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Новини Революція в Білорусі
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Росія надасть Білорусі держкредит в $1,5 млрд, - Путін

Росія надасть Білорусі держкредит в $1,5 млрд, - Путін

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів з Олександром Лукашенком в Сочі заявив, що РФ надасть Білорусії держкредит у розмірі $1,5 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит (в розмірі. - Ред.) $1,5 млрд, і ми це зробимо! Зараз, наскільки відомо, наші міністри фінансів ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні", - сказав Путін.

Зазначається, що Путін розраховує, що інформація про російський кредит Білорусії відіб'ється на фінансових ринках.

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Автор: 

Білорусь (7931) кредит (3827) путін володимир (23821) росія (65191)


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Топ коментарі
+49
Яныка Путин дороже оценил . или это цены на диктаторов упали ?
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14.09.2020 16:24
+34
Продано. Один бульбофюрер, заверните.
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14.09.2020 16:25
+32
***** и раскаряка... (историческое фото...на века!)
Россия предоставит Беларуси госкредит в $1,5 млрд, - Путин - Цензор.НЕТ 6657

...
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14.09.2020 16:28
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Для поддержки лукашенковских штанов? Дорого подтяжки обходятся.
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14.09.2020 17:02 Відповісти
Путин - ты мерзкое ,кроожадное чудище!!!! И милиарды у тебя варованные
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14.09.2020 17:03 Відповісти
Він знає
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14.09.2020 17:11 Відповісти
Почему не 3?
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14.09.2020 17:05 Відповісти
известной и верной дорогой идут товарищи
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14.09.2020 17:07 Відповісти
ПЕРЩІ КРОКИ ЯНУКОВОЩА ...
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14.09.2020 17:20 Відповісти
Почем теперь будет удар палкою по башке белоруса? Бить будут долго и сильно. Если не будут получать ответки.
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14.09.2020 17:40 Відповісти
Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и соглашения с ЕС, позволяющий получить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи...Совпадение?
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14.09.2020 17:45 Відповісти
Ого,как санкции лупят по параше.
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14.09.2020 17:50 Відповісти
Лукашенка майже у двічі дешевше Януковича оцінили....як цапів на ярмарку...Цікаво, як вивозити будуть тушку, через Крим транзитом? Чи старичка з "новачком" спочатку познайомлять? Хоча, яка різниця, як це лайно змиють....
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14.09.2020 17:52 Відповісти
Янику 3 ярда авансом дали, обіцяли 15.
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15.09.2020 16:00 Відповісти
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
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14.09.2020 17:54 Відповісти
Всё без изменений у путлеристов. На тебе денежку,только войди губернией в состав лаптеногии. У овоща не срослось. В Ростове оказался. А усатого колхозника похоже лишь могила исправит.
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14.09.2020 18:08 Відповісти
Мардва гатовся сасать фак, денех на типе нету, держисся.
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14.09.2020 18:12 Відповісти
А денежек все меньше и меньше. Вот раньше были времена! 18 млрд туда, 10 сюда...
А теперь еле наскребли 1,5 млрд! Все равно в никуда, как обычно.
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14.09.2020 18:24 Відповісти
до инаугурации хватит полтора?
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14.09.2020 19:12 Відповісти
Лукашенко - молодец! Снова подоил *****. Он с Кадыровым знает цену московскому величию и получает в очередной раз от нее ренту. Московия уникальная недоимперия: на протяжении стольких столетий не то, что не имеет хотя бы какую-нибудь реальную прибыль, а наоборот, содержит своих сателлитов, тратит свои ресурсы ради никому не нужных политических понтов.
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14.09.2020 19:20 Відповісти
московия ежегодно 10 миллиардов экономит на беларуском транзите . 1.5 в долг это ничто .
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14.09.2020 20:18 Відповісти
1.5 посасульки
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14.09.2020 19:23 Відповісти
И 1.5тыс омоновцев
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14.09.2020 19:23 Відповісти
Уже третье десятилетие пошло, как Лукашенко занимается с московией сексом по телефону, все обещает вступить в союз и т.п., а оно дурное слюни пускает и бабки сует, лишь бы никуда не сбежал
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14.09.2020 19:25 Відповісти
На зарплату опричникам
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14.09.2020 19:42 Відповісти
Кредит для Беларуси или Лукашенко? Пока народ бастует Лукашенко берет кредиты,чтобы псам платить зарплату, усатый и Омон возвращать его будет,а не народ Беларуси.
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14.09.2020 20:52 Відповісти
А уж россияне то как обрадуются... Даёшь доллар по 100р!
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14.09.2020 21:18 Відповісти
схемы у гэбни всё те же..через пару лет эти бабки Тараканище с Николашкой будут тратить на Рублёвке. а пуйло буде взывать к народу Беларуси и скулить - вернитееее..
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14.09.2020 21:21 Відповісти
Гроші надали особі яка не лігитимна і не представляє Білорусь.
Тобто Білорусь гроші може не повертати.
А Лукашеску повернеться і буде роздавати гроші - кожному 1000 рублів.
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14.09.2020 21:39 Відповісти
Недорого хитрозачесанный страну продал,свою сраку спасая. Но зря. Подохнуть от кремлевских хазяев у него шансов гораздо больше,чем от черенка от своего народа. Чего ему и желаю
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15.09.2020 01:23 Відповісти
Проторенная дорога в Ростов.
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15.09.2020 11:49 Відповісти
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