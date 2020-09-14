Турист из Украины утонул в море в болгарском Солнечном Береге

По данным полиции, на курорте Солнечный Берег утонул украинский турист. По делу ведется досудебное производство.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на News.bg, 11 сентября на пляже перед отелем "Гларус" на приморском курорте море выбросило тело молодого человека. Позже выяснилось, что это 31-летний украинец, который прибыл на курорт около полуночи того же дня.

Его тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса.

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Напомним, Министерство здравоохранения Болгарии позволило гражданам Украины до 30 сентября въезжать на территорию страны без результатов теста на коронавирус и обязательного карантина.