Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад

Кабінет Міністрів визначив адміністративні центри і затвердив території 1470 територіальних громад у всіх 24 областях.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, в Житомирській області затверджено території 65 громад, в Миколаївській - 52, в Харківській - 56, в Івано-Франківській - 62, у Тернопільській - 55, в Херсонській - 49, у Хмельницькій - 60, в Луганській - 37, у Вінницькій - 63, в Чернівецькій - 52, у Донецькій - 66, у Черкаській - 67, у Волинській - 54, в Кіровоградській - 49, у Полтавській - 61, у Чернігівській - 57, у Закарпатській - 64, в Дніпропетровській - 86, у Київській - 69, в Сумській - 51, в Рівненській - 64, у Запорізькій - 67, у Львівській - 73 і в Одеській області - 91 громада.

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