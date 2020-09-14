Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ, - Резников
В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится официальный спикер.
Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранее, если вспомнить, как работала Трехсторонняя контактная группа, мы мало что знали о ее работе, достаточно сухие были информационные сообщения, и на том все. Потому принято решение, я об этом проинформирую уважаемую студию, о том, что сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.
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еще свободна??
-Так.Або пекинес.Уяви Кравчук с Фокиным,а в руках у них по пекинесу на заседании.
-Так.Гламурненько було б.Внучка Фокина була б в захватi
<*******-Ло-ло понравится, он же гомик и педофил как и все расяяни.
В "ДНР" висунули Україні ультиматум щодо обміну полоненими Київ повинен негайно виконати дві умови Ватажки терористів в окупованій кремлем і яка стала бандитською резервацією "лугандонієй ордо" жорстко вимагають щоби про-російська вища українська влада змусила свою анти-українську зРаду внести зміни в її постанову проведенні місцевих виборів в окупованій паРашей "лугандонії -ордо", по кацапським законам, і під
юрисдикцією москви. А головне що під дулами російських фашистів окупантів і бандитів -терористів, щоб там правильно пройшло голосування. І друге це зняти переслідування з осіб скажімо так з: бандитів, терористів, фашистів, вбивць, колабораціоністів, всяких кремлівських перевертнів - виродків. Навіть з тих кривавих нелюдей вбивць які за свої страшні криваві злочини заслуговують найвищу довічну міру покарання аж до розстрілу. А що наша анти-українська влада відповіла на ультиматум окупантів і терористів . Так з прокремлівського лігва ОП тільки чутно моторошне хрипке виття продажного ...резидента ЗЕбіла -капітулянта про необхідність термінової капітуляції України на милість проклятої паРаші, заради миру за всяку ціну. І злочинне знищення державності України заради збереження життя наших військовополонених.
Так привід для злочинної капітуляції України прокляті продажні ЗЕбіли - Іуди, не посперечаєшся що вибрали витончений, підлий і підступний.