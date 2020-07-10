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Новини Безвізовий режим з ЄС
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Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії

Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії

Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом, констатують у Європейській комісії.

Відповідну доповідь ЄК з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства - Україною, Грузією і Молдовою, а також Албанією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, Північною Македонією і Сербією, оприлюднено в п'ятницю в Брюсселі, повідомляє ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У доповіді зроблено висновок про те, що відповідні країни продовжують виконувати вимоги лібералізації візового режиму, і що безвізове переміщення продовжує давати позитивні економічні, соціальні й культурні вигоди державам-членам ЄС і країнам-партнерам", - зазначено в повідомленні.

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Водночас у звіті детально розглядаються конкретні сфери безпеки й міграції, де потрібні подальші дії.

Коментуючи доповідь, віцепрезидент з питань просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас сказав: "У світі, який стає дедалі більш мобільним, ЄС прагне справедливої та впорядкованої мобільності, й у зв'язку з цим безвізові поїздки із Західними Балканами та країнами Східного партнерства залишаються великим досягненням. Проте безвізовий режим пов'язаний із зобов'язаннями, й потрібні постійні зусилля для припинення незаконної міграції, боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Ми розраховуємо на те, що наші партнери й надалі досягатимуть прогресу в цих сферах, щоб забезпечити безвізовий режим у наших спільних інтересах".

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Зі свого боку комісар у внутрішніх справах Ілва Йоханссон констатувала, що лібералізація візового режиму сприяє встановленню контактів між людьми та зміцненню зв'язків між ЄС і громадянами Західних Балкан і країн Східного партнерства. "Це потужний інструмент для просування реформ, зокрема у сфері правосуддя і безпеки. За минулі роки ми побачили значний прогрес безвізових партнерів, що зміцнює наші зв'язки. Для збереження цих досягнень потрібні постійні зусилля", - наголосила вона.

Автор: 

євроінтеграція (504) Єврокомісія (2166) безвізовий режим (1340) Євросоюз (13492)


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Хм, странная новость.
В зрадометодичках таких нет)
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10.07.2020 14:09 Відповісти
В зрадометодичке написано, что безвиз на хлеб не намажешь
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10.07.2020 14:14 Відповісти
Ще про "квоти" розкажіть..
😁
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10.07.2020 14:12 Відповісти
Розкажи про вибір-2019 мудрого наріду)
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10.07.2020 14:25 Відповісти
Ви з Марсу чи Меркурію давно, рептилоїду??
))
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10.07.2020 14:38 Відповісти
Україна продовжує відповідати критеріям безвізового режиму з ЄС, - доповідь Єврокомісії - Цензор.НЕТ 6027
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10.07.2020 14:24 Відповісти
 
 