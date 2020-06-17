Президент Болгарии Радев призвал Украину сохранить целостность Болградского района на Одесчине
Болгария рассчитывает, что административная и функциональная целостность Болградского района Одесской области будет сохранена в ходе административно-территориальной реформы в Украине.
Об этом болгарский президент Румен Радев сказал 17 июня на встрече с послом Украины в Софии Виталием Москаленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Как сообщает пресс-служба президента Болгарии, Радев подчеркнул большую заинтересованность Болгарии во всестороннем развитии отношений с соотечественниками в Украине для сохранения их языка, национальной самобытности и культуры. Посол Москаленко заверил, что административная реформа в Украине не повлияет на целостность Болградского района и исторический регион будет сохранен.
В ходе беседы подчеркивалось, что страны являются партнерами в реализации ряда проектов в области экономики и инфраструктуры, растет туристическая привлекательность Болгарии среди украинцев.
Напоминаем, Болградский район Одесской области является местом компактного проживания болгар в Украине.
20 мая 2020 г. болгарский парламент принял декларацию, в которой призвал правительство принять меры по недопущению раздела Болградского района Одесской области в рамках административно-территориальной реформы в Украине.
21 мая МИД Украины выразил протест в связи с принятием Народным собранием Болгарии декларации о влиянии административно-территориальной реформы в Украине на права и целостность болгарского меньшинства.
22 мая заместитель главы МИД Украины Василий Боднар и посол Болгарии Костадин Коджабашев обсудили спорную тему и пришли к заключению, что между государствами нет разногласий по вопросу обеспечения прав болгарской общины в Украине.
Пожалуйста, подождите...
вот и началось сейчас все начнут свои территории отжимать
Виповзень з дупи, мля.
Людоньки! Чому він дожив до 42 років? Чом його лихо не приспало? Чому він не згриз шмат ляпісу? Не випив купоросної олії? Чому не зробив кунілінгус електророзетці? Міньєт паяльнику? Чому не попрохав Лєнку зробити йому масаж бензопилою?
НАХРІНА ВОНО ВИЖИЛО І СТАЛО ************?!
Противники создания большого района с центром в Болграде перекрыли сегодня трассу Одесса-Рени.Они требуют, чтобы центром новой административно-территориальной единицы, которая объединит нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы, стал город Арциз, передает корреспондент «Думской».
https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg https://dumskaya.net/pics/b7/picturepicture_159220806730733028300871_45380.jpg
Участники акции ходят с плакатами по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. На месте дежурит полиция.Протестующие заявили, что Болградский район создается https://dumskaya.net/news/borba-za-rayony-bolgarizatciya-ot-kisse-vozmushc-117495/ по желанию нардепа Антона Киссе , называющего себя лидером украинских болгар; под https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ давлением официальной https://dumskaya.net/news/ruka-kisse-parlament-bolgarii-pytaetsya-pomeshat-116226/ Софии и без учета мнения других проживающих в этой части страны национальных общин - гагаузов, молдаван и т.д.Кроме того, по их словам, Болград - неудачный выбор в качестве центра, поскольку находится на самом краю будущего района.«От Тарутина до Болграда 170 километров, - говорит один из участников акции. - Это создает большие проблемы для жителей района».Напомним, 12 июня Кабмин утвердил проект постановлений Верховной Рады о создании и ликвидации административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня. Согласно нему, https://dumskaya.net/news/kabmin-predlagaet-ostavit-v-odesskoy-oblasti-she-117714/ в Одесской области останется только шесть районов .https://dumskaya.net/news/protestuyushchie-protiv-obedineniya-rayonov-zhit-117912/
скрыть комментарий
Если давно то от турок.
Хто знає, нахрінна йому територіально- адміністративна зміна, та ще й під час війни? Нічого хорошого для України і українців, на думку не спадає
Розкачують національно-мовне питання
Как-то вышло что Украина привлекает поучателей со стороны...
Это третья нация по численности, и сохранять и развивать
прописано в 10 статье
Посмотрим надолго ли их хватит и зачем им нужен этот район.
только при зебаране, которого никто уже не котирует какая то болгария хавальник открыла))))
так опустит страну мог только осел омансмкий.
Это все он...