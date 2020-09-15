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Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура

Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від

Народний депутат України від "Слуги народу" висловився про становище народних депутатів порівняно з президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

Відповідаючи на запитання "Як багато шкідливих "мікробів" у СН, про яких говорив Зеленський на з'їзді партії?" Качура зазначив: "Мікроби бувають не тільки шкідливими, а й корисними. Відносно Зеленського ми всі - мікроби. Ми не є великими політиками, якими деякі себе почали вважати через рік. Зрозуміло, що немає рейтингу СН, немає рейтингу Кабміну, є тільки рейтинг президента. Не було б Зеленського - не було б партії Слуга народу. Але ті, хто про це забувають, на мій погляд, є мікробами".

На уточнююче запитання чи багато таких депутатів, Качура відповів: "Не знаю. Але, сподіваюся, мене до них не зараховують".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) Слуга народу (2813) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+64
почему же ?

он прав.

Другое дело, что сам Зеленский - гельминт
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15.09.2020 00:08
+57
нет он не идиот он просто преданный лизожоп!!
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15.09.2020 00:08
+56
Идиот.
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15.09.2020 00:00
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Хто зараз керує країною? БлаЗЕнь і мікроби!
Обрали, млять...

Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 7498
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15.09.2020 13:12 Відповісти
Може так?
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4473
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15.09.2020 13:30 Відповісти
Це "на злобу дня", як казали у Совку.
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15.09.2020 15:11 Відповісти
Головний мікроб!
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 2648
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15.09.2020 13:22 Відповісти
Относительно Зеленского мы все микробы. © Качура
Якщо вони мікроби порівняно з "гігантом мислі", то для України я бачу лише один вихід - шибениця на Хрещатику для всієї ЗЕ-команди.


Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8476
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Качуровська логіка: треба лизати анус клоуну і не будеш мікробом. Слизняк безхребетний звичайний
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15.09.2020 13:38 Відповісти
Бувають люди, а бувають сраколизи.
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15.09.2020 13:53 Відповісти
Відносно Зеленського ми всі мікроби, - депутат від "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8489
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15.09.2020 13:56 Відповісти
Оце чувак запхав язика в сраку, тягне на прем"єра!!!
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15.09.2020 14:10 Відповісти
Уникай людей, які, бачачи твої вади і недоліки, виправдовують їх або навіть схвалюють. Такі люди або підлабузники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги ні в якій біді чи нещасті.

(с) Григорій Сковорода
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15.09.2020 16:12 Відповісти
А ОН ЗАРАЗА КОНКРЕТНАЯ )))))))))
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15.09.2020 16:48 Відповісти
Очередной лидер мнений? Ну на хрен раскручивать ЗДЕСЬ этого лизоблюда с его глубокомыслием второклассника??
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15.09.2020 23:23 Відповісти
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