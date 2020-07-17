РУС
Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Согласно постановлению, предлагается образовать в Автономной Республике Крым и областях 136 районов и ликвидировать существующие 490 районов.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.

ВР (29396) район (40) децентрализация (582)
+38
Рада ліквідувала 490 районів і утворила 138 нових - Цензор.НЕТ 5748
17.07.2020 13:32 Ответить
+29
От теперь зеленым жопа.
17.07.2020 13:17 Ответить
+29
Кино и ТВ -- это к вам, родимым. Оно вам заменило остатки мозгов. Смачного.

Рада ліквідувала 490 районів і утворила 138 нових - Цензор.НЕТ 3018
17.07.2020 13:44 Ответить
А населення усе євреями стане ? Чи як ?
17.07.2020 15:49 Ответить
Індіанцями або палестинцями, до кінця не зрозуміло.
17.07.2020 16:09 Ответить
очень логичный шаг навстречу полной распродажи земли , для уменьшения народонаселения. Многие населенные пункты обьявят неперспективными и далее, земля на продажнаселенных пунктов
17.07.2020 14:35 Ответить
кому продадут? А главное - зачем?
17.07.2020 15:38 Ответить
Я не знаю зачем все продается, возможно тупо денег хотят
17.07.2020 16:50 Ответить
Брєд ...
17.07.2020 15:49 Ответить
у нас уже было такое при ссср, укрупнение районов, первый шаг, потом обьявили неперспективные села, но не сразу. К таким селам просто не подвели свет, и они пропали. Сейчас же енергокомпания обьявит что к некоторым пунктам им невыгодно подавать електричество, покажут цифры, потом хозяева енергокомпаний и выкупят освободившиеся земли
17.07.2020 16:48 Ответить
Тогда зачем столько дармоедов воров ********* депутатов .первый вопрос?
17.07.2020 14:39 Ответить
Чекаю коли кількість депутатів зменшиться в 3 рази раз райони збільшили.
17.07.2020 14:44 Ответить
Іуди на майдані обіцяли децентралізацію? Хто йолоп хай вірить іудам далі.
17.07.2020 14:47 Ответить
Синагогу цікавить розхитати суспільство і завести дресовану соросятину на місцевий рівень.
17.07.2020 15:14 Ответить
Але з іншого боку, скільки вже разів збиралися ліквідувати районні адміністрації? Багато. Скільки чиновників там сиділо і паразитувало на бюджеті? Багато. А тепер БАЦ. Всі на вихід. Якісь двоякі емоції.... І радісно і сумно одночасно.
17.07.2020 14:57 Ответить
Так. Але тіпа префекти будуть, наче ... Проте їх менше буде, це точно.
17.07.2020 15:50 Ответить
НЕ переживай,все они останутся и новых добавят,для того и делается. только сменят лозунги.
18.07.2020 16:02 Ответить
Та зелёножопые скоро будут назад склеевать, у них же всё через жопу. Как было и с министерствами, Ротердам + и т.д
17.07.2020 15:14 Ответить
Поборотися за села? А, нафіг нада. Збільшимо райони. Меньше турботи.
Рада ліквідувала 490 районів і утворила 136 нових - Цензор.НЕТ 8912
17.07.2020 15:28 Ответить
Ну что, зе-сепары таки запилили мадьярским партнерам Береговский район, а значит считай что мы отдали его мадьярам в полное владение, где украинская власть будет чисто номинальной как в Крыму до оккупации. При этом в самом лучшем случае следующей власти придется перекраивать Закарпатскую область по-новому, при истерии мадьярских нацистов и их кацапских союзников.
17.07.2020 15:42 Ответить
Ну ... Якщо хоча б укр. Донбас повернуть, то легше справлятися буде. Мабуть ...
17.07.2020 15:52 Ответить
Берегівський р-н навіть радянська влада не чіпала, бо знає кішка, чиє сало вкрала. Там не було українців, коли їх Росія захопила.
