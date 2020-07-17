Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що в Україні в деяких сферах завдяки реформам настав "кінець епохи бідності".

Про це політик заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що ми над цим не працюємо. Наприклад, дуже вдала була історія зі зниженням цін на газ. Люди відчули це. Це те, що реально для кишені", - сказав Корнієнко.

"Але те, що стосується, наприклад, теми децентралізації, то це реально кінець епохи бідності", - продовжив Корнієнко. Він додав, що завдяки децентралізації гроші "спускаються вниз до людей, до громад".

"Можна говорити про послуги, про ЦНАП, про діджиталізацію, але це все людям не цікаво. Цікаво те, що 60% податку на доходи "спускаються" - це великі суми. І за залишками на депозитах міст, міських рад ми бачимо, що ці суми настільки великі, що ради навіть не можуть ними оперувати", - зазначив нардеп.

Глава партії СН повідомив, що міські ради відправляють залишкові кошти на депозит. За словами Корнієнка, на депозитах - вже 6 мільярдів гривень.

"При цьому все заасфальтовано, парки зроблені в містах. Ми дуже багато проводили опитувань. Ми запитували: "Чим ви саме задоволені в діяльності нинішніх мерів?". Готуємося до виборів і хочемо знати цю інформацію. Люди кажуть: "У нас у місті все заасфальтовано". До 60% у деяких містах задоволені якістю ремонту доріг. Це правда", - розповів депутат.

Водночас Корнієнко зазначив, що багато українців незадоволені медициною і комунальною сферою.

"Люди питають: "У нас багато грошей зараз на місцях, що ви з ними будете робити далі?". А наступна виборча кампанія буде присвячена питанню не політичному, куди нам рухатися: на місцевому рівні національні питання мало кого цікавлять. А цікавлять конкретні питання, куди наше місто, містечко, селище, ОТГ рухається ... Ми завершили об'єднання, і все 1460 громад будуть в однаковому режимі працювати, в прямих міжбюджетних відносинах з державою. Це прямі кошти, прямі можливості", - розповів глава партії "Слуга народу".

Корнієнко повідомив, що зараз напрацьовується перегляд податкової бази для місцевого самоврядування.

"У нас законодавство не дозволяє її переглядати менш ніж за пів року до кінця бюджетного року, але на наступний рік у нас є кілька ідей щодо перегляду бази так, щоб ще більше податків, ще більше грошей "спускати" вниз. Бо ми бачимо, що це та історія, яка може реально рухати країну", - зазначив нардеп.