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Иностранца, разыскиваемого во Франции за убийство, задержали в "Борисполе"

Иностранца, разыскиваемого во Франции за убийство, задержали в

В аэропорту "Борисполе" задержали гражданина Грузии, которого разыскивали во Франции за убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. Относительно иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу же задержали пограничники.

Оказалось, что мужчину ищут правоохранители Франции за убийство.

Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

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У нас что Мекка для преступных элементов?
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15.09.2020 10:34 Ответить
Опять эти криминальные Мамуки
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15.09.2020 10:34 Ответить
Если иностранец пишут всё ,можна не читать сразу понятно что кавказец,а вот американец,француз,немец так и пишут,непонятно почему не написать сразу грузин?
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15.09.2020 10:42 Ответить
 
 