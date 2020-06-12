Правительство предлагает ликвидировать 490 существующих районов и создать 129 новых укрупненных
Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.
Соответствующие проекты постановления Верховной Рады были приняты на заседании правительства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, предлагается создать 129 новых районов, из них в Житомирской, Николаевской, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Ровенской областях – по 4 района, в Харьковской и Львовской – по 7, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Сумской и Запорожской – по 5, в Тернопольской, Херсонской, Черновицкой – по 3, а в Днепропетровской, Киевской и в Одесской – по 6 районов.
В Луганской и Донецкой областях предлагается создать по 8 районов, причем 7 из них приходятся на временно оккупированные территории обеих областей, а в Крыму предполагается создать 10 укрупненных районов.
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...кстати вместо районов в Украине уже созданы территориальные громады...
Влада пішла на створення так званого «Угорського району». Щойно це рішення було прийнято на засідання Уряду.Не зважаючи на тиск суспільства та відверта нехтування національних інтересів маємо ситуацію, коли Україну штовхають на внутрішню дестабілізацію. Такого не робила жодна влада, навіть за часів режиму Януковича.Чим це може закінчитися? Ми вже бачили в Криму чи на Донбасі. Дії влади Зеленського суперечать здоровому глузду, проте його тут не варто шукати. Такі дії є злочином проти країни.
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/104004101_3060913853946396_8650795647531431917_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_oc=AQmHB_6vy_kP0F5ZthoZBrUfiHitOJ4lbSW7Ay0U9nKUBIKsM_9UtSnYmSekcu2Z_yA&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&oh=5755f51bf218e907bd4136007f8b55b9&oe=5F0A6DAB
Але там шось ініціатив нема.
Є пояснення?
зеленський сказав, що йому необхідні міцні голови облдержадміністрацій
Заседание будет выглядеть так:
- Рассматриваем "Антиколомойский закон", стартовая цена 1М. Так, бородатый мужчина в первом ряду 1М "против". Кто больше?
Кому оно надо?
Практика показывает, что при любом сокращении админаппарат увеличивается на 20%
и если громко ратуют за децентрализацию...то почему центр решил тихо кроить карту присоединяя что-то и укрупняя кого-то без мнения самих людей, живущих там ???
так, що отг це нормально..
а те, що гроші з дорожнього бюджету області йдуть на ремонт вулиць обл.центрів - злочин
Естественно, за деньгами, а зачем туда еще ходить? Вот только у правительства своих денег нет по определению. Есть налоги и рычаги власти. Вот с помощью этих рычагов предприятия группы «Приват» и хотят выжать из украинцев и государства «немного лишних» денег для себя. И подконтрольные Коломойскому «Укртатнафта» и «Укрнафта» (а также «Укргаздобыча») уже подали совместное заявление в Министерство экономики. Они требуют ввести пошлину на импорт ДТ из РФ. Компании Коломойского хотят, чтобы ввели импортные пошлины в размере 8,46% в этом году, с последующим увеличением каждый год - до 25,4% с 2024 года.
В чем весь смысл такой красивой инициативы? Тут нужно знать несколько цифр. Рынок дизтоплива в Украине 7 млн. т, импортируемое из России ДТ составляет 36% или больше 2,5 млн. т. Основные потребители: население, армия, сельхозпроизводители, транспортные компании. Есть импорт из Беларуси, хотя нефть там тоже российская, так что хоть пнем по сове, хоть сову об пень. И есть украинское производство. Практически монопольно сосредоточенное в руках «Привата». Нужно понимать, что введение новых пошлин не сократит объем потребления. Мы будем потреблять столько же, просто дороже. И уркаинское ДТ не останется на сегодняшнем уровне - моментально подтянется до цены импорта. Кто-то потеряет, а кому-то профит.
Если говорить о конкретных суммах, то тут есть за что бороться. Последствием для государства и для потребителей будет общее удорожание непосредственно топлива на 11 млрд. грн. в этом году. Т.к., топливная составляющая есть в любой продукции и услуге, общие дополнительные затраты предприятий и граждан только в этом году составят около 40 млрд. грн. Государство и люди потеряют эти деньги (из-за дополнительных затрат), а выиграют от введения импортных пошлин компании Коломойского (а также импортеры ДП из Белоруссии, Литвы и других стран). То есть «Приват» просто получит сверхприбыль за счет дополнительных расходов государства и граждан. В качестве «дополнительного бонуса» из-за роста цен вообще на все мы получим всплеск инфляции и снова рост цен. Прелестная перспектива.
