Росія надасть Білорусі держкредит в $1,5 млрд, - Путін

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів з Олександром Лукашенком в Сочі заявив, що РФ надасть Білорусії держкредит у розмірі $1,5 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент державний кредит (в розмірі. - Ред.) $1,5 млрд, і ми це зробимо! Зараз, наскільки відомо, наші міністри фінансів ведуть на цей рахунок роботу на професійному рівні", - сказав Путін.

Зазначається, що Путін розраховує, що інформація про російський кредит Білорусії відіб'ється на фінансових ринках.

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