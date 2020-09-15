Иностранца, разыскиваемого во Франции за убийство, задержали в "Борисполе"

В аэропорту "Борисполе" задержали гражданина Грузии, которого разыскивали во Франции за убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. Относительно иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу же задержали пограничники.

Оказалось, что мужчину ищут правоохранители Франции за убийство.

Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

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