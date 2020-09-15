УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9748 відвідувачів онлайн
Новини Безвізовий режим з ЄС
1 757 21
безвізовий режим (1321) Кулеба Дмитро (3604)

Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба

Загроз для безвізового режиму між Україною і Євросоюзом немає, - Кулеба

Не існує жодних загроз безвізового режиму України з ЄС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок.

"По-перше, я не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися, як ви сказали, в триєдине братство, сестринство. Це як раз спільне зусилля для всіх нас, щоб Україна продовжувала рух у ЄС, у НАТО. Це абсолютно категорично... По-друге, я хочу дуже чітко заявити, що немає жодних загроз безвізу з ЄС", - сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що не чує від міжнародних партнерів України предметних претензій про руйнування антикорупційної інфраструктури.

"Я в силу роботи багато спілкуюся з нашими партнерами, і я не чую якихось предметних претензій до того, що ми зруйнували цю саму антикорупційну інфраструктуру ... Безумовно, ми говоримо з нашими партнерами, розмовляємо з усіх питань, і не тільки щодо боротьби з корупцією, а й щодо реформ загалом, але якогось жовтого, не кажучи вже про червоне світло, який нам виставляють, годі й казати. Є нормальний діалог", - додав міністр.

Також читайте: Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Такова именно стратегия пророссийского реванша в Украине, которой неукоснительно следует Зеленский, его Офис во главе с Ермаков и прочая сволочь, типа Портнова и пр.
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
показати весь коментар
15.09.2020 01:55
+3
Брешеш...
Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
показати весь коментар
15.09.2020 01:11
+3
угроз нет - дезебілам його просто відмінять і все
показати весь коментар
15.09.2020 08:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брешеш...
Якщо зє блазень під себе поламає ***** з САПом та продовжить мочити опозицію та невдобні ЗМІ, то можемо залишитись з носом...
показати весь коментар
15.09.2020 01:11 Відповісти
Такова именно стратегия пророссийского реванша в Украине, которой неукоснительно следует Зеленский, его Офис во главе с Ермаков и прочая сволочь, типа Портнова и пр.
Первый этап - разосраться с Западом и потерять его поддержку.
показати весь коментар
15.09.2020 01:55 Відповісти
Будут! С зеленой властью точно будут!
показати весь коментар
15.09.2020 01:12 Відповісти
Понятно:
Уже и вопросы об отмене безвиза появились!
Надеюсь зе-предатели хотя бы до Томаса не смогут дотянуться - хоть что-то сделанного Порошенко не смогут сломать.
показати весь коментар
15.09.2020 01:25 Відповісти
опа... так это не ЕС дал Украине безвиз ? это теперь лично Петр Мальдивский сотворил ... и солнце он тоже вручную восходит ..
показати весь коментар
15.09.2020 07:48 Відповісти
А у Наркоши Османского заберет.
Что тебе непонятно, ватник?
показати весь коментар
15.09.2020 09:16 Відповісти
мне уже похрену, пропагандист.
показати весь коментар
20.09.2020 09:48 Відповісти
Опа! Про це повідомила Меркель, особисто. Не знали, чи не хочете знати?
https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html Меркель заявила, что безвиз для украинцев был бы невозможен без "напористости" Порошенко.
Ну що, опа, чи як?

https://gordonua.com/news/politics/merkel-zayavila-chto-bezviz-dlya-ukraincev-byl-by-nevozmozhen-bez-naporistosti-poroshenko-197666.html
показати весь коментар
15.09.2020 09:19 Відповісти
дада, ценнейшие сведения от гордона, взятые из твиттера украинскогот чиновника ....
показати весь коментар
20.09.2020 09:45 Відповісти
Вот именно это заявление теперь и внушает беспокойство.
показати весь коментар
15.09.2020 02:03 Відповісти
Лахта, не складно у нічну зміну працювати?)
показати весь коментар
15.09.2020 04:07 Відповісти
нет безвиза - нет угроз!
показати весь коментар
15.09.2020 03:05 Відповісти
А нашо той безвіз взагалі...така дурниця.
Тож Петро приніс. Викиньте його. Зеленим він не потрібний.
показати весь коментар
15.09.2020 06:27 Відповісти
угроз нет - дезебілам його просто відмінять і все
показати весь коментар
15.09.2020 08:19 Відповісти
Это пока ОРДЛО не вошло в состав Украины, а руководители ДНР и ЛНР не приехали участвовать в ВР.
показати весь коментар
15.09.2020 08:53 Відповісти
Кулеба указал, что не слышит от международных партнеров Украины предметных претензий о разрушении антикоррупционной инфраструктуры.- именно на это и США и ЕС обращают неоднократно внимание "служивых" ,именно "зеленая политика " по указанию рашиста должна убрать под свой контроль антикорупционные органы.что приведет к окончанию безвизового
показати весь коментар
15.09.2020 09:40 Відповісти
Безвизовый, по факту, нет. И что бы ни говорили сейчас это так
показати весь коментар
15.09.2020 11:10 Відповісти
Безвіза з УС де-факто вже немає. Скоро це буде закріплено і де-юре.
показати весь коментар
15.09.2020 11:57 Відповісти
 
 