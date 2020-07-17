Децентрализация - это реально конец эпохи бедности, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что в Украине в некоторых сферах, благодаря реформам, наступил "конец эпохи бедности".

Об этом политик заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя сказать, что мы над этим не работаем. Например, очень удачная была история с понижением цен на газ. Люди почувствовали это. Это то, что реально для кармана", - сказал Корниенко.

"Но то, что касается, например, темы децентрализации, то это реально конец эпохи бедности", - продолжил Корниенко. Он добавил, что благодаря децентрализации деньги "спускаются вниз к людям, к общинам".

"Можно говорить об услугах, о ЦПАУ, о диджитализации, но это все людям не интересно. Интересно то, что 60% налога на доходы "спускаются" - это большие суммы. И по остаткам на депозитах городов, городских советов мы видим, что эти суммы настолько велики, что советы даже не могут ими оперировать", - отметил нардеп.

Глава партии СН сообщил, что городские советы отправляют остаточные средства на депозит. По словам Корниенко, на депозитах - уже 6 миллиардов гривен.

"При этом все засфальтировано, парки сделаны в городах. Мы очень много проводили опросов. Мы спрашивали: "Чем вы именно довольны в деятельности нынешних мэров?". Готовимся к выборам и хотим знать эту информацию. Люди говорят: "У нас в городе все заасфальтировано". До 60% в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Это правда", - рассказал депутат.

В то же время Корниенко отметил, что многие украинцы недовольны медициной и коммунальной сферой.

"Люди спрашивают: "У нас много денег сейчас на местах, что вы с ними будете делать дальше?". А следующая избирательная кампания будет посвящена вопросу не политическому, куда нам двигаться: на местном уровне национальные вопросы мало кого интересуют. А интересуют конкретные вопросы, куда наш город, городок, поселок, ОТГ движется... Мы завершили объединение, и все 1460 общин будут в одинаковом режиме работать, в прямых межбюджетных отношениях с государством. Это прямые средства, прямые возможности", - рассказал глава партии "Слуга народа".

Корниенко сообщил, что сейчас нарабатывается пересмотр налоговой базы для местного самоуправления.

"У нас законодательство не позволяет ее просматривать менее чем за полгода до конца бюджетного года, но на следующий год у нас есть несколько идей относительно пересмотра базы таким образом, чтобы еще больше налогов, еще больше денег "спускать" вниз. Потому что мы видим, что это та история, которая может реально двигать страну", - отметил нардеп.