Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині
Болгарія розраховує, що адміністративну і функціональну цілісність Болградського району Одеської області буде збережено під час адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Про це болгарський президент Румен Радев сказав 17 червня на зустрічі з послом України в Софії Віталієм Москаленком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Як повідомляє пресслужба президента Болгарії, Радев підкреслив велику зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності та культури. Посол Москаленко запевнив, що адміністративна реформа в Україні не вплине на цілісність Болградського району й історичний регіон буде збережено.
Під час розмови було наголошено, що країни є партнерами в реалізації низки проєктів у сфері економіки та інфраструктури, зростає туристична привабливість Болгарії серед українців.
Нагадуємо, Болградський район Одеської області є місцем компактного проживання болгар в Україні.
20 травня болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.
21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.
22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
вот и началось сейчас все начнут свои территории отжимать
Виповзень з дупи, мля.
Людоньки! Чому він дожив до 42 років? Чом його лихо не приспало? Чому він не згриз шмат ляпісу? Не випив купоросної олії? Чому не зробив кунілінгус електророзетці? Міньєт паяльнику? Чому не попрохав Лєнку зробити йому масаж бензопилою?
НАХРІНА ВОНО ВИЖИЛО І СТАЛО ************?!
Противники создания большого района с центром в Болграде перекрыли сегодня трассу Одесса-Рени.Они требуют, чтобы центром новой административно-территориальной единицы, которая объединит нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы, стал город Арциз, передает корреспондент «Думской».
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Участники акции ходят с плакатами по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. На месте дежурит полиция.Протестующие заявили, что Болградский район создается https://dumskaya.net/news/borba-za-rayony-bolgarizatciya-ot-kisse-vozmushc-117495/ по желанию нардепа Антона Киссе , называющего себя лидером украинских болгар; под https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ давлением официальной https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ Софии и без учета мнения других проживающих в этой части страны национальных общин - гагаузов, молдаван и т.д.Кроме того, по их словам, Болград - неудачный выбор в качестве центра, поскольку находится на самом краю будущего района.«От Тарутина до Болграда 170 километров, - говорит один из участников акции. - Это создает большие проблемы для жителей района».Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект постановлений Верховной Рады о создании и ликвидации административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня. Согласно нему, https://dumskaya.net/news/kabmin-predlagaet-ostavit-v-odesskoy-oblasti-she-117714/ в Одесской области останется только шесть районов .https://dumskaya.net/news/protestuyushchie-protiv-obedineniya-rayonov-zhit-117912/
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Если давно то от турок.
Хто знає, нахрінна йому територіально- адміністративна зміна, та ще й під час війни? Нічого хорошого для України і українців, на думку не спадає
Розкачують національно-мовне питання
Как-то вышло что Украина привлекает поучателей со стороны...
Это третья нация по численности, и сохранять и развивать
прописано в 10 статье
Посмотрим надолго ли их хватит и зачем им нужен этот район.
только при зебаране, которого никто уже не котирует какая то болгария хавальник открыла))))
так опустит страну мог только осел омансмкий.
Это все он...