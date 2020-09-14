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Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от "СН" Качура

Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от

Народный депутат Украины от "Слуги народа" высказался о положении народных депутатов в сравнении с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "НВ".

Отвечая на вопрос "Как много вредных "микробов" в СН, о которых говорил Зеленский на съезде партии?"  Качура отметил: "Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского мы все — микробы. Мы не являемся большими политиками, какими некоторые себя возомнили через год. Понятно, что нет рейтинга СН, нет рейтинга Кабмина, есть только рейтинг президента. Не было бы Зеленского — не было бы партии Слуга народа. Но те, кто об этом забывают, на мой взгляд, являются микробами".

На уточняющий вопрос много ли таких депутатов, Качура ответил: " Не знаю. Но, надеюсь, меня к ним не причисляют".

Читайте на Цензор.НЕТ - Зеленский: Некоторые забыли, для чего попали в Раду. Но они "микробы в здоровом организме" и их мало

Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от СН Качура 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) Слуга народа (2631) Качура Александр (170)


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Топ комментарии
+64
почему же ?

он прав.

Другое дело, что сам Зеленский - гельминт
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15.09.2020 00:08
+57
нет он не идиот он просто преданный лизожоп!!
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15.09.2020 00:08
+56
Идиот.
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15.09.2020 00:00
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Хто зараз керує країною? БлаЗЕнь і мікроби!
Обрали, млять...

Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 7498
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15.09.2020 13:12 Ответить
Може так?
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4473
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15.09.2020 13:30 Ответить
Це "на злобу дня", як казали у Совку.
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15.09.2020 15:11 Ответить
Головний мікроб!
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 2648
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15.09.2020 13:22 Ответить
Относительно Зеленского мы все микробы. © Качура
Якщо вони мікроби порівняно з "гігантом мислі", то для України я бачу лише один вихід - шибениця на Хрещатику для всієї ЗЕ-команди.


Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8476
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15.09.2020 13:29 Ответить
Качуровська логіка: треба лизати анус клоуну і не будеш мікробом. Слизняк безхребетний звичайний
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15.09.2020 13:38 Ответить
Бувають люди, а бувають сраколизи.
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15.09.2020 13:53 Ответить
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8489
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15.09.2020 13:56 Ответить
Оце чувак запхав язика в сраку, тягне на прем"єра!!!
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15.09.2020 14:10 Ответить
Уникай людей, які, бачачи твої вади і недоліки, виправдовують їх або навіть схвалюють. Такі люди або підлабузники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги ні в якій біді чи нещасті.

(с) Григорій Сковорода
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15.09.2020 16:12 Ответить
А ОН ЗАРАЗА КОНКРЕТНАЯ )))))))))
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15.09.2020 16:48 Ответить
Очередной лидер мнений? Ну на хрен раскручивать ЗДЕСЬ этого лизоблюда с его глубокомыслием второклассника??
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15.09.2020 23:23 Ответить
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