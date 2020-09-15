Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура

Народний депутат України від "Слуги народу" висловився про становище народних депутатів порівняно з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

Відповідаючи на запитання "Як багато шкідливих "мікробів" у СН, про яких говорив Зеленський на з'їзді партії?" Качура зазначив: "Мікроби бувають не тільки шкідливими, а й корисними. Відносно Зеленського ми всі - мікроби. Ми не є великими політиками, якими деякі себе почали вважати через рік. Зрозуміло, що немає рейтингу СН, немає рейтингу Кабміну, є тільки рейтинг президента. Не було б Зеленського - не було б партії Слуга народу. Але ті, хто про це забувають, на мій погляд, є мікробами".

На уточнююче запитання чи багато таких депутатів, Качура відповів: "Не знаю. Але, сподіваюся, мене до них не зараховують".

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