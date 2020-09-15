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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Угроз для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет, - Кулеба

Угроз для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет, - Кулеба

Не существует никаких угроз безвизовому режиму Украины с ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично... Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", - сказал глава МИД.

Кулеба указал, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий о разрушении антикоррупционной инфраструктуры.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру... Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС, - доклад Еврокомиссии

Автор: 

безвизовый режим (1552) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Такова именно стратегия пророссийского реванша в Украине, которой неукоснительно следует Зеленский, его Офис во главе с Ермаков и прочая сволочь, типа Портнова и пр.
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
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15.09.2020 01:55
+3
Брешеш...
Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
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15.09.2020 01:11
+3
угроз нет - дезебілам його просто відмінять і все
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15.09.2020 08:19
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Брешеш...
Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
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15.09.2020 01:11 Ответить
Такова именно стратегия пророссийского реванша в Украине, которой неукоснительно следует Зеленский, его Офис во главе с Ермаков и прочая сволочь, типа Портнова и пр.
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
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15.09.2020 01:55 Ответить
Будут! С зеленой властью точно будут!
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15.09.2020 01:12 Ответить
Понятно:
Уже и вопросы об отмене безвиза появились!
Надеюсь зе-предатели хотя бы до Томаса не смогут дотянуться - хоть что-то сделанного Порошенко не смогут сломать.
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15.09.2020 01:25 Ответить
опа... так это не ЕС дал Украине безвиз ? это теперь лично Петр Мальдивский сотворил ... и солнце он тоже вручную восходит ..
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15.09.2020 07:48 Ответить
А у Наркоши Османского заберет.
Что тебе непонятно, ватник?
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15.09.2020 09:16 Ответить
мне уже похрену, пропагандист.
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20.09.2020 09:48 Ответить
Опа! Про це повідомила Меркель, особисто. Не знали, чи не хочете знати?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html Меркель заявила, что безвиз для украинцев был бы невозможен без "напористости" Порошенко.
Ну що, опа, чи як?

https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html
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15.09.2020 09:19 Ответить
дада, ценнейшие сведения от гордона, взятые из твиттера украинскогот чиновника ....
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20.09.2020 09:45 Ответить
Вот именно это заявление теперь и внушает беспокойство.
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15.09.2020 02:03 Ответить
Лахта, не складно у нічну зміну працювати?)
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15.09.2020 04:07 Ответить
нет безвиза - нет угроз!
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15.09.2020 03:05 Ответить
А нашо той безвіз взагалі...така дурниця.
Тож Петро приніс. Викиньте його. Зеленим він не потрібний.
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15.09.2020 06:27 Ответить
угроз нет - дезебілам його просто відмінять і все
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15.09.2020 08:19 Ответить
Это пока ОРДЛО не вошло в состав Украины, а руководители ДНР и ЛНР не приехали участвовать в ВР.
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15.09.2020 08:53 Ответить
Кулеба указал, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий о разрушении антикоррупционной инфраструктуры.- именно на это и США и ЕС обращают неоднократно внимание "служивых" ,именно "зеленая политика " по указанию рашиста должна убрать под свой контроль антикорупционные органы.что приведет к окончанию безвизового
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15.09.2020 09:40 Ответить
Безвизовый, по факту, нет. И что бы ни говорили сейчас это так
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15.09.2020 11:10 Ответить
Безвіза з УС де-факто вже немає. Скоро це буде закріплено і де-юре.
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15.09.2020 11:57 Ответить
 
 