Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение финансирования сферы образования на 34 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечается, что на сферу образования предполагается предусмотреть 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.

В частности, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) предлагается направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям, 49,2 млрд грн – на расходы на высшее образование, 1,4 млрд грн - на поддержку "Новой украинской школы", 1 млрд грн – на строительство, ремонт и реконструкцию школ, 4,5 млрд грн – на выплату академических стипендий, 0,9 млрд грн – на выплату социальных стипендий, 1 млрд грн – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования, 0,5 млрд грн – на инклюзивное образование.

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