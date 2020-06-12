Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад

Кабинет Министров определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных громад во всех 24 областях.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, в Житомирской области утверждены территории 65 громад, в Николаевской - 52, в Харьковской – 56, в Ивано-Франковской - 62, в Тернопольской – 55, в Херсонской - 49, в Хмельницкой – 60, в Луганской – 37, в Винницкой - 63, в Черновицкой – 52, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Волынской - 54, в Кировоградской - 49, в Полтавской - 61, в Черниговской – 57, в Закарпатской – 64, в Днепропетровской - 86, в Киевской - 69, в Сумской – 51, в Ровенской – 64, в Запорожской - 67, во Львовской - 73 и в Одесской области – 91 громады.

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