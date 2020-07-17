УКР
Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що в Україні в деяких сферах завдяки реформам настав "кінець епохи бідності".

Про це політик заявив в ефірі 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна сказати, що ми над цим не працюємо. Наприклад, дуже вдала була історія зі зниженням цін на газ. Люди відчули це. Це те, що реально для кишені", - сказав Корнієнко.

"Але те, що стосується, наприклад, теми децентралізації, то це реально кінець епохи бідності", - продовжив Корнієнко. Він додав, що завдяки децентралізації гроші "спускаються вниз до людей, до громад".

"Можна говорити про послуги, про ЦНАП, про діджиталізацію, але це все людям не цікаво. Цікаво те, що 60% податку на доходи "спускаються" - це великі суми. І за залишками на депозитах міст, міських рад ми бачимо, що ці суми настільки великі, що ради навіть не можуть ними оперувати", - зазначив нардеп.

Глава партії СН повідомив, що міські ради відправляють залишкові кошти на депозит. За словами Корнієнка, на депозитах - вже 6 мільярдів гривень.

"При цьому все заасфальтовано, парки зроблені в містах. Ми дуже багато проводили опитувань. Ми запитували: "Чим ви саме задоволені в діяльності нинішніх мерів?". Готуємося до виборів і хочемо знати цю інформацію. Люди кажуть: "У нас у місті все заасфальтовано". До 60% у деяких містах задоволені якістю ремонту доріг. Це правда", - розповів депутат.

Водночас Корнієнко зазначив, що багато українців незадоволені медициною і комунальною сферою.

"Люди питають: "У нас багато грошей зараз на місцях, що ви з ними будете робити далі?". А наступна виборча кампанія буде присвячена питанню не політичному, куди нам рухатися: на місцевому рівні національні питання мало кого цікавлять. А цікавлять конкретні питання, куди наше місто, містечко, селище, ОТГ рухається ... Ми завершили об'єднання, і все 1460 громад будуть в однаковому режимі працювати, в прямих міжбюджетних відносинах з державою. Це прямі кошти, прямі можливості", - розповів глава партії "Слуга народу".

Корнієнко повідомив, що зараз напрацьовується перегляд податкової бази для місцевого самоврядування.

"У нас законодавство не дозволяє її переглядати менш ніж за пів року до кінця бюджетного року, але на наступний рік у нас є кілька ідей щодо перегляду бази так, щоб ще більше податків, ще більше грошей "спускати" вниз. Бо ми бачимо, що це та історія, яка може реально рухати країну", - зазначив нардеп.

Топ коментарі
+48
Клоун на клоуне и клоуном погоняет
17.07.2020 00:53 Відповісти
+48
Идиоты, при чем тут вы к реформе самоуправления, если вы только забираете деньги с мест? А так же при чем вы к цене на газ, если она во всём мире упала? И при чем вы к ЦНАПам, если они создавались еще до вас? Хорошо, что кто-то умный начал реформы несколько лет назад, теперь дебилам и попиариться можно... Правду говорят, "коня кують, а жаба собі ногу наставляє".
17.07.2020 01:02 Відповісти
+32
так то навесні рік назад був "конкретно" кінець епохи бідності, а
тепер "реально" кінець епохи бідності

здається мені, що із цими ЗЕльоними макаками ми з епохою бідності не розстанемося ніколи,
завтра вони придумають "ну ваабще" кінець епохи бідності
17.07.2020 01:13 Відповісти
корниенко продолжает пилить сосну
17.07.2020 09:53 Відповісти
*****.. вони всі там ідіоти чи через одного !!??
17.07.2020 09:56 Відповісти
Вони НЕ ідіоти. Це цинічна паскудь, без моралі. Яка знущається і відверто бреше, прямо в очі.
17.07.2020 11:06 Відповісти
"Люди спрашивают: "У нас много денег сейчас на местах, что вы с ними будете делать дальше?"- Мы очень много проводили опросов. Мы спрашивали: "Чем вы именно довольны в деятельности нынешних мэров?". Готовимся к выборам и хотим знать эту информацию. Люди говорят: "У нас в городе все заасфальтировано". До 60% в некоторых городах довольны качеством ремонта дорог. Это правда", - рассказал депутат.- а что гласит вопрос о пенсиях и зарплатах в Украине?
17.07.2020 09:58 Відповісти
Ще одна чарівна палочка: махнув - і маєш. І то ще добре, коли "0".
17.07.2020 10:00 Відповісти
Дно. Дно. И еще раз - дно. Уже паРашу обскакали
17.07.2020 10:02 Відповісти
ДИАГНОЗ - ПРИДУРОК!
17.07.2020 10:16 Відповісти
Ще одна чарівна палочка: махнув - і маєш. І то ще добре, коли "0".
17.07.2020 10:33 Відповісти
Смех сквозь слезы-наиболее логичная реакция на подобные шутки.Было витькино "Покращення через рік",потом "бородьба с кравасісамі" ще одного Витьки ,потом "Жити по-новому" Питраликсеича.Питроликсеич так совсем в этом спец:и сам жыв по-новому,и с обеими Витьками вместе и "покращував",и "боровся".Так и не покращилы,так и не поборолы.Теперь вот Зельц Лучезарный объявил "конец эпохи бедности" и на радостях въехал в домик,где "детки должны жить,а не чиновники жировать".Надо еще опыт кацапов перенять и пообещать построить базы на Луне.А лучше на Сатурне-так круче звучит
17.07.2020 10:49 Відповісти
Новое воплощение Мюнхаузена.
17.07.2020 10:49 Відповісти
То ви ж, утирки, знищили децентралізацію. То про який "кінець епохи бідності" ти мелиш?
17.07.2020 11:04 Відповісти
Децентралізація - це реально кінець епохи бідності, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7027
17.07.2020 11:16 Відповісти
Спец по соснам ти, а не по реформам
17.07.2020 11:39 Відповісти
Вони пишаються Порошенком, Гройсманом та Яценюком😂😂
17.07.2020 11:43 Відповісти
Урод-расскажи это пенсам со стажем 35-40 лет и пенсией 2100-2500гр.Вы,ссуки,реальный прож.минимум огласить боитесь,а обеспечить им пенсов вообще не сможете!Какого хера вы делаете во-власти?
17.07.2020 11:54 Відповісти
Патриоты Украины ! Заметили как вначале пути Это кодло зеленского отрицали все хорошее, что делал порошенко. Теперь оказывается и ротердам +плюс благо и справедливо, а не воровство, и децентрализация начатая Порошенко хороша, и цена на газ и электроэнергию реально обоснована, и реформа самоуправления начатая порошенко, если не совсем хорошая, то жизнеспособная. Уроды!! так скажите зачем ежедневно на порошенко льёте вагон грязи?? А сами цену на газ понизили Чуть-чуть. Хотя сегодня 1000 м. куб. газа сейчас на рынке стоит 100 дол. и ниже, а при Порошенко, благодаря предательнице интересов Украины Тимошенко, газ стоил 450 дол. за 1000 м. куб. Вопрос простой- Почему зедебилы не понизили стоимость газа для населения в четыре раза???
17.07.2020 13:20 Відповісти
только ампутация!
18.07.2020 17:43 Відповісти
Вееесь розум перейшов в живіт.....це ж соромно таке верзти на весь світ...невіглас...а може підігрує патрону?
19.07.2020 08:06 Відповісти
Вже земельку поділили між князьками....треба й все, що залишилось...вам же вже не буде що красти-заробітчани не принесуть в зубах...і ,що-все заглохло?
19.07.2020 08:10 Відповісти
