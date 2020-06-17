Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине

Болгария рассчитывает, что административная и функциональная целостность Болградского района Одесской области будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине.

Об этом болгарский президент Румен Радев сказал 17 июня на встрече с послом Украины в Софии Виталием Москаленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как сообщает пресс-служба президента Болгарии, Радев подчеркнул большую заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры. Посол Москаленко заверил, что административная реформа в Украине не повлияет на целостность Болградского района и исторический регион будет сохранен.

В ходе беседы подчеркивалось, что страны являются партнерами в реализации ряда проектов в области экономики и инфраструктуры, растет туристическая привлекательность Болгарии среди украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Напоминаем, Болградский район Одесской области является местом компактного проживания болгар в Украине.

20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.



21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.



22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.

Также читайте: Болгария передала гуманитарную помощь украинским медикам, - МИД