Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови №3650 "Про утворення і ліквідацію районів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 238 народних депутатів.

Згідно з постановою, пропонується утворити в Автономній Республіці Крим та областях 136 районів і ліквідувати наявні 490 районів.

Нагадаємо, 8 червня Мінрозвитку громад і територій направило на погодження до центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій і асоціацій органів місцевого самоврядування Проєкт формату майбутніх районів - їх кількість і склад у кожній області і АР Крим.

Кабінет Міністрів України від 12 червня затвердив поділ території держави на райони в рамках адміністративної реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

+38
Рада ліквідувала 490 районів і утворила 138 нових - Цензор.НЕТ 5748
17.07.2020 13:32 Відповісти
+29
От теперь зеленым жопа.
17.07.2020 13:17 Відповісти
+29
Кино и ТВ -- это к вам, родимым. Оно вам заменило остатки мозгов. Смачного.

Рада ліквідувала 490 районів і утворила 138 нових - Цензор.НЕТ 3018
17.07.2020 13:44 Відповісти
А населення усе євреями стане ? Чи як ?
17.07.2020 15:49 Відповісти
Індіанцями або палестинцями, до кінця не зрозуміло.
17.07.2020 16:09 Відповісти
очень логичный шаг навстречу полной распродажи земли , для уменьшения народонаселения. Многие населенные пункты обьявят неперспективными и далее, земля на продажнаселенных пунктов
17.07.2020 14:35 Відповісти
кому продадут? А главное - зачем?
17.07.2020 15:38 Відповісти
Я не знаю зачем все продается, возможно тупо денег хотят
17.07.2020 16:50 Відповісти
Брєд ...
17.07.2020 15:49 Відповісти
у нас уже было такое при ссср, укрупнение районов, первый шаг, потом обьявили неперспективные села, но не сразу. К таким селам просто не подвели свет, и они пропали. Сейчас же енергокомпания обьявит что к некоторым пунктам им невыгодно подавать електричество, покажут цифры, потом хозяева енергокомпаний и выкупят освободившиеся земли
17.07.2020 16:48 Відповісти
Тогда зачем столько дармоедов воров ********* депутатов .первый вопрос?
17.07.2020 14:39 Відповісти
Чекаю коли кількість депутатів зменшиться в 3 рази раз райони збільшили.
17.07.2020 14:44 Відповісти
Іуди на майдані обіцяли децентралізацію? Хто йолоп хай вірить іудам далі.
17.07.2020 14:47 Відповісти
Синагогу цікавить розхитати суспільство і завести дресовану соросятину на місцевий рівень.
17.07.2020 15:14 Відповісти
Але з іншого боку, скільки вже разів збиралися ліквідувати районні адміністрації? Багато. Скільки чиновників там сиділо і паразитувало на бюджеті? Багато. А тепер БАЦ. Всі на вихід. Якісь двоякі емоції.... І радісно і сумно одночасно.
17.07.2020 14:57 Відповісти
Так. Але тіпа префекти будуть, наче ... Проте їх менше буде, це точно.
17.07.2020 15:50 Відповісти
НЕ переживай,все они останутся и новых добавят,для того и делается. только сменят лозунги.
18.07.2020 16:02 Відповісти
Та зелёножопые скоро будут назад склеевать, у них же всё через жопу. Как было и с министерствами, Ротердам + и т.д
17.07.2020 15:14 Відповісти
Поборотися за села? А, нафіг нада. Збільшимо райони. Меньше турботи.
Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових - Цензор.НЕТ 8912
17.07.2020 15:28 Відповісти
Ну что, зе-сепары таки запилили мадьярским партнерам Береговский район, а значит считай что мы отдали его мадьярам в полное владение, где украинская власть будет чисто номинальной как в Крыму до оккупации. При этом в самом лучшем случае следующей власти придется перекраивать Закарпатскую область по-новому, при истерии мадьярских нацистов и их кацапских союзников.
17.07.2020 15:42 Відповісти
Ну ... Якщо хоча б укр. Донбас повернуть, то легше справлятися буде. Мабуть ...
