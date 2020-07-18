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Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області

Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області

Болгарія подякувала Україні за збереження в Одеській області Болградського району, значну частину населення якого становлять етнічні болгари.

Про це написала у твітері віцепрем'єрка уряду Болгарії, міністр закордонних справ Катерина Захарієва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 74 000 болгар в Україні об'єдналися в одному адміністративному районі з центром у місті Болград після адміністративної реформи", - зазначила вона.

Захарієва подякувала за це українському уряду і міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, якого назвала своїм другом.

У такий спосіб пані міністр відреагувала на рішення Верховної Ради, яка 17 липня проголосувала за скорочення кількості адміністративних районів в Україні з 490 до 136.

Дивіться також: Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. ВIДЕО

Відповідно до затверджених змін, в Одеській області стає 6 районів замість колишніх 26. Зокрема, залишається район під назвою Болградський із центром у Болграді. Він об'єднає, крім старого Болградського району, також колишній сусідній Арцизький район і частину Саратського. У новому районі буде десять об'єднаних територіальних громад, із них п'ять - на території колишнього Болградського району.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Читайте також: Перед зустріччю з Кулебою глава МЗС Угорщини обговорив з болгарською колегою питання нацменшин в Україні

21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.

22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.

17 червня президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району.

Автор: 

Болгарія (786) Одеська область (3281) адмінреформа (35) нацменшини (195)


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Топ коментарі
+16
У Болгарії є Український район?
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18.07.2020 12:34
+10
Уже даже и совсем не смешно. Пропал дом в руках юродивых.
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18.07.2020 12:33
+9
А болгары вата страшная...тут еще и арцизские подприбавились...теперь будет вонять и требовать вастанавить ссср...
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18.07.2020 12:37
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Уже даже и совсем не смешно. Пропал дом в руках юродивых.
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18.07.2020 12:33 Відповісти
У Болгарії є Український район?
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18.07.2020 12:34 Відповісти
А нам і вдома хорошо. Болгарам теж у нас непогано, а в весь той галас із Болградським районом - якась дурна кацапська провокація, з метою посварити Україну з Болгарією.
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18.07.2020 13:17 Відповісти
В Україні є український район? Чи тільки малоросійські?
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18.07.2020 13:25 Відповісти
Гасло 1990 року: "Наша мета, щоб у вільній Україні руським жилося краще ніж в Росії, полякам ніж у Польщі, євреям ніж і в Ізраілі, вірменам ніж у Вірменії, а українцям, хоча б так як у Канаді."
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18.07.2020 13:39 Відповісти
В Болгарии около 2 тыс. этнических украинцев расселены равномерно по областям.
И около 7 тыс. болгар в одном только Болграде (почти половина населения, больше чем украинцев).
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18.07.2020 14:11 Відповісти
Фотография, наиболее полно отражающая состояние нынешней власти. Что скажут врачи-наркологи? Каков диагноз у организма?

