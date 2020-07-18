Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области

Болгария поблагодарила Украину за сохранение в Одесской области Болградского района, значительную часть населения которого составляют этнические болгары.

Об этом написала в Твиттере вице-премьер правительства Болгарии, министр иностранных дел Екатерина Захариева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 74000 болгар в Украине объединились в одном административном районе с центром в городе Болграде после административной реформы", - отметила она.

Захариева поблагодарила за это украинское правительство и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, которого назвала своим другом.

Таким образом болгарская министр отреагировала на решение Верховной Рады, которая 17 июля проголосовала за сокращение количества административных районов в Украине с 490 до 136.

В соответствии с утвержденными изменениями, в Одесской области становится 6 районов вместо прежних 26. В частности, остается район под названием Болградский с центром в городе Болграде. Он объединит, кроме старого Болградского района, также прежний соседней Арцизский район и часть Саратского. В новом районе будет десять объединенных территориальных общин, из них пять - на территории прежнего Болградского района.

Напомним, 20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.

17 июня президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района.