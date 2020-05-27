Болгария передала гуманитарную помощь украинским медикам, - МИД

Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств защиты для медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар поблагодарил посла Республики Болгария в Украине Костадина Коджабашева за предоставленную помощь, подчеркнув, что Болгария была и остается надежным партнером Украины, отношения с которым базируются на вековых традициях дружбы и взаимной помощи. По его словам, решение правительства Болгарии о предоставлении Украине гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавирусной болезни стало еще одним проявлением таких взаимоотношений.

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