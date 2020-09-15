Угроз для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет, - Кулеба
Не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.
"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично... Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", - сказал глава МИД.
Кулеба указал, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий о разрушении антикоррупционной инфраструктуры.
"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру... Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", - добавил министр.
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Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
Уже и вопросы об отмене безвиза появились!
Надеюсь зе-предатели хотя бы до Томаса не смогут дотянуться - хоть что-то сделанного Порошенко не смогут сломать.
Что тебе непонятно, ватник?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html Меркель заявила, что безвиз для украинцев был бы невозможен без "напористости" Порошенко.
Ну що, опа, чи як?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html
Тож Петро приніс. Викиньте його. Зеленим він не потрібний.