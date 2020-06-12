Правительство предлагает ликвидировать 490 существующих районов и создать 129 новых укрупненных

Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

Соответствующие проекты постановления Верховной Рады были приняты на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, предлагается создать 129 новых районов, из них в Житомирской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Ровенской областях – по 4 района, в Харьковской и Львовской – по 7, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской – по 5, в Тернопольской, Херсонской, Черновицкой – по 3, а в Днепропетровской, Киевской и в Одесской – по 6 районов.

В Луганской и Донецкой областях предлагается создать по 8 районов, причем 7 из них приходятся на временно оккупированные территории обеих областей, а в Крыму предполагается создать 10 укрупненных районов.

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