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Болгарія (767) Одеська область (2998) адмінреформа (35) Радев (25)

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині

Болгарія розраховує, що адміністративну і функціональну цілісність Болградського району Одеської області буде збережено під час адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Про це болгарський президент Румен Радев сказав 17 червня на зустрічі з послом України в Софії Віталієм Москаленком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Як повідомляє пресслужба президента Болгарії, Радев підкреслив велику зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності та культури. Посол Москаленко запевнив, що адміністративна реформа в Україні не вплине на цілісність Болградського району й історичний регіон буде збережено.

Під час розмови було наголошено, що країни є партнерами в реалізації низки проєктів у сфері економіки та інфраструктури, зростає туристична привабливість Болгарії серед українців.

Читайте також: Перед зустріччю з Кулебою глава МЗС Угорщини обговорив з болгарською колегою питання нацменшин в Україні

Нагадуємо, Болградський район Одеської області є місцем компактного проживання болгар в Україні.

20 травня болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.

21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.

22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.
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Топ коментарі
+19
Что то все мне не нравится, что делает власть эта. Особые статусы Донбассу хотят, Венграм хотят чуть ли не автономию на Закарпатье, тут Болгарам Автономии и т.п. Это что то попахивает внутренней диверсионной деятельностью по расчленению Украины по заданию Кремля. Никогда не стояло никаких вопросов этих сепарских и сейчас вдруг они одновременно всплывают. Это какая то херня все! Эта власть предатели!
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18.06.2020 00:30
+17
Після того як ви в Болгарії побудуєте 10 українських школ, та візьмете їх на повне утримання!!!
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18.06.2020 00:05
+16
Ну, если дочь задала вопрос, "с хера малорос разводит силы оос", то вряд ли мама голосовала за молодого и зеленого преЗедента.
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18.06.2020 00:39
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Після того як ви в Болгарії побудуєте 10 українських школ, та візьмете їх на повне утримання!!!
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18.06.2020 00:05 Відповісти
зеленский Берегово отдал венграм
вот и началось сейчас все начнут свои территории отжимать
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18.06.2020 10:12 Відповісти
Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине - Цензор.НЕТ 5350
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18.06.2020 00:05 Відповісти
Тут дуже важливо за кого голосувала мамця...
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18.06.2020 00:09 Відповісти
Ну, если дочь задала вопрос, "с хера малорос разводит силы оос", то вряд ли мама голосовала за молодого и зеленого преЗедента.
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18.06.2020 00:39 Відповісти
да теперь многие я не я и хата не моя!
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18.06.2020 09:09 Відповісти
Якщо це правда, то це вже новий рівень дна.
Виповзень з дупи, мля.
Людоньки! Чому він дожив до 42 років? Чом його лихо не приспало? Чому він не згриз шмат ляпісу? Не випив купоросної олії? Чому не зробив кунілінгус електророзетці? Міньєт паяльнику? Чому не попрохав Лєнку зробити йому масаж бензопилою?
НАХРІНА ВОНО ВИЖИЛО І СТАЛО ************?!
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18.06.2020 04:12 Відповісти
пусть у румын потребуют -те им нахер быстро пошлют
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18.06.2020 00:25 Відповісти
не можна їх в один район - вони вівці отарами крадуть...а на рівні району це ще й узаконять
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18.06.2020 08:40 Відповісти
Кому еще какие хотелочки? Мож кому надо коврик в прихожую?
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18.06.2020 00:07 Відповісти
Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине - Цензор.НЕТ 9022
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18.06.2020 00:09 Відповісти
...якого біса...!? більше нічого...???
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18.06.2020 00:13 Відповісти
вовас, а де "рубані руки" ? піз#юк значить?
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18.06.2020 00:14 Відповісти
«Малая Болгария Украине не нужна»: противники создания большого Болградского района перекрыли трассу Одесса-Рени
Противники создания большого района с центром в Болграде перекрыли сегодня трассу Одесса-Рени.Они требуют, чтобы центром новой административно-территориальной единицы, которая объединит нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы, стал город Арциз, передает корреспондент «Думской».
https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 6756

Участники акции ходят с плакатами по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. На месте дежурит полиция.Протестующие заявили, что Болградский район создается https://dumskaya.net/news/borba-za-rayony-bolgarizatciya-ot-kisse-vozmushc-117495/ по желанию нардепа Антона Киссе , называющего себя лидером украинских болгар; под https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ давлением официальной https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ Софии и без учета мнения других проживающих в этой части страны национальных общин - гагаузов, молдаван и т.д.Кроме того, по их словам, Болград - неудачный выбор в качестве центра, поскольку находится на самом краю будущего района.«От Тарутина до Болграда 170 километров, - говорит один из участников акции. - Это создает большие проблемы для жителей района».Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект постановлений Верховной Рады о создании и ликвидации административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня. Согласно нему, https://dumskaya.net/news/kabmin-predlagaet-ostavit-v-odesskoy-oblasti-she-117714/ в Одесской области останется только шесть районов .https://dumskaya.net/news/protestuyushchie-protiv-obedineniya-rayonov-zhit-117912/
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18.06.2020 00:16 Відповісти
Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 9476
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18.06.2020 00:18 Відповісти
Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 8513
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18.06.2020 00:19 Відповісти
болгары -это трусы сбежавшие со своей родины где их за это всегда призирали -теперь качают права ,подавай им автономию в виде района. А украинцев кто то спросил надо ли такой "район" ?
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18.06.2020 00:22 Відповісти
А от кого збежали болгары?
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18.06.2020 08:11 Відповісти
Смотря когда
Если давно то от турок.
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18.06.2020 09:40 Відповісти
от турок
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18.06.2020 12:21 Відповісти
А я считаю, что Болгарию нужно разделить на 50 княжеств и что? Шел бы он.
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18.06.2020 00:17 Відповісти
туркам вернуть. У турок на нее больше прав чем у их потомков болгарок и шлифмашинок
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18.06.2020 00:21 Відповісти
Чого не торкнеться, у оточуючих істерика. У Зе- рмака талант все нищити.
Хто знає, нахрінна йому територіально- адміністративна зміна, та ще й під час війни? Нічого хорошого для України і українців, на думку не спадає
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18.06.2020 00:18 Відповісти
перший крок до федералізації за сценарієм Кремля.
Розкачують національно-мовне питання
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18.06.2020 13:52 Відповісти
Болгары начали бежать из Османской империи в Российскую во время русско-турецких войн.