17.07.2020 15:52 Відповісти
Берегівський р-н навіть радянська влада не чіпала, бо знає кішка, чиє сало вкрала. Там не було українців, коли їх Росія захопила.
18.07.2020 07:17 Відповісти
Радянська влада не чіпала тому що тримала циганву мад"ярьску за гузно і мад"яри сиділи там тихо, а зараз під час війни х кацапами, та відвертих зазіхань мад"ярів на нащу землю робити фактично національний район це самогубство для держави та фактично сдача нашої землі мад"ярським союзникам кацапів. Тому ти вже визначись, чиї інтереси тобі ближче - украиїнців чи мад"ярских нацистів, а також почитай про Карпатську Україну і про те що мад"яри там чинили після її захоплення, а потім вже дура тупа розказуй про "не було українців" та "сало вкрала".
18.07.2020 16:13 Відповісти
тупые шалости зелени с админделением до добра не доведет.
17.07.2020 15:57 Відповісти
Вони нас знову звинувачуватимуть у антисемітизмі.
17.07.2020 16:27 Відповісти
490 олигархов это не удобно, 136 самое то! Согласно феодального деления страны. Так договорились порезать Украину. Осталось опубликовать список олигархов и сколько холопов в пользование к земле приписано во владение.
17.07.2020 16:16 Відповісти
https://tsn.ua/********/nova-mapa-********-yaki-rayoni-uryad-proponuye-utvoriti-1564404.html
А вот и карта, пока без фамилий хозяев, но это в мешке не утаить. Но количества холопов, уже предварительно подсчитаны.
17.07.2020 16:56 Відповісти
Соросятині поставлена задача - відчухрати земельний ресурс на користь афільованих з Ротшильдами агрокорпорацій. Соросятина її виконує з комсомольским задором.
17.07.2020 16:31 Відповісти
чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
17.07.2020 16:32 Відповісти
Змінили шило на мило. Потрібно було б повернути традиційний поділ України - волость (сотня), яка об'єднувала 5-10-15 сіл, потім повіт (полк) - 10-20 волостей. Новий поділ придумали дебіли, хоча б поцікавились адміністративним поділом Польщі чи Франції.
17.07.2020 16:40 Відповісти
когда уже глупый украинский народ ликвидирует эту раду и это правительство вместе с клоуном
17.07.2020 16:52 Відповісти
тобто депутатів тепер також будемо скорочувати з 300 до 150??? 150 набагато легше купити чи домовитись, ніж з 300 чи тим більше 450!!!
17.07.2020 16:55 Відповісти
Интересно а в 136 Тер. Слуги введут иностранных наблюдателей? Или только лиц с двойным-тройным гражданством всунут?
17.07.2020 17:01 Відповісти
Как по моему так необходимо 2х палатный парламент, верхний Партийный, Нижний Мажоритарные 136 депутаты. А президент так вообще не нужен. Каждый последующий хуже и катастрофичный для Украины. И ввести ограничение на минимальный возраст депутатов от 35 лет, и постоянно проживавших последние 5лет в стране, если претендуют на чиновников и депутатов.
17.07.2020 17:10 Відповісти
"...послєдніє 5 лєт постоянно проживавших в стране". Заробітчани більше проживають.
18.07.2020 07:30 Відповісти
то призов в армію з 18-ти... а в депутати з 35-ти Логіка Зе!лізна?
18.07.2020 11:27 Відповісти
Не 5 лет а минимум 20 лет.
18.07.2020 16:06 Відповісти
И обязательное независимое тестирование на IQ для всех чиновников и психиаторов заключение, и наличие здоровья достаточного для службы. Нормативы прописать.
17.07.2020 17:14 Відповісти
Коротко и очень ёмко, ув.Андрей Веселовский. Полностью соответствуете вашим знаменитым однофамильцам: династии академиков Веселовских. Респект.
18.07.2020 01:52 Відповісти
Рада ликвидировала самоуправление и преступила к дерибану Земли и выселению украинцев с мест их проживания.
