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Турист из Украины утонул в море в болгарском Солнечном Береге

Турист из Украины утонул в море в болгарском Солнечном Береге
Фото: news.bg

По данным полиции, на курорте Солнечный Берег утонул украинский турист. По делу ведется досудебное производство.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на News.bg, 11 сентября на пляже перед отелем "Гларус" на приморском курорте море выбросило тело молодого человека. Позже выяснилось, что это 31-летний украинец, который прибыл на курорт около полуночи того же дня.

Его тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области

Напомним, Министерство здравоохранения Болгарии позволило гражданам Украины до 30 сентября въезжать на территорию страны без результатов теста на коронавирус и обязательного карантина.

Автор: 

Болгария (655) курорт (119) смерть (9223)


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Топ комментарии
+1
Лучше бы уж в Карпаты поехал, там сложнее потонуть. Земля ему пухом, а иным наука: или бухать, или в море нырять.
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14.09.2020 18:18
+1
Какое всплыл? Он бы тупо не погрузился.
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14.09.2020 18:28
+1
Солнечний Берег - назва курорта.
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14.09.2020 18:30
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Напился?
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14.09.2020 18:10 Ответить
А шо ж то за отдих на трезвяну ???
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14.09.2020 18:15 Ответить
Хороший человек был наверно...например работник фемиды всплыл бы 100%
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14.09.2020 18:12 Ответить
Какое всплыл? Он бы тупо не погрузился.
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14.09.2020 18:28 Ответить
Лучше бы уж в Карпаты поехал, там сложнее потонуть. Земля уму пухом, а иным наука: или бухать, или в море нырять.
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14.09.2020 18:18 Ответить
Лучше бы уж в Карпаты поехал, там сложнее потонуть. Земля ему пухом, а иным наука: или бухать, или в море нырять.
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14.09.2020 18:18 Ответить
Искусство заголовка. Утонул в береге, или таки в море?
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14.09.2020 18:27 Ответить
Солнечний Берег - назва курорта.
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14.09.2020 18:30 Ответить
Я в курсе. Но заголовок так составлен
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14.09.2020 18:35 Ответить
Це ж треба так попасти, в Сонячному Березі до глибини три дня йти.
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14.09.2020 19:21 Ответить
Там зворотня течія дуже небезпечна.
Вдень там рятівникі ловлять дуже багато знесилених...
Це - одне з небагатьох міст, де я бачив реально згуртовану службу рятівників.
Але, звичайно, вони вночі не працюють.
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14.09.2020 19:59 Ответить
Мабуть рибалив , і спіймав велику рибу на крючок . Краще б, на Бамбас поїхав . Там немає моря .
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14.09.2020 19:22 Ответить
 
 