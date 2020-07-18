РУС
Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области

Болгария поблагодарила Украину за сохранение в Одесской области Болградского района, значительную часть населения которого составляют этнические болгары.

Об этом написала в Твиттере вице-премьер правительства Болгарии, министр иностранных дел Екатерина Захариева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 74000 болгар в Украине объединились в одном административном районе с центром в городе Болграде после административной реформы", - отметила она.

Захариева поблагодарила за это украинское правительство и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, которого назвала своим другом.

Таким образом болгарская министр отреагировала на решение Верховной Рады, которая 17 июля проголосовала за сокращение количества административных районов в Украине с 490 до 136.

В соответствии с утвержденными изменениями, в Одесской области становится 6 районов вместо прежних 26. В частности, остается район под названием Болградский с центром в городе Болграде. Он объединит, кроме старого Болградского района, также прежний соседней Арцизский район и часть Саратского. В новом районе будет десять объединенных территориальных общин, из них пять - на территории прежнего Болградского района.

Напомним, 20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.

17 июня президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района.

Болгария (666) Одесская область (3788) админреформа (249) нацменьшинства (237)
Топ комментарии
+16
У Болгарії є Український район?
18.07.2020 12:34 Ответить
+10
Уже даже и совсем не смешно. Пропал дом в руках юродивых.
18.07.2020 12:33 Ответить
+9
А болгары вата страшная...тут еще и арцизские подприбавились...теперь будет вонять и требовать вастанавить ссср...
18.07.2020 12:37 Ответить
Уже даже и совсем не смешно. Пропал дом в руках юродивых.

18.07.2020 12:33
18.07.2020 12:33 Ответить
У Болгарії є Український район?
18.07.2020 12:34 Ответить
А нам і вдома хорошо. Болгарам теж у нас непогано, а в весь той галас із Болградським районом - якась дурна кацапська провокація, з метою посварити Україну з Болгарією.
18.07.2020 13:17 Ответить
В Україні є український район? Чи тільки малоросійські?
18.07.2020 13:25 Ответить
Гасло 1990 року: "Наша мета, щоб у вільній Україні руським жилося краще ніж в Росії, полякам ніж у Польщі, євреям ніж і в Ізраілі, вірменам ніж у Вірменії, а українцям, хоча б так як у Канаді."
18.07.2020 13:39 Ответить
В Болгарии около 2 тыс. этнических украинцев расселены равномерно по областям.
И около 7 тыс. болгар в одном только Болграде (почти половина населения, больше чем украинцев).
18.07.2020 14:11 Ответить
Фотография, наиболее полно отражающая состояние нынешней власти. Что скажут врачи-наркологи? Каков диагноз у организма?

Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области - Цензор.НЕТ 4994
18.07.2020 12:35 Ответить
организм какает
18.07.2020 12:43 Ответить
глаза як у Распутина
18.07.2020 13:13 Ответить
Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області - Цензор.НЕТ 7557
18.07.2020 13:20 Ответить
А болгары вата страшная...тут еще и арцизские подприбавились...теперь будет вонять и требовать вастанавить ссср...
18.07.2020 12:37 Ответить
Скорее, наоборот. Там до сих пор уважают дидов, которые воевали против СССР)
18.07.2020 16:20 Ответить
Кстати о птичках..а подскажите как из болграда попасть в арциз...наверное каждые 30мин автобус ходит по 15 грн...И дорога еврокласса...Вот садишься на автостанции Болград..40мин и ты в арцизе...Правильно...
18.07.2020 12:40 Ответить
а зачем тебе туда переться, к родственникам ?
так само как и раньше
18.07.2020 12:55 Ответить
В военкомат...ибо там бывшая служебная хата...на них единое окно не распространяется в отличии от паспортного стола...
18.07.2020 13:01 Ответить
служебная хата ??? сельсовет, так они в ОТГ.
а с военкомата и сами приедут
18.07.2020 13:06 Ответить
Крюком))))
На Сарату или Татарбунары, а потом на Арциз))))
Это короткий путь))))
Через Весёлый Кут, подсказывать не буду)
18.07.2020 18:11 Ответить
В Украине есть болгарский район, мадярский, румынский и ху*ловский. Последний возглавляет Ермак.
18.07.2020 12:44 Ответить
То, что возглавляет Ермак - есть мокшанский аймак.
18.07.2020 13:29 Ответить
Есть кто-то,кому мы жопу еще не лизали?
18.07.2020 12:57 Ответить
Кемска волость??? Йа-йа...
18.07.2020 12:58 Ответить
Великоболградска народна республика не за горами. Московские специалисты историки в гражданском приедут искать им скрепы.
18.07.2020 13:13 Ответить
Такого ще не бачили і не чули !!!Водій маршрутки не зупинився на зупинці бо... не зрозумів українську мову. Це сталося
спочатку у Закарпатській області, в Берегівському районі на кордоні з
Угорщиною. Обідній час, маршрутка, стоять чоловік і жіночка (мати з сином).Чоловік: "Будь ласка, зупинить біля ринку".Водій: ... тиша.Чоловік: "Зупинить біля ринку!".Водій: ... тиша.Жіночка: "Вы що, не чуєте?".Водій: ... тиша.Автобус, не знижуючи швидкість, проїзжає повз ринку і
зупиняється на наступній зупинці.Мама з сином підходять до водія і кажуть:"Вы що, не чули? Мы ж просили зупинити!".Водій по-угорськи: "Mit?".Жіночка: "Вы глухий?".Водій по-угорськи: "Mit? Nem értem a tiéd nyelv!"
(в перекладі з угорської "Що? Я не розумію вашої мови")…Через кілька днів ці ж чоловік і жіночка (мати з сином) були
проїздом у Болградському районі Одеської області, місці проживання етнічних
болгар. Цьго разу водієм автобуса був болгарин…

18.07.2020 13:16 Ответить
А как благодарны жители Богуслава и Мироновки и Вишгорода , которым теперь за сто с лишним километров надо ездить в рай центр , ну просто не передать словами. Вот сей час еще налоги на паи 6 тыс введут , и все у людей на селах будет такое счастье , что словами не передать . Они на радостях даже с вилами на Киев приедут , что бы этой радостью вилами в бок зеленой мрази из ВР поделиться.
18.07.2020 13:26 Ответить
Болгарський район це те про що усі мріють...
18.07.2020 13:31 Ответить
Кстати там болгары очень давно. И Болград старый городок. Работяги они хорошие. Уже много десятков лет на Привозе в Одессе брынза с тех мест на улёт---лучшая и не только брынза. Многие торгуя подобным выдают своё как оттуда. Тут одесситы больше подскажут. При совках там крепко десантники стояли полками и дивизиями. Интересное место. Там хорошо живут. Малые этносы берегут свой язык и культуру. Шваль не пускают в своё сообщество. Нацменов, урок, мордухаев, комуняк не любили, партий не разводят с северным акцентом на *О*.
18.07.2020 13:52 Ответить
Все частные дома как будто один и тот же строитель делал.
18.07.2020 14:04 Ответить
Не все.
Болгарские, гагаузские и албанские постройки - практически однотипные. Торец на улицу, а весь дом в глубину двора.
Украинский тип, как правило квадратные, в глубине двора. От улицы, ограждены забором.
18.07.2020 18:16 Ответить
Ещё бы Украинцев в Украине обьединить, нужно евреев попросить...
18.07.2020 15:52 Ответить
Выдавать болгарский паспорт гражданам Украины это нормально?
18.07.2020 19:36 Ответить
Венгрія теж дуже задоволена формуванням мадярського анклаву шляхом відрізання від сусідніх районів десятків сіл та приєднання до вже повністю не українського Берегівського. І ніхто там українців не питав, чи будуть вони перевчатись на мадярську, чи емігрують подалі від зародження автономії.
18.07.2020 22:54 Ответить
 
 