17.07.2020 17:22 Відповісти
Зеле-билы только что своими руками убили собственные перспективы на осенних местных выборах!
17.07.2020 18:14 Відповісти
КУда теперь толпу дармоедов с секретаршами, водителями, родственниками???
17.07.2020 18:16 Відповісти
...около 30 000 чинуш остались без работы и дерибана)
17.07.2020 18:19 Відповісти
Замість 5 кілометрів 70+ а гроші вкрадуть в області та столиці.
17.07.2020 18:36 Відповісти
Як пиріг не ріж, він не збільшиться.
Це вершина реформування.
Іпанутим нема спокою!?
17.07.2020 18:37 Відповісти
от як халявщики завили , звикли у кабінетиках штани протирати та ще і бюджет доїти , тепер на половину шакалів зменшилось
17.07.2020 19:44 Відповісти
Кто тебе сказал что зменшилось, хи увеличилось,а вот на сколько узнаем скоро.
18.07.2020 16:09 Відповісти
Може хтось відповість: чого ця команда, не встигнувши зробити нічого корисного, навпаки, - одразу лізе в Конституцію та в адміністративний устрій? Замість того, щоб домомогти виробництву, малому та середньому бізнесу, медицині, науці, освіті - ламає основи держави. Замість укріплення армії та військових навчань - втілення хаосу та перебудов на користь агресору. Хоч ніякого дива: на чолі команди стоїть неук, що вживає наркоту, а до нього прикриплений агент московії.
Українці, ви сліпі?
17.07.2020 20:01 Відповісти
Ви самі відповіли собі: "...ламає основи держави". Для того вони й прийшли, і наркота тут ні до чого. Наркомани не є маніяками.
18.07.2020 07:38 Відповісти
И зачем это? Кто знает?
Что бы было меньше бредятины как эта, предлагаю сократить ВР с 450 до 150 депутатов. Кто в ВР поддержит?
17.07.2020 21:20 Відповісти
При СССР такое уже было, укрупнили, и гиде тот СССР
17.07.2020 21:24 Відповісти
Мелькнула творческая мысль, может еще и областные центры сократить? Нафига их столько?! объединить, распределить, укрупнить, оставить 4 штуки и назвать их штатами. А Украину переименовать в Соединенные Штаты Украины. Прошу депутатов поддержать!
17.07.2020 21:41 Відповісти
А мацквабад выделить в Автономный Запоребриковый Штат а позже ликвидировать.
17.07.2020 21:59 Відповісти
І в кожному штаті свої закони, і пістолет при собі.
18.07.2020 07:41 Відповісти
Це мабуть "економія", скільки шкіл позакривають у селах, бо "УКРУПНИЛИСЬ", П.ДАРАСИ зелені.
А може ще краще - ЗЕЛЕНИЙ К.НДНОМ ПІДГОНЯЄ, УКРАЇНУ ПІД РОЗМІРИ РАЙОНІВ МОСКОВІЇ, це НЕ ВИКЛЮЧЕНО
17.07.2020 21:41 Відповісти
Менше шкіл, менше вчителів, менше грошей .
18.07.2020 07:45 Відповісти
Ну терь заживём...
17.07.2020 22:33 Відповісти
зелень що,зовсім з глузду з"їхала?
17.07.2020 22:36 Відповісти
А чи не призведе це до того,що в райцентрах життя буде по трохи глухнути?
17.07.2020 22:56 Відповісти
https://censor.net/news/3208710/rada_likvidirovala_490_rayionov_i_obrazovala_136_novyh_video,а надо было образовать 139 новых,ну может будут дополнения.
17.07.2020 23:57 Відповісти
А потім області "укрупнять". До трьох.
18.07.2020 00:38 Відповісти
https://censor.net/news/3208619/detsentralizatsiya_eto_realno_konets_epohi_bednosti_sluga_naroda_kornienko_videoи начало эпохи полной нищеты
18.07.2020 05:31 Відповісти
Тепер я належу до Чортківського району...)...всім доброго ранку,окрім тролів всіх мастей...)
