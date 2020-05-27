Красный Крест направил более 18 тонн стройматериалов на оккупированный Донбасс, - Госпогранслужба
Международный Комитет Красного Креста направил жителям временно оккупированного Донбасса 18 тонн строительных материалов для восстановления инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре грузовых автомобиля МККК сегодня проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк", - отметили пограничники.
Отмечается, что в период карантина оформление гуманитарных грузов на выезд на оккупированные территории не прекращается.
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