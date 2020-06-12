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Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад

Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад

Кабинет Министров определил административные центры и утвердил территории 1470 территориальных громад во всех 24 областях.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, в Житомирской области утверждены территории 65 громад, в Николаевской - 52, в Харьковской – 56, в Ивано-Франковской - 62, в Тернопольской – 55, в Херсонской - 49, в Хмельницкой – 60, в Луганской – 37, в Винницкой - 63, в Черновицкой – 52, в Донецкой – 66, в Черкасской – 67, в Волынской - 54, в Кировоградской - 49, в Полтавской - 61, в Черниговской – 57, в Закарпатской – 64, в Днепропетровской - 86, в Киевской - 69, в Сумской – 51, в Ровенской – 64, в Запорожской - 67, во Львовской - 73 и в Одесской области – 91 громады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минразвития громад и территорий планирует по-новому поделить области: 490 нынешних районов объединятся в 118. КАРТА

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Кабмин (14026) децентрализация (582) территориальная община (99) 14 отдельная механизированная бригада (101) ОТГ (117)


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Затвердили? Чудово. А тепер пора братися за утворення районів. Є нормальна дорога від населеного пункту до райценру - пиши відсоток у виконання плану. Немає - будуй дорогу. Коли побудуєте дороги від кожного населеного пункту до райцентру, а від райцентру до обласного, то доповідайте нагору, що район утворено. А без доріг, вся ця затія - профанація.
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12.06.2020 12:03 Ответить
Ці ОТГце величезна афера і вона закінчиться повним провалом і поверненням до ісходної схеми одне село - одна сільрада!
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12.06.2020 12:53 Ответить
..ДЕ визначені ОТГ де ?



Конституція України - Розділ IX ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.
Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
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12.06.2020 12:13 Ответить
..."адмін реформа" від МАФІЇ сіоністів що захопила ОБМАНОМ - маніпуляцією 25 кадру Голобородько Свати владу у ВР Уряді...України --
.... і що чисельність Населення ..смертність ВДВІЧІ перевищує народжуваність .. а Бюджет ОТГ що більший чим сумарний колишніх сіл ? ..зато ЗЕМЕЛЬКУ прихопили .... отак ВЛЯПАЄТЕСЬ в "реформу" .. а тепер ПЛАЧИТЕ ? .. "така адмін " РЕФОРМА" ..це ОДНА "програма" олігархічної БАНДИ доморощених і Світової МАФІЇ . . прибрати до рук СвЗемлі України... перший крок ЗНИЩЕННЯ Села .т.зв ОТГ ..... ДРУГИЙ намагання ЗНИЩИТИ Малі Міста і СМТ .. які Історично СУТНІСТЬ України .. Магдебурське право ..більше 500 років історії .. пережили ТРИ імперії .. а от БАНДА Зе сионістів-ТЕРОРИСТІВ думає що це ПРОКОВТНУТЬ ..НЕ потягнете УБЛЮДКИ ..Палестини 2.0 НЕ буде сіоністи - ТЕРОРИСТИ і їх посіпаки БУДУТЬ нейтралізовані ..якщо вчасно НЕ здриснуть .... то як Вам Українці .. ще довго БУДЕТЕ терпіти цих "Слуг ... потроху ПРОЗРІВАЄ Нарід обдурений сіоністською МАФІЄЮ + паРаша ...що фактично одне і те ж .. Шановні і Дорогі .. Діяти Діяти з Розумом і Мудро Наснаги
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12.06.2020 12:14 Ответить
... КОЛИ і яка структура ПРОВОДИЛА дослідження ЧОГО ? .. де АНАЛІТИКА цього процесу і ОБГРУНТУВАННЯ потреби ... ДЕ ? .. БАНДА сіоністів БУДЕ нейтралізована в Україні ...
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12.06.2020 12:15 Ответить
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
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12.06.2020 12:21 Ответить
 
 