Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині

Болгарія розраховує, що адміністративну і функціональну цілісність Болградського району Одеської області буде збережено під час адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Про це болгарський президент Румен Радев сказав 17 червня на зустрічі з послом України в Софії Віталієм Москаленком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Як повідомляє пресслужба президента Болгарії, Радев підкреслив велику зацікавленість Болгарії у всебічному розвитку відносин зі співвітчизниками в Україні для збереження їхньої мови, національної самобутності та культури. Посол Москаленко запевнив, що адміністративна реформа в Україні не вплине на цілісність Болградського району й історичний регіон буде збережено.



Під час розмови було наголошено, що країни є партнерами в реалізації низки проєктів у сфері економіки та інфраструктури, зростає туристична привабливість Болгарії серед українців.

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Нагадуємо, Болградський район Одеської області є місцем компактного проживання болгар в Україні.

20 травня болгарський парламент ухвалив декларацію, у якій закликав уряд вжити заходів щодо недопущення розділення Болградського району Одеської області в межах адміністративно-територіальної реформи в Україні.



21 травня МЗС України висловило протест у зв'язку з ухваленням Народними зборами Болгарії декларації про вплив адміністративно-територіальної реформи в Україні на права і цілісність болгарської меншини.



22 травня заступник глави МЗС України Василь Боднар і посол Болгарії Костадін Коджабашев обговорили спірну тему і дійшли висновку, що між державами немає розбіжностей щодо забезпечення прав болгарської громади в Україні.