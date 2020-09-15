Іноземця, який розшукується у Франції за вбивство, затримали в "Борисполі"
В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Грузії, якого розшукували у Франції за вбивство.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Громадянин Грузії прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Щодо іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Його відразу ж затримали прикордонники.
Виявилося, що чоловіка шукають правоохоронці Франції за вбивство.
Іноземця передали співробітникам Національної поліції України.
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Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар15.09.2020 10:34 Відповісти Мені подобається 0
Storm UA
показати весь коментар15.09.2020 10:34 Відповісти Мені подобається 0
Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар15.09.2020 10:42 Відповісти Мені подобається 0
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