18.07.2020 07:17 Ответить
Радянська влада не чіпала тому що тримала циганву мад"ярьску за гузно і мад"яри сиділи там тихо, а зараз під час війни х кацапами, та відвертих зазіхань мад"ярів на нащу землю робити фактично національний район це самогубство для держави та фактично сдача нашої землі мад"ярським союзникам кацапів. Тому ти вже визначись, чиї інтереси тобі ближче - украиїнців чи мад"ярских нацистів, а також почитай про Карпатську Україну і про те що мад"яри там чинили після її захоплення, а потім вже дура тупа розказуй про "не було українців" та "сало вкрала".
18.07.2020 16:13 Ответить
тупые шалости зелени с админделением до добра не доведет.
17.07.2020 15:57 Ответить
Вони нас знову звинувачуватимуть у антисемітизмі.
17.07.2020 16:27 Ответить
490 олигархов это не удобно, 136 самое то! Согласно феодального деления страны. Так договорились порезать Украину. Осталось опубликовать список олигархов и сколько холопов в пользование к земле приписано во владение.
17.07.2020 16:16 Ответить
https://tsn.ua/********/nova-mapa-********-yaki-rayoni-uryad-proponuye-utvoriti-1564404.html
А вот и карта, пока без фамилий хозяев, но это в мешке не утаить. Но количества холопов, уже предварительно подсчитаны.
17.07.2020 16:56 Ответить
Соросятині поставлена задача - відчухрати земельний ресурс на користь афільованих з Ротшильдами агрокорпорацій. Соросятина її виконує з комсомольским задором.
17.07.2020 16:31 Ответить
чiпати райцентри та кроiти по новому адмiнiстративний устрiй можливо було б тiльки пiсля закiнчення створення ОТГ.
17.07.2020 16:32 Ответить
Змінили шило на мило. Потрібно було б повернути традиційний поділ України - волость (сотня), яка об'єднувала 5-10-15 сіл, потім повіт (полк) - 10-20 волостей. Новий поділ придумали дебіли, хоча б поцікавились адміністративним поділом Польщі чи Франції.
17.07.2020 16:40 Ответить
когда уже глупый украинский народ ликвидирует эту раду и это правительство вместе с клоуном
17.07.2020 16:52 Ответить
тобто депутатів тепер також будемо скорочувати з 300 до 150??? 150 набагато легше купити чи домовитись, ніж з 300 чи тим більше 450!!!
17.07.2020 16:55 Ответить
Интересно а в 136 Тер. Слуги введут иностранных наблюдателей? Или только лиц с двойным-тройным гражданством всунут?
17.07.2020 17:01 Ответить
Как по моему так необходимо 2х палатный парламент, верхний Партийный, Нижний Мажоритарные 136 депутаты. А президент так вообще не нужен. Каждый последующий хуже и катастрофичный для Украины. И ввести ограничение на минимальный возраст депутатов от 35 лет, и постоянно проживавших последние 5лет в стране, если претендуют на чиновников и депутатов.
17.07.2020 17:10 Ответить
"...послєдніє 5 лєт постоянно проживавших в стране". Заробітчани більше проживають.
18.07.2020 07:30 Ответить
то призов в армію з 18-ти... а в депутати з 35-ти Логіка Зе!лізна?
18.07.2020 11:27 Ответить
Не 5 лет а минимум 20 лет.
18.07.2020 16:06 Ответить
И обязательное независимое тестирование на IQ для всех чиновников и психиаторов заключение, и наличие здоровья достаточного для службы. Нормативы прописать.
17.07.2020 17:14 Ответить
Коротко и очень ёмко, ув.Андрей Веселовский. Полностью соответствуете вашим знаменитым однофамильцам: династии академиков Веселовских. Респект.
18.07.2020 01:52 Ответить
Рада ликвидировала самоуправление и преступила к дерибану Земли и выселению украинцев с мест их проживания.
17.07.2020 17:22 Ответить
Зеле-билы только что своими руками убили собственные перспективы на осенних местных выборах!
