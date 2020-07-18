Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области
Болгария поблагодарила Украину за сохранение в Одесской области Болградского района, значительную часть населения которого составляют этнические болгары.
Об этом написала в Твиттере вице-премьер правительства Болгарии, министр иностранных дел Екатерина Захариева, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня 74000 болгар в Украине объединились в одном административном районе с центром в городе Болграде после административной реформы", - отметила она.
Захариева поблагодарила за это украинское правительство и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, которого назвала своим другом.
Таким образом болгарская министр отреагировала на решение Верховной Рады, которая 17 июля проголосовала за сокращение количества административных районов в Украине с 490 до 136.
В соответствии с утвержденными изменениями, в Одесской области становится 6 районов вместо прежних 26. В частности, остается район под названием Болградский с центром в городе Болграде. Он объединит, кроме старого Болградского района, также прежний соседней Арцизский район и часть Саратского. В новом районе будет десять объединенных территориальных общин, из них пять - на территории прежнего Болградского района.
Напомним, 20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.
21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.
22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.
17 июня президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района.
И около 7 тыс. болгар в одном только Болграде (почти половина населения, больше чем украинцев).
так само как и раньше
а с военкомата и сами приедут
На Сарату или Татарбунары, а потом на Арциз))))
Это короткий путь))))
Через Весёлый Кут, подсказывать не буду)
спочатку у Закарпатській області, в Берегівському районі на кордоні з
Угорщиною. Обідній час, маршрутка, стоять чоловік і жіночка (мати з сином).Чоловік: "Будь ласка, зупинить біля ринку".Водій: ... тиша.Чоловік: "Зупинить біля ринку!".Водій: ... тиша.Жіночка: "Вы що, не чуєте?".Водій: ... тиша.Автобус, не знижуючи швидкість, проїзжає повз ринку і
зупиняється на наступній зупинці.Мама з сином підходять до водія і кажуть:"Вы що, не чули? Мы ж просили зупинити!".Водій по-угорськи: "Mit?".Жіночка: "Вы глухий?".Водій по-угорськи: "Mit? Nem értem a tiéd nyelv!"
(в перекладі з угорської "Що? Я не розумію вашої мови")…Через кілька днів ці ж чоловік і жіночка (мати з сином) були
проїздом у Болградському районі Одеської області, місці проживання етнічних
болгар. Цьго разу водієм автобуса був болгарин…
Болгарские, гагаузские и албанские постройки - практически однотипные. Торец на улицу, а весь дом в глубину двора.
Украинский тип, как правило квадратные, в глубине двора. От улицы, ограждены забором.