Главное, никто не против снижения доли импорта и роста производства внутри Украины. Но для этого нужно инвестировать в производство и, в идеале, еще и в рост внутренней добычи нефти. Нам же предлагают просто повысить цену на то, что есть. Заплатит армия, которая потребляет много ДТ. Заплатят сельхозпроизводители, которые используют до 7 млн. тонн в год. То есть мы потеряем на экспорте аграрной продукции, значит меньше валюты в страну и следите за ростом курса. Потеряет также малый и средний бизнес. Эти расходы, так или иначе, лягут на плечи всех украинцев - покупателей и налогоплательщиков. В тот момент, когда после карантина мы и так не слишком богаты. Зато Коломойский на ровном месте получит дополнительные сверхприбыли - ни копейки лишней не инвестировав.
Надо отметить, что это уже не первая попытка такого «сравнительно честного» отъема денег у населения и государства этой ФПГ. Так в марте 2018 года «Укртатнафта» подавала в Минэкономики заявление с требованием ввести ограничения на импорт нефтепродуктов. Заявление не было принято. В августе 2019 года была введена импортная пошлина на трубопроводные поставки ДТ из России (в размере 3,75%), последствием чего стал рост цены ДТ на внутреннем рынке Украины. В декабре 2019 года «Укртатнафта» Коломойского уже предлагала поднять акциз на СГ. Соответствующую правку в законопроект №2317 вносила депутат Василевская-Смаглюк, ранее долгое время работавшая на телеканале «1+1». Ее инициатива предполагала рост акциза на автомобильный газ в 2,7 раза, что привело бы к росту цены автогаза на 5 грн/л. Тогда правка не прошла.
Если государство сопротивляется, «Приват» не стесняется идти на откровенный шантаж. Дело в том, что группа «Приват» владеет наиболее крупным и единственным работающим нефтеперерабатывающим заводом Украины. Также группа «Приват» контролирует самую большую сеть автозаправочных станций в Украине. Монополист, может себе позволить.
Примерами являются одновременное закрытие группой «Приват» всех своих заправок в 2014 году (попытка надавить на Кабмин), ранее был аналогичный случай в 2008 году, когда были закрыты все заправки группы «Приват» в Днепропетровской области. В 2018 году входящее в группу «Приват» предприятие «Днепроазот» остановило производство жидкого хлора, при этом являясь его монопольным производителем в Украине, что поставило все водоканалы страны на грань остановки. Теперь снова группа «Приват» хочет усилить свое монопольное положение на рынке нефтепродуктов. Знакомая картина, знакомые методы.
Стоит отметить, что конкуренция на топливном рынке Украины сейчас и без того очень слабая. Импортное ДТ продается в Украину с дополнительной наценкой в 20 долл./т, по сравнению с другими странами. А в случае введения импортной пошлины эта дополнительная наценка будет еще на 70 долл/т выше. Все это ради чего, чтобы контролируемый Коломойским Кременчуг ский НПЗ мог еще больше зарабатывать
Если будет введена пошлина на импорт ДТ - государство и граждане будут нести дополнительные расходы, а Коломойский получит сверхприбыль. Кто-то теряет, кто-то находит? Не думаю, что это подходящий момент и честный способ повышения доходов. Так что задача правительства - не допустить введения импортной пошлины на ДТ.https://site.ua/kirill.sazonov/ Кирилл Сазонов
Конституція України - Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Навскидку выглядит очень несоразмерное большое число районов в Крыму (аж 10? - на каком основании? Если под татар - то считаю такое несправедливым !).
И непропорционально количество в Луганской области (8), Львовской (7), Ивано-Франковской (5), Закарпатской (5).
Складывается впечатление, что количество районов (если Крым пока вывести за скобки) - непропроционально количеству проживающего в них населения (!) - больше в западных преимущественно украиноговорящих областях, чем в центра и восточных.
Опять запад тянет с востока одеяло(финансы) на себя .
Доколе?