17.07.2020 18:14 Ответить
КУда теперь толпу дармоедов с секретаршами, водителями, родственниками???
17.07.2020 18:16 Ответить
...около 30 000 чинуш остались без работы и дерибана)
17.07.2020 18:19 Ответить
Замість 5 кілометрів 70+ а гроші вкрадуть в області та столиці.
17.07.2020 18:36 Ответить
Як пиріг не ріж, він не збільшиться.
Це вершина реформування.
Іпанутим нема спокою!?
17.07.2020 18:37 Ответить
от як халявщики завили , звикли у кабінетиках штани протирати та ще і бюджет доїти , тепер на половину шакалів зменшилось
17.07.2020 19:44 Ответить
Кто тебе сказал что зменшилось, хи увеличилось,а вот на сколько узнаем скоро.
18.07.2020 16:09 Ответить
Може хтось відповість: чого ця команда, не встигнувши зробити нічого корисного, навпаки, - одразу лізе в Конституцію та в адміністративний устрій? Замість того, щоб домомогти виробництву, малому та середньому бізнесу, медицині, науці, освіті - ламає основи держави. Замість укріплення армії та військових навчань - втілення хаосу та перебудов на користь агресору. Хоч ніякого дива: на чолі команди стоїть неук, що вживає наркоту, а до нього прикриплений агент московії.
Українці, ви сліпі?
17.07.2020 20:01 Ответить
Ви самі відповіли собі: "...ламає основи держави". Для того вони й прийшли, і наркота тут ні до чого. Наркомани не є маніяками.
18.07.2020 07:38 Ответить
И зачем это? Кто знает?
Что бы было меньше бредятины как эта, предлагаю сократить ВР с 450 до 150 депутатов. Кто в ВР поддержит?
17.07.2020 21:20 Ответить
При СССР такое уже было, укрупнили, и гиде тот СССР
17.07.2020 21:24 Ответить
Мелькнула творческая мысль, может еще и областные центры сократить? Нафига их столько?! объединить, распределить, укрупнить, оставить 4 штуки и назвать их штатами. А Украину переименовать в Соединенные Штаты Украины. Прошу депутатов поддержать!
17.07.2020 21:41 Ответить
А мацквабад выделить в Автономный Запоребриковый Штат а позже ликвидировать.
17.07.2020 21:59 Ответить
І в кожному штаті свої закони, і пістолет при собі.
18.07.2020 07:41 Ответить
Це мабуть "економія", скільки шкіл позакривають у селах, бо "УКРУПНИЛИСЬ", П.ДАРАСИ зелені.
А може ще краще - ЗЕЛЕНИЙ К.НДНОМ ПІДГОНЯЄ, УКРАЇНУ ПІД РОЗМІРИ РАЙОНІВ МОСКОВІЇ, це НЕ ВИКЛЮЧЕНО
17.07.2020 21:41 Ответить
Менше шкіл, менше вчителів, менше грошей .
18.07.2020 07:45 Ответить
Ну терь заживём...
17.07.2020 22:33 Ответить
зелень що,зовсім з глузду з"їхала?
17.07.2020 22:36 Ответить
А чи не призведе це до того,що в райцентрах життя буде по трохи глухнути?
17.07.2020 22:56 Ответить
https://censor.net/news/3208710/rada_likvidirovala_490_rayionov_i_obrazovala_136_novyh_video,а надо было образовать 139 новых,ну может будут дополнения.
17.07.2020 23:57 Ответить
А потім області "укрупнять". До трьох.
18.07.2020 00:38 Ответить
https://censor.net/news/3208619/detsentralizatsiya_eto_realno_konets_epohi_bednosti_sluga_naroda_kornienko_videoи начало эпохи полной нищеты
18.07.2020 05:31 Ответить
Тепер я належу до Чортківського району...)...всім доброго ранку,окрім тролів всіх мастей...)
