Болгарія передала гуманітарну допомогу українським медикам, - МЗС
Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів захисту для медиків.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар подякував послу Республіки Болгарія в Україні Костадіну Коджабашеву за надану допомогу, підкресливши, що Болгарія була і залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги. За його словами, рішення уряду Болгарії про надання Україні гуманітарної допомоги для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби стало ще одним проявом таких взаємин.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Федор Танцюра
показати весь коментар27.05.2020 14:14 Відповісти Мені подобається 2
Petrov Viktor
показати весь коментар27.05.2020 14:30 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль