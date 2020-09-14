Проєкт держбюджету-2021 передбачає збільшення фінансування освіти на 34 млрд грн, - Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення фінансування сфери освіти на 34 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів.

Зазначається, що на сферу освіти планується передбачити 173,8 млрд грн, що на 34 млрд грн більше, ніж заплановано на 2020 рік.

Зокрема, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) пропонується спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям, 49,2 млрд грн - на витрати на вищу освіту, 1,4 млрд грн - на підтримку "Нової української школи", 1 млрд грн - на будівництво, ремонт і реконструкцію шкіл, 4,5 млрд грн - на виплату академічних стипендій, 0,9 млрд грн - на виплату соціальних стипендій, 1 млрд грн - на запобігання поширенню коронавірусу в установах освіти, 0, 5 млрд грн - на інклюзивну освіту.

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