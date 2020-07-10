Украина продолжает соответствовать критериям безвизового режима с ЕС, - доклад Еврокомиссии

Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом, констатируют в Европейской комиссии.

Соответствующий доклад ЕК с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства – Украиной, Грузией и Молдовой, а также Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, обнародован в пятницу в Брюсселе, сообщает ЕК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В докладе сделан вывод о том, что соответствующие страны продолжают выполнять требования либерализации визового режима, что безвизовое перемещение продолжает приносить положительные экономические, социальные и культурные выгоды государствам-членам ЕС и странам-партнерам", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем,в отчете подробно рассматриваются конкретные области безопасности и миграции, где необходимы дальнейшие действия.

Комментируя доклад, вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказал: "В мире, который становится все более мобильным, ЕС стремится к справедливой и упорядоченной мобильности, и в этом отношении безвизовые поездки с нашими Западными Балканами и Восточным партнерством остаются большим достижением. Однако безвизовый режим сопряжен с обязанностями, и необходимы постоянные усилия по пресечению незаконной миграции, борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Мы рассчитываем на то, что наши партнеры будут продолжать достигать прогресса в этих областях, чтобы обеспечить безвизовый режим в наших общих интересах".

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В свою очередь комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон констатировала, что либерализация визового режима способствует установлению контактов между людьми и укреплению связей между ЕС и гражданами Западных Балкан и стран Восточного партнерства. "Это мощный инструмент для продвижения преобразовательных реформ, в том числе в сфере правосудия и безопасности. За прошедшие годы мы увидели значительный прогресс безвизовых партнеров, что укрепляет наши связи. Для сохранения этих достижений необходимы постоянные усилия", - подчеркнула она.