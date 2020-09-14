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Росія надасть Білорусі держкредит в $1,5 млрд, - Путін
Президент Росії Володимир Путін під час переговорів з Олександром Лукашенком в Сочі заявив, що РФ надасть Білорусії держкредит у розмірі $1,5 млрд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит (в розмірі. - Ред.) $1,5 млрд, і ми це зробимо! Зараз, наскільки відомо, наші міністри фінансів ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні", - сказав Путін.
Зазначається, що Путін розраховує, що інформація про російський кредит Білорусії відіб'ється на фінансових ринках.
Топ коментарі
+49 violator
показати весь коментар14.09.2020 16:24
+34 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар14.09.2020 16:25
+32 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар14.09.2020 16:28
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Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
А теперь еле наскребли 1,5 млрд! Все равно в никуда, как обычно.
Тобто Білорусь гроші може не повертати.
А Лукашеску повернеться і буде роздавати гроші - кожному 1000 рублів.