси.
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14.09.2020 20:52 Ответить
А уж россияне то как обрадуются... Даёшь доллар по 100р!
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14.09.2020 21:18 Ответить
схемы у гэбни всё те же..через пару лет эти бабки Тараканище с Николашкой будут тратить на Рублёвке. а пуйло буде взывать к народу Беларуси и скулить - вернитееее..
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14.09.2020 21:21 Ответить
Гроші надали особі яка не лігитимна і не представляє Білорусь.
Тобто Білорусь гроші може не повертати.
А Лукашеску повернеться і буде роздавати гроші - кожному 1000 рублів.
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14.09.2020 21:39 Ответить
Недорого хитрозачесанный страну продал,свою сраку спасая. Но зря. Подохнуть от кремлевских хазяев у него шансов гораздо больше,чем от черенка от своего народа. Чего ему и желаю
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15.09.2020 01:23 Ответить
Проторенная дорога в Ростов.
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15.09.2020 11:49 Ответить
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