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 4938
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18.06.2020 00:22 Відповісти
Что то все мне не нравится, что делает власть эта. Особые статусы Донбассу хотят, Венграм хотят чуть ли не автономию на Закарпатье, тут Болгарам Автономии и т.п. Это что то попахивает внутренней диверсионной деятельностью по расчленению Украины по заданию Кремля. Никогда не стояло никаких вопросов этих сепарских и сейчас вдруг они одновременно всплывают. Это какая то херня все! Эта власть предатели!
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18.06.2020 00:30 Відповісти
Плохо Украина работает на территориях колоний Московии,там на просторах можно образовать три украинских автономных республик,а украинских районов можно по пять образовать в каждой колонии Московии,если московиты против,то пусть забирают инородцев с территории Украины к себе ,в свои пустые колонии
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18.06.2020 00:55 Відповісти
Вообще-то, от переподчинения Болграда другому району, Болград не исчезнет с лица земли, как и колоритные этнические болгары - граждане Украины.
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18.06.2020 00:30 Відповісти
да они (болгары) всего лишь хотят, чтобы ничего не менялось в распределении районов в Одесской области и Болградский р-н не был расчленен на части и уже кажется договорились, что все будет как и прежде, что болгары будут ездить только в Болград по своим делам, ну и чтобы Болград не подчинялся сам другому району и остался центром (тогда вообще не надо ничего менять там в Буджаке, а то разворошишь палкой - одни проблемы новые возникнут)...
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18.06.2020 03:45 Відповісти
Вот интересно: в скОльких странах есть меньшинства, то только Украине все вокруг указывают как украинцы должны жить, какие автономии иметь и всё такое. В паРаше вон сколько народов разных живёт, но их никто не поучает и не заставляет строить автономии для каждого присутствующего этноса...
Как-то вышло что Украина привлекает поучателей со стороны...
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18.06.2020 00:32 Відповісти
Болгар 300 тысяч в Украине, по последней переписи
Это третья нация по численности, и сохранять и развивать
прописано в 10 статье
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18.06.2020 00:39 Відповісти
Украинские ОБЩИНЫ могли бы контролировать другие общины и не давать им в нашем государстве жить по законам своих государств,но у власти и у украинской элиты не хвата мозгов,для государственности Украины.
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18.06.2020 00:59 Відповісти
Ну и зачем врать про 300 000 ?
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18.06.2020 01:44 Відповісти
по статистике болгар в Украине больше чем венгров, посчитай сам сколько их
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18.06.2020 03:25 Відповісти
Речь идет о ,якобы, целых 300 000 ! Это абсолютное вранье. Причем здесь "кого больше"?
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18.06.2020 11:21 Відповісти
так венгров 230 000... а болгар больше... в чем вранье тогда? или считать не умеешь
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18.06.2020 11:26 Відповісти
Надо уметь читать , а не считать. Пожалуйста , приведи ссылку на 230000.Венгерские , российские и болгарские данные не соответствуют действительности , т.к последние исследования проводились 20 лет назад и новых не проводил вообще никто. Никто! Ни венгры ни болгары ни россияне... Венгров 156.6 тысяч (20 лет назад) На 2020 год население Украины во всех регионах существенно уменьшилось , так что на самом деле и болгар и венгров , украинцев и россиян будет уже гораздо меньше , к сожалению... См. Національний склад населення України --- Матеріал з Вікіпедії ...слишком длинную ссылку не даю.
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18.06.2020 12:39 Відповісти
190 000 венгров это по минимуму в Украине, окей, сколько тогда болгар, если их больше чем венгров на 0,1% от всех украинцев согласно материалам Википедии о переписи населения Украины 2001 года?.. надо уметь и считать и читать текст, в котором было написано до 300 тысяч болгар в Украине, а не орать неадекватно как потерпевшее об "абсолютной брехне" на примерно верные цифры
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18.06.2020 12:48 Відповісти
Ссылку на 190 000 венгров в Украине !
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18.06.2020 12:53 Відповісти
это по-минимуму, ты мне ссылок не давал на 156 тысяч... не занимайся мелочной херней и не ори как потерпевшее на примерно верные цифры.. и венгры никуда не делись, им и на Закарпатье хорошо, они ездят туда сюда постоянно.... а живут в 4-х приграничных районах Закарпатья в основном
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Венгров 156.6 тысяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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18.06.2020 12:58 Відповісти
до 300 тысяч болгар в Украине не является "абсолютным враньем" как ты выразился
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18.06.2020 13:01 Відповісти
Болгар 204.6 тысяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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18.06.2020 13:04 Відповісти
ты не знал что болгар много в Украине, больше чем венгров, теперь узнал об этом, получил сатисфакцию, вот и все.
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18.06.2020 13:14 Відповісти
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18.06.2020 13:18 Відповісти
если даже болгар всего 200 тысяч вместо 300 тысяч, то 300 тысяч цифра не является абсолютным враньем, нечего делать орать впустую
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18.06.2020 13:04 Відповісти
Диалог закончен !
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18.06.2020 13:06 Відповісти
он уже давно закончен, диалога даже и не было
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18.06.2020 13:07 Відповісти
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18.06.2020 13:08 Відповісти
все остальное это уже оправдание твоего изначального флуда пошло с твоей стороны, а не диалог.. жаль времени на такой "диалог", достаточно было всего раз тебя одернуть, чтобы ты не орал пургу...
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18.06.2020 13:11 Відповісти
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18.06.2020 13:16 Відповісти
диалог закончен после первой моей фразы, поправки на твою истерику
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18.06.2020 13:08 Відповісти
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18.06.2020 13:09 Відповісти
а почему они в Болгарию не возвращаются? :ждут расейских братушек?
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18.06.2020 10:23 Відповісти
а почему они в Болгарию не возвращаются? :ждут расейских братушек?
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18.06.2020 10:18 Відповісти
Вот тут и появляется вся противоречивость болгарской натуры: детей они отсылают учиться по разным программам в Болгарию на историческую родину.А как же? Ведь там они получают диплом международного образца, что дает им право работать в Европе. А сами рвут за парашу, братушки же ж.
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18.06.2020 19:14 Відповісти
Покажите этому долбо*бу карту