Болгария благодарна Украине за сохранение Болградского района в Одесской области - Цензор.НЕТ 4994
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18.07.2020 12:35 Відповісти
организм какает
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18.07.2020 12:43 Відповісти
глаза як у Распутина
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18.07.2020 13:13 Відповісти
Болгарія вдячна Україні за збереження Болградського району в Одеській області - Цензор.НЕТ 7557
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18.07.2020 13:20 Відповісти
А болгары вата страшная...тут еще и арцизские подприбавились...теперь будет вонять и требовать вастанавить ссср...
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18.07.2020 12:37 Відповісти
Скорее, наоборот. Там до сих пор уважают дидов, которые воевали против СССР)
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18.07.2020 16:20 Відповісти
Кстати о птичках..а подскажите как из болграда попасть в арциз...наверное каждые 30мин автобус ходит по 15 грн...И дорога еврокласса...Вот садишься на автостанции Болград..40мин и ты в арцизе...Правильно...
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18.07.2020 12:40 Відповісти
а зачем тебе туда переться, к родственникам ?
так само как и раньше
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18.07.2020 12:55 Відповісти
В военкомат...ибо там бывшая служебная хата...на них единое окно не распространяется в отличии от паспортного стола...
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18.07.2020 13:01 Відповісти
служебная хата ??? сельсовет, так они в ОТГ.
а с военкомата и сами приедут
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18.07.2020 13:06 Відповісти
Крюком))))
На Сарату или Татарбунары, а потом на Арциз))))
Это короткий путь))))
Через Весёлый Кут, подсказывать не буду)
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18.07.2020 18:11 Відповісти
В Украине есть болгарский район, мадярский, румынский и ху*ловский. Последний возглавляет Ермак.
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18.07.2020 12:44 Відповісти
То, что возглавляет Ермак - есть мокшанский аймак.
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18.07.2020 13:29 Відповісти
Есть кто-то,кому мы жопу еще не лизали?
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18.07.2020 12:57 Відповісти
Кемска волость??? Йа-йа...
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18.07.2020 12:58 Відповісти
Великоболградска народна республика не за горами. Московские специалисты историки в гражданском приедут искать им скрепы.
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18.07.2020 13:13 Відповісти
Такого ще не бачили і не чули !!!Водій маршрутки не зупинився на зупинці бо... не зрозумів українську мову. Це сталося
спочатку у Закарпатській області, в Берегівському районі на кордоні з
Угорщиною. Обідній час, маршрутка, стоять чоловік і жіночка (мати з сином).Чоловік: "Будь ласка, зупинить біля ринку".Водій: ... тиша.Чоловік: "Зупинить біля ринку!".Водій: ... тиша.Жіночка: "Вы що, не чуєте?".Водій: ... тиша.Автобус, не знижуючи швидкість, проїзжає повз ринку і
зупиняється на наступній зупинці.Мама з сином підходять до водія і кажуть:"Вы що, не чули? Мы ж просили зупинити!".Водій по-угорськи: "Mit?".Жіночка: "Вы глухий?".Водій по-угорськи: "Mit? Nem értem a tiéd nyelv!"
(в перекладі з угорської "Що? Я не розумію вашої мови")…Через кілька днів ці ж чоловік і жіночка (мати з сином) були
проїздом у Болградському районі Одеської області, місці проживання етнічних
болгар. Цьго разу водієм автобуса був болгарин…

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18.07.2020 13:16 Відповісти
А как благодарны жители Богуслава и Мироновки и Вишгорода , которым теперь за сто с лишним километров надо ездить в рай центр , ну просто не передать словами. Вот сей час еще налоги на паи 6 тыс введут , и все у людей на селах будет такое счастье , что словами не передать . Они на радостях даже с вилами на Киев приедут , что бы этой радостью вилами в бок зеленой мрази из ВР поделиться.
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18.07.2020 13:26 Відповісти
Болгарський район це те про що усі мріють...
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18.07.2020 13:31 Відповісти
Кстати там болгары очень давно. И Болград старый городок. Работяги они хорошие. Уже много десятков лет на Привозе в Одессе брынза с тех мест на улёт---лучшая и не только брынза. Многие торгуя подобным выдают своё как оттуда. Тут одесситы больше подскажут. При совках там крепко десантники стояли полками и дивизиями. Интересное место. Там хорошо живут. Малые этносы берегут свой язык и культуру. Шваль не пускают в своё сообщество. Нацменов, урок, мордухаев, комуняк не любили, партий не разводят с северным акцентом на *О*.
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18.07.2020 13:52 Відповісти
Все частные дома как будто один и тот же строитель делал.
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18.07.2020 14:04 Відповісти
Не все.
Болгарские, гагаузские и албанские постройки - практически однотипные. Торец на улицу, а весь дом в глубину двора.
Украинский тип, как правило квадратные, в глубине двора. От улицы, ограждены забором.
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18.07.2020 18:16 Відповісти
Ещё бы Украинцев в Украине обьединить, нужно евреев попросить...
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18.07.2020 15:52 Відповісти
Выдавать болгарский паспорт гражданам Украины это нормально?
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18.07.2020 19:36 Відповісти
Венгрія теж дуже задоволена формуванням мадярського анклаву шляхом відрізання від сусідніх районів десятків сіл та приєднання до вже повністю не українського Берегівського. І ніхто там українців не питав, чи будуть вони перевчатись на мадярську, чи емігрують подалі від зародження автономії.
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18.07.2020 22:54 Відповісти
 
 