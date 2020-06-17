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Болгария (647) Одесская область (3372) админреформа (249) Радев (22)

Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине

Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине

Болгария рассчитывает, что административная и функциональная целостность Болградского района Одесской области будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине.

Об этом болгарский президент Румен Радев сказал 17 июня на встрече с послом Украины в Софии Виталием Москаленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Как сообщает пресс-служба президента Болгарии, Радев подчеркнул большую заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры. Посол Москаленко заверил, что административная реформа в Украине не повлияет на целостность Болградского района и исторический регион будет сохранен.

В ходе беседы подчеркивалось, что страны являются партнерами в реализации ряда проектов в области экономики и инфраструктуры, растет туристическая привлекательность Болгарии среди украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед встречей с Кулебой глава МИД Венгрии обсудил с болгарской коллегой вопросы нацменьшинств в Украине

Напоминаем, Болградский район Одесской области является местом компактного проживания болгар в Украине.

20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.

21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.

22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.

Также читайте: Болгария передала гуманитарную помощь украинским медикам, - МИД

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Топ комментарии
+19
Что то все мне не нравится, что делает власть эта. Особые статусы Донбассу хотят, Венграм хотят чуть ли не автономию на Закарпатье, тут Болгарам Автономии и т.п. Это что то попахивает внутренней диверсионной деятельностью по расчленению Украины по заданию Кремля. Никогда не стояло никаких вопросов этих сепарских и сейчас вдруг они одновременно всплывают. Это какая то херня все! Эта власть предатели!
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18.06.2020 00:30
+17
Після того як ви в Болгарії побудуєте 10 українських школ, та візьмете їх на повне утримання!!!
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18.06.2020 00:05
+16
Ну, если дочь задала вопрос, "с хера малорос разводит силы оос", то вряд ли мама голосовала за молодого и зеленого преЗедента.
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18.06.2020 00:39
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Правила форума Совет форумчан
Після того як ви в Болгарії побудуєте 10 українських школ, та візьмете їх на повне утримання!!!
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18.06.2020 00:05 Ответить
зеленский Берегово отдал венграм
вот и началось сейчас все начнут свои территории отжимать
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18.06.2020 10:12 Ответить
Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине - Цензор.НЕТ 5350
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18.06.2020 00:05 Ответить
Тут дуже важливо за кого голосувала мамця...
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18.06.2020 00:09 Ответить
Ну, если дочь задала вопрос, "с хера малорос разводит силы оос", то вряд ли мама голосовала за молодого и зеленого преЗедента.
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18.06.2020 00:39 Ответить
да теперь многие я не я и хата не моя!
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18.06.2020 09:09 Ответить
Якщо це правда, то це вже новий рівень дна.
Виповзень з дупи, мля.
Людоньки! Чому він дожив до 42 років? Чом його лихо не приспало? Чому він не згриз шмат ляпісу? Не випив купоросної олії? Чому не зробив кунілінгус електророзетці? Міньєт паяльнику? Чому не попрохав Лєнку зробити йому масаж бензопилою?
НАХРІНА ВОНО ВИЖИЛО І СТАЛО ************?!
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18.06.2020 04:12 Ответить
пусть у румын потребуют -те им нахер быстро пошлют
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18.06.2020 00:25 Ответить
не можна їх в один район - вони вівці отарами крадуть...а на рівні району це ще й узаконять
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18.06.2020 08:40 Ответить
Кому еще какие хотелочки? Мож кому надо коврик в прихожую?
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18.06.2020 00:07 Ответить
Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине - Цензор.НЕТ 9022
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18.06.2020 00:09 Ответить
...якого біса...!? більше нічого...???
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18.06.2020 00:13 Ответить
вовас, а де "рубані руки" ? піз#юк значить?
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18.06.2020 00:14 Ответить
«Малая Болгария Украине не нужна»: противники создания большого Болградского района перекрыли трассу Одесса-Рени
Противники создания большого района с центром в Болграде перекрыли сегодня трассу Одесса-Рени.Они требуют, чтобы центром новой административно-территориальной единицы, которая объединит нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы, стал город Арциз, передает корреспондент «Думской».
https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 6756

