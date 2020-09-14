Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от "СН" Качура

Народный депутат Украины от "Слуги народа" высказался о положении народных депутатов в сравнении с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

Отвечая на вопрос "Как много вредных "микробов" в СН, о которых говорил Зеленский на съезде партии?" Качура отметил: "Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского мы все — микробы. Мы не являемся большими политиками, какими некоторые себя возомнили через год. Понятно, что нет рейтинга СН, нет рейтинга Кабмина, есть только рейтинг президента. Не было бы Зеленского — не было бы партии Слуга народа. Но те, кто об этом забывают, на мой взгляд, являются микробами".

На уточняющий вопрос много ли таких депутатов, Качура ответил: " Не знаю. Но, надеюсь, меня к ним не причисляют".

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