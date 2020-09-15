Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба
Не існує жодних загроз безвізового режиму України з ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.
"По-перше, я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух у ЄС, у НАТО. Це абсолютно категорично... По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає жодних загроз безвізу з ЄС", - сказав глава МЗС.
Кулеба зазначив, що не чує від міжнародних партнерів України предметних претензій про руйнування антикорупційної інфраструктури.
"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру ... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, який нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог", - додав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
Уже и вопросы об отмене безвиза появились!
Надеюсь зе-предатели хотя бы до Томаса не смогут дотянуться - хоть что-то сделанного Порошенко не смогут сломать.
Что тебе непонятно, ватник?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html Меркель заявила, что безвиз для украинцев был бы невозможен без "напористости" Порошенко.
Ну що, опа, чи як?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html
Тож Петро приніс. Викиньте його. Зеленим він не потрібний.