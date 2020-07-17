Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Согласно постановлению, предлагается образовать в Автономной Республике Крым и областях 136 районов и ликвидировать существующие 490 районов.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

