Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин
Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение финансирования сферы образования на 34 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов.
Отмечается, что на сферу образования предполагается предусмотреть 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.
В частности, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) предлагается направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям, 49,2 млрд грн – на расходы на высшее образование, 1,4 млрд грн - на поддержку "Новой украинской школы", 1 млрд грн – на строительство, ремонт и реконструкцию школ, 4,5 млрд грн – на выплату академических стипендий, 0,9 млрд грн – на выплату социальных стипендий, 1 млрд грн – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования, 0,5 млрд грн – на инклюзивное образование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"- Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов.
- Это официальная научная версия?
- Моя. Её пока не разделяет никто. Но все, кто не разделяют, все ошибаются. Он мне вложил в голову ночью, Бог. Около года назад."
охохох, б....дь. і він все ще директор одного з НДІ. ето пі.....ц.
Ви таки почитайте https://un-sci.com/ru/2020/09/13/menya-porazhaet-tupoumie-standartnoj-klassicheskoj-nauki-akademik-goncharuk-kandidat-v-prezidenty-nan/ статтю . Це як аніме - будете плакати, сміятися або блювати, але точно не залишитеся байдужим.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3284208611697600&id=100003254815329 Андрій Петренко
https://ibigdan.livejournal.com/25587366.html