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 1053
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18.06.2020 00:58 Відповісти
Курица не птица, Болгария - не заграница. Дружба, прыятели, навечно! Добре дошли!
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18.06.2020 01:58 Відповісти
Дружба и жвачка у болгар только с СэСэСэРом была. Вплоть до полного взаимопонимания в политике и т.п. А как коммуняки у них грохнулись, то пришло понимание об этническом единстве с Турцией. При комми там турков гнобили, заставляя и фамилии менять, и рогатки по образованию ставили и т.п., и т.д. А их там было до 32% населения. При перестройке рубеха 90-х много этнических турков перехало в Турцию. Украину они не привыкли воспринимать как самостоятельного субъекта права. И потому так и осталось: если их политик с болгарской фамилией - так коммуно-парашенские идеи, как с турецкой - так нормальноевропейские. Как там хвемилиэ у посла? Отож-ж. Так что не удивляйтесь.
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18.06.2020 07:36 Відповісти
А чи не хотів би той президент прийняти тих болгар до себе додому.
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18.06.2020 02:33 Відповісти
ні, не хотів би, бо то вартові болгари, що лишилися на шляху переселення булгар із степу до Болгарії ще 1400 років тому, тобто то нащадки протобулгар, які не емігрували або не дійшли до Балкан
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18.06.2020 03:17 Відповісти
Можно конечно посориться с Болгарией, но. Кто глава Мвф-Георгиева. Страна член ес, и если Болгария будет против, хрен что Украина сможет протолкнуть. 600 тысяч украинцев в прошлом году посетило Болгарии
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18.06.2020 06:04 Відповісти
глава МВФ СТАЛИНА ГЕОРГИЕВА !
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18.06.2020 10:16 Відповісти
Болгарія це країна-руіна.
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18.06.2020 06:11 Відповісти
теж майже сіра зона як і ми
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18.06.2020 13:58 Відповісти
І чого сунути носа до чужого проса?
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18.06.2020 06:17 Відповісти
Неее, надо ссорится, страна НАТО все таки.
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18.06.2020 06:34 Відповісти
******* система областей та районів України сформована з 1932 року
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18.06.2020 07:12 Відповісти
10 млн евро в месяц пусть болгары платят за сохранение района...
Посмотрим надолго ли их хватит и зачем им нужен этот район.
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18.06.2020 07:41 Відповісти
А Украина призывает Болгарию образовать автономную турецкую область для этнических турок ( многих из которых правда насильственно сделали болгарами, заменив фамилии), кстати вторая по численности группа населения в стране. Как и Румынии и Словакии для венгров, Франции для басков, каталонцев, эльзасцев, бриттов, корсиканцев. А все почему то какие то требования предъявляют только Украине. Вы уж у себя доведите те же вопросы до идеала, а потом стучитесь в чужую дверь.
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18.06.2020 07:49 Відповісти
вимоги висуває лише мордовія - не треба через це бити горшики із усім ЄС
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18.06.2020 13:59 Відповісти
родичі мадяр хантемансі, звичайно якщо ти їх мав на увазі...
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18.06.2020 18:33 Відповісти
И в Болгарии тоже: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:07 Відповісти
Ну а шо...Всі ж бачать , що в нас не державники при владі, а повні дегенерати, чому б і не відтяти шмат.
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18.06.2020 08:29 Відповісти
прикольно, даже болгарские цыгане что то там лепечут))))
только при зебаране, которого никто уже не котирует какая то болгария хавальник открыла))))
так опустит страну мог только осел омансмкий.
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18.06.2020 09:15 Відповісти
Ну, канєшно, не в угоду Болгарії, Угорщині... всім сусідам. І чому ті всі малі народи патякають йєзиком, не знаючи ні рідної, ні державної (української)???
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18.06.2020 09:19 Відповісти
Чи готова Болгарія у відповідь надати особливий статус тим районам де українці накупили вілл біля моря? Від нас вимагають а ми соромимось у відповідь симетричні вимоги.Українців по світу стільки що мова має мати статус всепланетної
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18.06.2020 09:26 Відповісти
Порошенко родился в Болграде...
Это все он...
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18.06.2020 09:55 Відповісти
Болгарстький район, на черзі румуньський і так далі, бубочка відкрив скриньку пандори)))
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18.06.2020 18:30 Відповісти
 
 