18.07.2020 08:39 Відповісти
Нове районування - нове руйнування: сіл і містечок, цілих країв й України в цілому! Замість того, щоб заглянути в історію, приглягутись до етнічних, етнографічних, культурних... навіть релігійних особливостей, врахувати навіть чисто побутові потреби й зручності простих громадян (а це понад 90%), просто рубають із-за плеча, ще й насміхаються при цьому. Сподіваюсь, що на 3-й день випадіння цієї шпани із влади ця затія лопне. Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні!
18.07.2020 09:05 Відповісти
"...Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні! "- глибока думка!, абсолютно достойна. Але: ні 2 Леоніди, ні 2 Віктори , ні Петро нічого не робили, щоби щось змінити. І тут молода, недосвідчена команда Зеленського започаткувала процес реформування і проведення змін у місцевому самоврядуванні. По-вашому, ..." нове районування - нове руйнування..." Тобто, було "старе руйнування", а коли почали щось робити, стало "нове руйнування". Тоді скажіть: чого ви хочете????
18.07.2020 10:12 Відповісти
Нове районування - нове руйнування: сіл і містечок, цілих країв й України в цілому! Замість того, щоб заглянути в історію, приглягутись до етнічних, етнографічних, культурних... навіть релігійних особливостей, врахувати навіть чисто побутові потреби й зручності простих громадян (а це понад 90%), просто рубають із-за плеча, ще й насміхаються при цьому. Сподіваюсь, що на 3-й день випадіння цієї шпани із влади ця затія лопне. Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні!
18.07.2020 09:06 Відповісти
Чи може вам шкода більше ніж 30 000 чинуш колишніх районів, які позбудуться кормушок? А, можливо, ви випадково, належите до цього числа? Тоді зрозумію і вас і ваші "конкретні " пропозиції чиновника районної ланки: треба щось робити.
18.07.2020 10:20 Відповісти
У кого як на місцях щодо створення нових районів?!
У нас, напрклад, у місті люди сильно незадоволені бо хотіли в інший район, але ВрУ-Влада людей не питала - просто поставили перед фактом, що ви будете під отим районом і нікого "не...бе"!
18.07.2020 10:16 Відповісти
Ну це ж так природно для наших людей, що кожен хоче ближче до себе. Але в даному випадку повинні працювати не "хотілки" а принципи раціональності, принципи хоть приблизної рівнодоступності мешканців громади до центру. В розумінні цього- оцінка зрілості нашого народу і його готовності до розбудови і реформування держави.
18.07.2020 10:29 Відповісти
"Хотєлки"?! Ну звісно ж "хотєлки"...народ же "ніхто" - навіщо слухати "хотєлки" якихось там "місцевих людей"?! Ми ж ВЛАДА і нам чхати на "хот.лки" людей...
Щодо "про раціональне" у нашому випадку як раз і не раціонально було...
18.07.2020 11:01 Відповісти
Ваші люди ніяк не зрозуміють що район - це вони! І якщо щось не влаштовує потрібно вимагати та змінювати! "добрий дядя" за вас це не зробить!!!
18.07.2020 10:35 Відповісти
Саме як раз і вимагали ще під час обговорень проекту тероторіально устрою районів на протязі року - офіційно просили нар.депа, було звернення, підписи до Влади, але все марно. Навіть сьогодні я читаю коментарі мешканців під вже офіційним постом - вс іобурені!
18.07.2020 10:53 Відповісти
Дело громад содержать районы и нанимать управляющих а с между собой и центром договорные видносины Свой шериф суд,налоговая. А где центру быть то можно ив чистом поле. Менять систему а не переставлять кровати надо. Где запит на новый суспильный договор. Недоросли потому и жевем как недееспособные все за нас решают свиньи корыта.
18.07.2020 11:39 Відповісти
Таким кроком пришвидшується знищення села для подальшого повного загарблення нашої української землі іншим народом.
18.07.2020 13:45 Відповісти
