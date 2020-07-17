Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. ВIДЕО
Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.
Згідно з постановою, пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 136 районів і ліквідувати наявні 490 районів.
Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад у кожній області і АР Крим.
Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.
А вот и карта, пока без фамилий хозяев, но это в мешке не утаить. Но количества холопов, уже предварительно подсчитаны.
Це вершина реформування.
Іпанутим нема спокою!?
Українці, ви сліпі?
Что бы было меньше бредятины как эта, предлагаю сократить ВР с 450 до 150 депутатов. Кто в ВР поддержит?
А може ще краще - ЗЕЛЕНИЙ К.НДНОМ ПІДГОНЯЄ, УКРАЇНУ ПІД РОЗМІРИ РАЙОНІВ МОСКОВІЇ, це НЕ ВИКЛЮЧЕНО
У нас, напрклад, у місті люди сильно незадоволені бо хотіли в інший район, але ВрУ-Влада людей не питала - просто поставили перед фактом, що ви будете під отим районом і нікого "не...бе"!
Щодо "про раціональне" у нашому випадку як раз і не раціонально було...