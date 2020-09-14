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Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ, - Резников

Будет введена должность спикера украинской делегации в ТКГ, - Резников

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе появится официальный спикер.

Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Ранее, если вспомнить, как работала Трехсторонняя контактная группа, мы мало что знали о ее работе, достаточно сухие были информационные сообщения, и на том все. Потому принято решение, я об этом проинформирую уважаемую студию, о том, что сейчас идет подбор, будет введена такая должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет как раз фокусировать все сигналы, "one voice" от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и мы будем сейчас исправляться", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников: Украина ничего не обещала, но в парламенте есть проект корректировки постановления о местных выборах

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+24
Маша Фокіна?
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14.09.2020 23:47
+13
Еще одного дедушку надо трудоустроить?
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14.09.2020 23:58
+10
Магілєвська, вона їм покаже!
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14.09.2020 23:52
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Маша Фокіна?
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14.09.2020 23:47 Ответить
Магілєвська, вона їм покаже!
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14.09.2020 23:52 Ответить
О, та точно покаже!
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14.09.2020 23:55 Ответить
А шо там есть что-то такое шо еще не все видели?
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14.09.2020 23:57 Ответить
Там есть такое, что все не захотят видеть.
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15.09.2020 10:24 Ответить
Ну скорее не все захотят
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15.09.2020 15:44 Ответить
Напевне у Мєндєль є сестра, або у ґєрмака ще одна падружка.
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15.09.2020 00:18 Ответить
З язика зняв, "пратівний"!!!
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15.09.2020 06:55 Ответить
Казанский и Гармаш и так неплохие "спикеры", главное чтобы их пускали во все подгруппы и на все заседания. Но зелёные наверно рассматривают кандидатуру дедушкиной внучки...
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14.09.2020 23:49 Ответить
а должность третьего помощника второго заместителя спикера
еще свободна??
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14.09.2020 23:50 Ответить
На нее уже очередь.
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15.09.2020 05:50 Ответить
Отсечь Кравчука и Фокина?
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14.09.2020 23:53 Ответить
Дедам толкач нужен
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14.09.2020 23:56 Ответить
Еще одного дедушку надо трудоустроить?
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14.09.2020 23:58 Ответить
От Кравчука тошнит.
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14.09.2020 23:58 Ответить
У "спікерів" ЗЕ щелепи випадають...
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14.09.2020 23:59 Ответить
а зачем ты их к власти привёл ?
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15.09.2020 00:32 Ответить
Буде введена посада спікера української делегації в ТКГ, - Резніков - Цензор.НЕТ 1887
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14.09.2020 23:59 Ответить
Короче - Теперь всунут нам нового спикера и о чем они там договаривались мы не будем знать совсем - от слова вообще !!! Как и ермак с козаком в Берлине недавно говорили 7 часов подряд и как нам сказали - они говорили ни о чем !?!? т.е. не могут люди 7 часов говорить ни о чем !?
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15.09.2020 00:00 Ответить
Мне лично, нафиг, не нужны ежедневные пустопорожние отчёты о работе этой ТКГ, - выдай необходимый финальный результат и доложи об этом постфактум.
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15.09.2020 00:06 Ответить
а какой именно конечный результат по минску был бы для тебя желанным ?
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15.09.2020 00:33 Ответить
Ежу понятно, - реинтеграция Донбасса.
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15.09.2020 00:53 Ответить
Тема не розкрита. Яка конкретно реінтеграція?
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15.09.2020 06:32 Ответить
Бомбаса хватит, чтобы все произошло с точностью наоборот.Там большая часть населения - идейная вата. У нас таких процентов 30. Ты в Лугандон интегрироваться хочешь? Пока что все идет именно к этому.
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15.09.2020 07:14 Ответить