Участники акции ходят с плакатами по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. На месте дежурит полиция.Протестующие заявили, что Болградский район создается https://dumskaya.net/news/borba-za-rayony-bolgarizatciya-ot-kisse-vozmushc-117495/ по желанию нардепа Антона Киссе , называющего себя лидером украинских болгар; под https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ давлением официальной https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ Софии и без учета мнения других проживающих в этой части страны национальных общин - гагаузов, молдаван и т.д.Кроме того, по их словам, Болград - неудачный выбор в качестве центра, поскольку находится на самом краю будущего района.«От Тарутина до Болграда 170 километров, - говорит один из участников акции. - Это создает большие проблемы для жителей района».Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект постановлений Верховной Рады о создании и ликвидации административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня. Согласно нему, https://dumskaya.net/news/kabmin-predlagaet-ostavit-v-odesskoy-oblasti-she-117714/ в Одесской области останется только шесть районов .https://dumskaya.net/news/protestuyushchie-protiv-obedineniya-rayonov-zhit-117912/
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18.06.2020 00:16 Ответить
Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 9476
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18.06.2020 00:18 Ответить
Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 8513
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18.06.2020 00:19 Ответить
болгары -это трусы сбежавшие со своей родины где их за это всегда призирали -теперь качают права ,подавай им автономию в виде района. А украинцев кто то спросил надо ли такой "район" ?
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18.06.2020 00:22 Ответить
А от кого збежали болгары?
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18.06.2020 08:11 Ответить
Смотря когда
Если давно то от турок.
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18.06.2020 09:40 Ответить
от турок
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18.06.2020 12:21 Ответить
А я считаю, что Болгарию нужно разделить на 50 княжеств и что? Шел бы он.
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18.06.2020 00:17 Ответить
туркам вернуть. У турок на нее больше прав чем у их потомков болгарок и шлифмашинок
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18.06.2020 00:21 Ответить
Чого не торкнеться, у оточуючих істерика. У Зе- рмака талант все нищити.
Хто знає, нахрінна йому територіально- адміністративна зміна, та ще й під час війни? Нічого хорошого для України і українців, на думку не спадає
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18.06.2020 00:18 Ответить
перший крок до федералізації за сценарієм Кремля.
Розкачують національно-мовне питання
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18.06.2020 13:52 Ответить
Болгары начали бежать из Османской империи в Российскую во время русско-турецких войн.