18.07.2020 08:39 Ответить
Нове районування - нове руйнування: сіл і містечок, цілих країв й України в цілому! Замість того, щоб заглянути в історію, приглягутись до етнічних, етнографічних, культурних... навіть релігійних особливостей, врахувати навіть чисто побутові потреби й зручності простих громадян (а це понад 90%), просто рубають із-за плеча, ще й насміхаються при цьому. Сподіваюсь, що на 3-й день випадіння цієї шпани із влади ця затія лопне. Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні!
18.07.2020 09:05 Ответить
"...Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні! "- глибока думка!, абсолютно достойна. Але: ні 2 Леоніди, ні 2 Віктори , ні Петро нічого не робили, щоби щось змінити. І тут молода, недосвідчена команда Зеленського започаткувала процес реформування і проведення змін у місцевому самоврядуванні. По-вашому, ..." нове районування - нове руйнування..." Тобто, було "старе руйнування", а коли почали щось робити, стало "нове руйнування". Тоді скажіть: чого ви хочете????
18.07.2020 10:12 Ответить
Нове районування - нове руйнування: сіл і містечок, цілих країв й України в цілому! Замість того, щоб заглянути в історію, приглягутись до етнічних, етнографічних, культурних... навіть релігійних особливостей, врахувати навіть чисто побутові потреби й зручності простих громадян (а це понад 90%), просто рубають із-за плеча, ще й насміхаються при цьому. Сподіваюсь, що на 3-й день випадіння цієї шпани із влади ця затія лопне. Хоча зміни в цій сфері, звичайно, потрібні. Навіть необхідні!
18.07.2020 09:06 Ответить
Чи може вам шкода більше ніж 30 000 чинуш колишніх районів, які позбудуться кормушок? А, можливо, ви випадково, належите до цього числа? Тоді зрозумію і вас і ваші "конкретні " пропозиції чиновника районної ланки: треба щось робити.
18.07.2020 10:20 Ответить
У кого як на місцях щодо створення нових районів?!
У нас, напрклад, у місті люди сильно незадоволені бо хотіли в інший район, але ВрУ-Влада людей не питала - просто поставили перед фактом, що ви будете під отим районом і нікого "не...бе"!
18.07.2020 10:16 Ответить
Ну це ж так природно для наших людей, що кожен хоче ближче до себе. Але в даному випадку повинні працювати не "хотілки" а принципи раціональності, принципи хоть приблизної рівнодоступності мешканців громади до центру. В розумінні цього- оцінка зрілості нашого народу і його готовності до розбудови і реформування держави.
18.07.2020 10:29 Ответить
"Хотєлки"?! Ну звісно ж "хотєлки"...народ же "ніхто" - навіщо слухати "хотєлки" якихось там "місцевих людей"?! Ми ж ВЛАДА і нам чхати на "хот.лки" людей...
Щодо "про раціональне" у нашому випадку як раз і не раціонально було...
18.07.2020 11:01 Ответить
Ваші люди ніяк не зрозуміють що район - це вони! І якщо щось не влаштовує потрібно вимагати та змінювати! "добрий дядя" за вас це не зробить!!!
18.07.2020 10:35 Ответить
Саме як раз і вимагали ще під час обговорень проекту тероторіально устрою районів на протязі року - офіційно просили нар.депа, було звернення, підписи до Влади, але все марно. Навіть сьогодні я читаю коментарі мешканців під вже офіційним постом - вс іобурені!
18.07.2020 10:53 Ответить
Дело громад содержать районы и нанимать управляющих а с между собой и центром договорные видносины Свой шериф суд,налоговая. А где центру быть то можно ив чистом поле. Менять систему а не переставлять кровати надо. Где запит на новый суспильный договор. Недоросли потому и жевем как недееспособные все за нас решают свиньи корыта.
18.07.2020 11:39 Ответить
Таким кроком пришвидшується знищення села для подальшого повного загарблення нашої української землі іншим народом.
18.07.2020 13:45 Ответить
