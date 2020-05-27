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Новости
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Красный Крест направил более 18 тонн стройматериалов на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Красный Крест направил более 18 тонн стройматериалов на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба

Международный Комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированного Донбасса 18 тонн строительных материалов для восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре грузовых автомобиля МККК сегодня проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк", - отметили пограничники.

Отмечается, что в период карантина оформление гуманитарных грузов на выезд на оккупированные территории не прекращается.

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Госпогранслужба (6398) Красный Крест (440) гуманитарная помощь (1261)


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На будівлю бліндажів для росіянських окупантів.
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27.05.2020 12:14 Ответить
Если среди стройматериалов испанский и итальянский кафель с напылением COVID 19, то для облицовки моргов вполне потянет
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27.05.2020 12:24 Ответить
Самосвал песка?
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27.05.2020 12:15 Ответить
Всесоюзную качигарку товаристча Сралина надо поддержать,потому что Джон Хьюз основатель ДАУНбасса был Британцем,а не подданым Крысиноой рюсскай ВАМПИРии немецких сЦарей из Династии Нацистов 1710 года....сцара сраного Петра
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27.05.2020 12:21 Ответить
Правильно. Теперь давайте в Крым подгон. Он тоже оккупирован.
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27.05.2020 12:21 Ответить
ДАУНетск,Юзовка,Сталин и Сралино...сколько названий в одном флаконе для стада баранов...
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27.05.2020 12:25 Ответить
Доктор Борменталь,не читайте с утра Коммуняцких ГАЗЕТ...,Преображенский в одной фразе дал понять...БЫДЛО ПРОЛЕТАЙрят...вы НИКТО....
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27.05.2020 12:29 Ответить
73 % ваши.... быдло
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27.05.2020 12:32 Ответить
 
 