народ там молчит, значит согласен....
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15.09.2020 09:59 Ответить
А также секретаршу спикера, 10 его помощников, водителей и телохранителей
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15.09.2020 00:08 Ответить
Візьмуть молоде обличчя- Ганну Герман. Згорів гараж- гори і хата
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15.09.2020 00:14 Ответить
А хто такий Рєзніков? Його слова завізовані Єрмаком?
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15.09.2020 00:21 Ответить
да при чем тут ермак? маша фокина всем рулит. ее виза нужна
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15.09.2020 00:22 Ответить
Єрмак не "прі чьом", а "прі ком". При Машці Єрмак, при Машці.
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15.09.2020 00:24 Ответить
Прокладка - что бы дыбильные идеи старых Иуд не выплескивались "на вентилятор".
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15.09.2020 00:32 Ответить
Там походу треба пикинёр куме.
-Так.Або пекинес.Уяви Кравчук с Фокиным,а в руках у них по пекинесу на заседании.
-Так.Гламурненько було б.Внучка Фокина була б в захватi
Буде введена посада спікера української делегації в ТКГ, - Резніков - Цензор.НЕТ 6800
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15.09.2020 00:53 Ответить
И еще введите должность штатного петушатора дамбасов.
<*******-Ло-ло понравится, он же гомик и педофил как и все расяяни.
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15.09.2020 01:11 Ответить
Спікер - це для того, щоб спільнота не взнала, про що насправді старі маразматики від імені України з терами домовляються, щоб знову не збовкнули на камеру (той же Фокін) ще чого зайвого і обурючого для українців. Спікер буде професійно викручуватися перед ЗМІ та дипломатично виляти, намагаючись з чергового зливу чи поступки куйлу і терам представити на перемогу. Слуга Зєлємойського вам вже прямим текстом про це й каже, мовляв "ми зробили висновки і запроваджуємо посаду спікера для мінської ТКГ". Які висновки та після чого? Всі ж пам,ятають нещодавні одкровення для загалу того ж совка-ватана Фокіна, та й Кравчук не далеко там.
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15.09.2020 02:05 Ответить
Діди вже достатньо наговорили. Треба їх терміново ізолювати від журналістів, бо ще наговорять на ще один Майдан.
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15.09.2020 03:15 Ответить
А на фуя такая должность? Мало Фокина с кравчуком?
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15.09.2020 04:15 Ответить
-
В "ДНР" висунули Україні ультиматум щодо обміну полоненими Київ повинен негайно виконати дві умови Ватажки терористів в окупованій кремлем і яка стала бандитською резервацією "лугандонієй ордо" жорстко вимагають щоби про-російська вища українська влада змусила свою анти-українську зРаду внести зміни в її постанову проведенні місцевих виборів в окупованій паРашей "лугандонії -ордо", по кацапським законам, і під
юрисдикцією москви. А головне що під дулами російських фашистів окупантів і бандитів -терористів, щоб там правильно пройшло голосування. І друге це зняти переслідування з осіб скажімо так з: бандитів, терористів, фашистів, вбивць, колабораціоністів, всяких кремлівських перевертнів - виродків. Навіть з тих кривавих нелюдей вбивць які за свої страшні криваві злочини заслуговують найвищу довічну міру покарання аж до розстрілу. А що наша анти-українська влада відповіла на ультиматум окупантів і терористів . Так з прокремлівського лігва ОП тільки чутно моторошне хрипке виття продажного ...резидента ЗЕбіла -капітулянта про необхідність термінової капітуляції України на милість проклятої паРаші, заради миру за всяку ціну. І злочинне знищення державності України заради збереження життя наших військовополонених.
Так привід для злочинної капітуляції України прокляті продажні ЗЕбіли - Іуди, не посперечаєшся що вибрали витончений, підлий і підступний.
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15.09.2020 04:48 Ответить
блин, у них еще фокин 2 есть.
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15.09.2020 06:04 Ответить
Цікаво, який нафталін вони ще витягнуть ?
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15.09.2020 06:33 Ответить
я бы поискал как еще губатых подружек андрюши - оттуда диды обычно вылупливаются....
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15.09.2020 06:47 Ответить
Правнучки на подходе.
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15.09.2020 07:07 Ответить
Звичайно найкращий варіант це внучка Фокіна. Але не потрібно забувати, що є ще Надюша Савченко, а ще Анна Герман. Це найкращі і найрозумніші патріотки в нашій країні.Тільки вони можуть принести "русский мир" в наші оселі.
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15.09.2020 07:54 Ответить
Буде введена посада спікера української делегації в ТКГ, - Резніков - Цензор.НЕТ 9474
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15.09.2020 08:39 Ответить
 
 