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 4938
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18.06.2020 00:22 Ответить
Что то все мне не нравится, что делает власть эта. Особые статусы Донбассу хотят, Венграм хотят чуть ли не автономию на Закарпатье, тут Болгарам Автономии и т.п. Это что то попахивает внутренней диверсионной деятельностью по расчленению Украины по заданию Кремля. Никогда не стояло никаких вопросов этих сепарских и сейчас вдруг они одновременно всплывают. Это какая то херня все! Эта власть предатели!
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18.06.2020 00:30 Ответить
Плохо Украина работает на территориях колоний Московии,там на просторах можно образовать три украинских автономных республик,а украинских районов можно по пять образовать в каждой колонии Московии,если московиты против,то пусть забирают инородцев с территории Украины к себе ,в свои пустые колонии
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18.06.2020 00:55 Ответить
Вообще-то, от переподчинения Болграда другому району, Болград не исчезнет с лица земли, как и колоритные этнические болгары - граждане Украины.
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18.06.2020 00:30 Ответить
да они (болгары) всего лишь хотят, чтобы ничего не менялось в распределении районов в Одесской области и Болградский р-н не был расчленен на части и уже кажется договорились, что все будет как и прежде, что болгары будут ездить только в Болград по своим делам, ну и чтобы Болград не подчинялся сам другому району и остался центром (тогда вообще не надо ничего менять там в Буджаке, а то разворошишь палкой - одни проблемы новые возникнут)...
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18.06.2020 03:45 Ответить
Вот интересно: в скОльких странах есть меньшинства, то только Украине все вокруг указывают как украинцы должны жить, какие автономии иметь и всё такое. В паРаше вон сколько народов разных живёт, но их никто не поучает и не заставляет строить автономии для каждого присутствующего этноса...
Как-то вышло что Украина привлекает поучателей со стороны...
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18.06.2020 00:32 Ответить
Болгар 300 тысяч в Украине, по последней переписи
Это третья нация по численности, и сохранять и развивать
прописано в 10 статье
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18.06.2020 00:39 Ответить
Украинские ОБЩИНЫ могли бы контролировать другие общины и не давать им в нашем государстве жить по законам своих государств,но у власти и у украинской элиты не хвата мозгов,для государственности Украины.
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18.06.2020 00:59 Ответить
Ну и зачем врать про 300 000 ?
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18.06.2020 01:44 Ответить
по статистике болгар в Украине больше чем венгров, посчитай сам сколько их
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18.06.2020 03:25 Ответить
Речь идет о ,якобы, целых 300 000 ! Это абсолютное вранье. Причем здесь "кого больше"?
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18.06.2020 11:21 Ответить
так венгров 230 000... а болгар больше... в чем вранье тогда? или считать не умеешь
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18.06.2020 11:26 Ответить
Надо уметь читать , а не считать. Пожалуйста , приведи ссылку на 230000.Венгерские , российские и болгарские данные не соответствуют действительности , т.к последние исследования проводились 20 лет назад и новых не проводил вообще никто. Никто! Ни венгры ни болгары ни россияне... Венгров 156.6 тысяч (20 лет назад) На 2020 год население Украины во всех регионах существенно уменьшилось , так что на самом деле и болгар и венгров , украинцев и россиян будет уже гораздо меньше , к сожалению... См. Національний склад населення України --- Матеріал з Вікіпедії ...слишком длинную ссылку не даю.
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18.06.2020 12:39 Ответить
190 000 венгров это по минимуму в Украине, окей, сколько тогда болгар, если их больше чем венгров на 0,1% от всех украинцев согласно материалам Википедии о переписи населения Украины 2001 года?.. надо уметь и считать и читать текст, в котором было написано до 300 тысяч болгар в Украине, а не орать неадекватно как потерпевшее об "абсолютной брехне" на примерно верные цифры
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18.06.2020 12:48 Ответить
Ссылку на 190 000 венгров в Украине !
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18.06.2020 12:53 Ответить
это по-минимуму, ты мне ссылок не давал на 156 тысяч... не занимайся мелочной херней и не ори как потерпевшее на примерно верные цифры.. и венгры никуда не делись, им и на Закарпатье хорошо, они ездят туда сюда постоянно.... а живут в 4-х приграничных районах Закарпатья в основном
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18.06.2020 12:57 Ответить
Венгров 156.6 тысяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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18.06.2020 12:58 Ответить
до 300 тысяч болгар в Украине не является "абсолютным враньем" как ты выразился
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18.06.2020 13:01 Ответить
Болгар 204.6 тысяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96
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18.06.2020 13:04 Ответить
ты не знал что болгар много в Украине, больше чем венгров, теперь узнал об этом, получил сатисфакцию, вот и все.
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18.06.2020 13:14 Ответить
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18.06.2020 13:18 Ответить
если даже болгар всего 200 тысяч вместо 300 тысяч, то 300 тысяч цифра не является абсолютным враньем, нечего делать орать впустую
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18.06.2020 13:04 Ответить
Диалог закончен !
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18.06.2020 13:06 Ответить
он уже давно закончен, диалога даже и не было
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18.06.2020 13:07 Ответить
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18.06.2020 13:08 Ответить
все остальное это уже оправдание твоего изначального флуда пошло с твоей стороны, а не диалог.. жаль времени на такой "диалог", достаточно было всего раз тебя одернуть, чтобы ты не орал пургу...
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18.06.2020 13:11 Ответить
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18.06.2020 13:16 Ответить
диалог закончен после первой моей фразы, поправки на твою истерику
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18.06.2020 13:08 Ответить
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18.06.2020 13:09 Ответить
а почему они в Болгарию не возвращаются? :ждут расейских братушек?
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18.06.2020 10:23 Ответить
а почему они в Болгарию не возвращаются? :ждут расейских братушек?
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18.06.2020 10:18 Ответить
Вот тут и появляется вся противоречивость болгарской натуры: детей они отсылают учиться по разным программам в Болгарию на историческую родину.А как же? Ведь там они получают диплом международного образца, что дает им право работать в Европе. А сами рвут за парашу, братушки же ж.
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18.06.2020 19:14 Ответить
Покажите этому долбо*бу карту

