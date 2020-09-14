РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13058 посетителей онлайн
Новости
727 5

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин

Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает увеличение финансирования сферы образования на 34 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство финансов.

Отмечается, что на сферу образования предполагается предусмотреть 173,8 млрд грн, что на 34 млрд грн больше, чем запланировано на 2020 год.

В частности, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) предлагается направить на образовательную субвенцию для выплаты зарплат учителям, 49,2 млрд грн – на расходы на высшее образование, 1,4 млрд грн - на поддержку "Новой украинской школы", 1 млрд грн – на строительство, ремонт и реконструкцию школ, 4,5 млрд грн – на выплату академических стипендий, 0,9 млрд грн – на выплату социальных стипендий, 1 млрд грн – на предотвращение распространения коронавируса в учреждениях образования, 0,5 млрд грн – на инклюзивное образование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2021 предусматривает получение 6 млрд грн от приватизации, $1,5 млрд от МВФ и $3 млрд от евробондов, - Марченко

Автор: 

госбюджет (1186) Минфин (1556) образование (2267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ё моё это сколько же надо будет напечатать бабла ....
показать весь комментарий
14.09.2020 17:02 Ответить
а давайте вспомним что предусматривал проект госбюджета 2020, и что мы получили в итоге...
показать весь комментарий
14.09.2020 17:08 Ответить
Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3878
показать весь комментарий
14.09.2020 17:08 Ответить
Проєкт держбюджету-2021 передбачає збільшення фінансування освіти на 34 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4345

"- Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов.
- Это официальная научная версия?
- Моя. Её пока не разделяет никто. Но все, кто не разделяют, все ошибаются. Он мне вложил в голову ночью, Бог. Около года назад."

охохох, б....дь. і він все ще директор одного з НДІ. ето пі.....ц.

Ви таки почитайте https://un-sci.com/ru/2020/09/13/menya-porazhaet-tupoumie-standartnoj-klassicheskoj-nauki-akademik-goncharuk-kandidat-v-prezidenty-nan/ статтю . Це як аніме - будете плакати, сміятися або блювати, але точно не залишитеся байдужим.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3284208611697600&id=100003254815329 Андрій Петренко

https://ibigdan.livejournal.com/25587366.html
показать весь комментарий
14.09.2020 17:48 Ответить
Зе-біли поставте, ще Фокіна прем'єром, щоб все стало на свої місця!
показать весь комментарий
14.09.2020 17:55 Ответить
 
 