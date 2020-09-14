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Проєкт держбюджету-2021 передбачає збільшення фінансування освіти на 34 млрд грн, - Мінфін

Проєкт держбюджету-2021 передбачає збільшення фінансування освіти на 34 млрд грн, - Мінфін

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення фінансування сфери освіти на 34 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство фінансів.

Зазначається, що на сферу освіти планується передбачити 173,8 млрд грн, що на 34 млрд грн більше, ніж заплановано на 2020 рік.

Зокрема, 102,5 млрд грн (+21,2 млрд грн) пропонується спрямувати на освітню субвенцію для виплати зарплат вчителям, 49,2 млрд грн - на витрати на вищу освіту, 1,4 млрд грн - на підтримку "Нової української школи", 1 млрд грн - на будівництво, ремонт і реконструкцію шкіл, 4,5 млрд грн - на виплату академічних стипендій, 0,9 млрд грн - на виплату соціальних стипендій, 1 млрд грн - на запобігання поширенню коронавірусу в установах освіти, 0, 5 млрд грн - на інклюзивну освіту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Педагоги отримають 30% надбавки до зарплати, - Марченко

Автор: 

держбюджет (2394) Мінфін (3645) освіта (1302)


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Ё моё это сколько же надо будет напечатать бабла ....
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14.09.2020 17:02 Відповісти
а давайте вспомним что предусматривал проект госбюджета 2020, и что мы получили в итоге...
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14.09.2020 17:08 Відповісти
Проект госбюджета-2021 предусматривает увеличение финансирования образования на 34 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3878
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14.09.2020 17:08 Відповісти
Проєкт держбюджету-2021 передбачає збільшення фінансування освіти на 34 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 4345

"- Знаете, сколько лет Земле? 15 тысяч всего лишь, не миллионов, не миллиардов.
- Это официальная научная версия?
- Моя. Её пока не разделяет никто. Но все, кто не разделяют, все ошибаются. Он мне вложил в голову ночью, Бог. Около года назад."

охохох, б....дь. і він все ще директор одного з НДІ. ето пі.....ц.

Ви таки почитайте https://un-sci.com/ru/2020/09/13/menya-porazhaet-tupoumie-standartnoj-klassicheskoj-nauki-akademik-goncharuk-kandidat-v-prezidenty-nan/ статтю . Це як аніме - будете плакати, сміятися або блювати, але точно не залишитеся байдужим.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3284208611697600&id=100003254815329 Андрій Петренко

https://ibigdan.livejournal.com/25587366.html
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14.09.2020 17:48 Відповісти
Зе-біли поставте, ще Фокіна прем'єром, щоб все стало на свої місця!
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14.09.2020 17:55 Відповісти
 
 