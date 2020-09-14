Буде введена посада спікера української делегації в ТКГ, - Резніков

В української делегації в Тристоронній контактній групі з'явиться офіційний спікер.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше, якщо згадати, як працювала Тристороння контактна група, ми мало що знали про її роботу, досить сухі були інформаційні повідомлення, і на тому все. Тому прийнято рішення, я про це поінформую шановну студію, про те, що зараз іде підбір, буде введена така посада спікера української делегації в Тристоронній контактній групі, завданням якого буде якраз фокусувати всі сигнали, "one voice" від імені української делегації. Це висновок, який ми зробили, і ми будемо зараз виправлятися", - сказав Резніков.

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