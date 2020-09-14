Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ, - Резников

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится официальный спикер.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее, если вспомнить, как работала Трехсторонняя контактная группа, мы мало что знали о ее работе, достаточно сухие были информационные сообщения, и на том все. Потому принято решение, я об этом проинформирую уважаемую студию, о том, что сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.

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