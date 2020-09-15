Іноземця, який розшукується у Франції за вбивство, затримали в "Борисполі"

В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Грузії, якого розшукували у Франції за вбивство.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин Грузії прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Щодо іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Його відразу ж затримали прикордонники.

Виявилося, що чоловіка шукають правоохоронці Франції за вбивство.

Іноземця передали співробітникам Національної поліції України.

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