Президент Болгарії Радев закликав Україну зберегти цілісність Болградського району на Одещині - Цензор.НЕТ 1053
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18.06.2020 00:58 Ответить
Курица не птица, Болгария - не заграница. Дружба, прыятели, навечно! Добре дошли!
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18.06.2020 01:58 Ответить
Дружба и жвачка у болгар только с СэСэСэРом была. Вплоть до полного взаимопонимания в политике и т.п. А как коммуняки у них грохнулись, то пришло понимание об этническом единстве с Турцией. При комми там турков гнобили, заставляя и фамилии менять, и рогатки по образованию ставили и т.п., и т.д. А их там было до 32% населения. При перестройке рубеха 90-х много этнических турков перехало в Турцию. Украину они не привыкли воспринимать как самостоятельного субъекта права. И потому так и осталось: если их политик с болгарской фамилией - так коммуно-парашенские идеи, как с турецкой - так нормальноевропейские. Как там хвемилиэ у посла? Отож-ж. Так что не удивляйтесь.
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18.06.2020 07:36 Ответить
А чи не хотів би той президент прийняти тих болгар до себе додому.
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18.06.2020 02:33 Ответить
ні, не хотів би, бо то вартові болгари, що лишилися на шляху переселення булгар із степу до Болгарії ще 1400 років тому, тобто то нащадки протобулгар, які не емігрували або не дійшли до Балкан
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18.06.2020 03:17 Ответить
Можно конечно посориться с Болгарией, но. Кто глава Мвф-Георгиева. Страна член ес, и если Болгария будет против, хрен что Украина сможет протолкнуть. 600 тысяч украинцев в прошлом году посетило Болгарии
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18.06.2020 06:04 Ответить
глава МВФ СТАЛИНА ГЕОРГИЕВА !
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18.06.2020 10:16 Ответить
Болгарія це країна-руіна.
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18.06.2020 06:11 Ответить
теж майже сіра зона як і ми
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18.06.2020 13:58 Ответить
І чого сунути носа до чужого проса?
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18.06.2020 06:17 Ответить
Неее, надо ссорится, страна НАТО все таки.
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18.06.2020 06:34 Ответить
******* система областей та районів України сформована з 1932 року
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18.06.2020 07:12 Ответить
10 млн евро в месяц пусть болгары платят за сохранение района...
Посмотрим надолго ли их хватит и зачем им нужен этот район.
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18.06.2020 07:41 Ответить
А Украина призывает Болгарию образовать автономную турецкую область для этнических турок ( многих из которых правда насильственно сделали болгарами, заменив фамилии), кстати вторая по численности группа населения в стране. Как и Румынии и Словакии для венгров, Франции для басков, каталонцев, эльзасцев, бриттов, корсиканцев. А все почему то какие то требования предъявляют только Украине. Вы уж у себя доведите те же вопросы до идеала, а потом стучитесь в чужую дверь.
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18.06.2020 07:49 Ответить
вимоги висуває лише мордовія - не треба через це бити горшики із усім ЄС
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18.06.2020 13:59 Ответить
родичі мадяр хантемансі, звичайно якщо ти їх мав на увазі...
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18.06.2020 18:33 Ответить
И в Болгарии тоже: в 40 лет жизнь только начинается: https://youtu.be/gND525iCLIc ВИДЕО
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18.06.2020 08:07 Ответить
Ну а шо...Всі ж бачать , що в нас не державники при владі, а повні дегенерати, чому б і не відтяти шмат.
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18.06.2020 08:29 Ответить
прикольно, даже болгарские цыгане что то там лепечут))))
только при зебаране, которого никто уже не котирует какая то болгария хавальник открыла))))
так опустит страну мог только осел омансмкий.
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18.06.2020 09:15 Ответить
Ну, канєшно, не в угоду Болгарії, Угорщині... всім сусідам. І чому ті всі малі народи патякають йєзиком, не знаючи ні рідної, ні державної (української)???
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18.06.2020 09:19 Ответить
Чи готова Болгарія у відповідь надати особливий статус тим районам де українці накупили вілл біля моря? Від нас вимагають а ми соромимось у відповідь симетричні вимоги.Українців по світу стільки що мова має мати статус всепланетної
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18.06.2020 09:26 Ответить
Порошенко родился в Болграде...
Это все он...
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18.06.2020 09:55 Ответить
Болгарстький район, на черзі румуньський і так далі, бубочка відкрив скриньку пандори)))
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18.06.2020 18:30 Ответить
 
 