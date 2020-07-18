Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області
Болгарія подякувала Україні за збереження в Одеській області Болградського району, значну частину населення якого становлять етнічні болгари.
Про це написала у твітері віцепрем'єрка уряду Болгарії, міністр закордонних справ Катерина Захарієва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 74 000 болгар в Україні об'єдналися в одному адміністративному районі з центром у місті Болград після адміністративної реформи", - зазначила вона.
Захарієва подякувала за це українському уряду і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, якого назвала своїм другом.
У такий спосіб пані міністр відреагувала на рішення Верховної Ради, яка 17 липня проголосувала за скорочення кількості адміністративних районів в Україні з 490 до 136.
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Відповідно до затверджених змін, в Одеській області стає 6 районів замість колишніх 26. Зокрема, залишається район під назвою Болградський із центром у Болграді. Він об'єднає, крім старого Болградського району, також колишній сусідній Арцизький район і частину Саратського. У новому районі буде десять об'єднаних територіальних громад, із них п'ять - на території колишнього Болградського району.
Нагадаємо, 20 травня 2020 року болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.
21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.
22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.
17 червня президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району.
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И около 7 тыс. болгар в одном только Болграде (почти половина населения, больше чем украинцев).
так само как и раньше
а с военкомата и сами приедут
На Сарату или Татарбунары, а потом на Арциз))))
Это короткий путь))))
Через Весёлый Кут, подсказывать не буду)
спочатку у Закарпатській області, в Берегівському районі на кордоні з
Угорщиною. Обідній час, маршрутка, стоять чоловік і жіночка (мати з сином).Чоловік: "Будь ласка, зупинить біля ринку".Водій: ... тиша.Чоловік: "Зупинить біля ринку!".Водій: ... тиша.Жіночка: "Вы що, не чуєте?".Водій: ... тиша.Автобус, не знижуючи швидкість, проїзжає повз ринку і
зупиняється на наступній зупинці.Мама з сином підходять до водія і кажуть:"Вы що, не чули? Мы ж просили зупинити!".Водій по-угорськи: "Mit?".Жіночка: "Вы глухий?".Водій по-угорськи: "Mit? Nem értem a tiéd nyelv!"
(в перекладі з угорської "Що? Я не розумію вашої мови")…Через кілька днів ці ж чоловік і жіночка (мати з сином) були
проїздом у Болградському районі Одеської області, місці проживання етнічних
болгар. Цьго разу водієм автобуса був болгарин…
Болгарские, гагаузские и албанские постройки - практически однотипные. Торец на улицу, а весь дом в глубину двора.
Украинский тип, как правило квадратные, в глубине двора. От улицы, ограждены забором.