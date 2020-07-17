Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Згідно з постановою, пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 136 районів і ліквідувати наявні 490 районів.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад у кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО