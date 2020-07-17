Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. ВИДЕО
Верховная Рада поддержала в целом проект постановления №3650 "Об образовании и ликвидации районов".
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Согласно постановлению, предлагается образовать в Автономной Республике Крым и областях 136 районов и ликвидировать существующие 490 районов.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
Кабинет Министров Украины 12 июня утвердил разделение территории государства на районы в рамках административной реформы.
А вот и карта, пока без фамилий хозяев, но это в мешке не утаить. Но количества холопов, уже предварительно подсчитаны.
Це вершина реформування.
Іпанутим нема спокою!?
Українці, ви сліпі?
Что бы было меньше бредятины как эта, предлагаю сократить ВР с 450 до 150 депутатов. Кто в ВР поддержит?
А може ще краще - ЗЕЛЕНИЙ К.НДНОМ ПІДГОНЯЄ, УКРАЇНУ ПІД РОЗМІРИ РАЙОНІВ МОСКОВІЇ, це НЕ ВИКЛЮЧЕНО
У нас, напрклад, у місті люди сильно незадоволені бо хотіли в інший район, але ВрУ-Влада людей не питала - просто поставили перед фактом, що ви будете під отим районом і нікого "не...бе"!
Щодо "про раціональне" у нашому випадку як раз і не раціонально було...