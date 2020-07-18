Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області

Болгарія подякувала Україні за збереження в Одеській області Болградського району, значну частину населення якого становлять етнічні болгари.

Про це написала у твітері віцепрем'єрка уряду Болгарії, міністр закордонних справ Катерина Захарієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 74 000 болгар в Україні об'єдналися в одному адміністративному районі з центром у місті Болград після адміністративної реформи", - зазначила вона.

Захарієва подякувала за це українському уряду і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, якого назвала своїм другом.

У такий спосіб пані міністр відреагувала на рішення Верховної Ради, яка 17 липня проголосувала за скорочення кількості адміністративних районів в Україні з 490 до 136.

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Відповідно до затверджених змін, в Одеській області стає 6 районів замість колишніх 26. Зокрема, залишається район під назвою Болградський із центром у Болграді. Він об'єднає, крім старого Болградського району, також колишній сусідній Арцизький район і частину Саратського. У новому районі буде десять об'єднаних територіальних громад, із них п'ять - на території колишнього Болградського району.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.

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21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.



22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.

17 червня президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району.