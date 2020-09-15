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Іноземця, який розшукується у Франції за вбивство, затримали в "Борисполі"

Іноземця, який розшукується у Франції за вбивство, затримали в

В аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Грузії, якого розшукували у Франції за вбивство.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Громадянин Грузії прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Щодо іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Його відразу ж затримали прикордонники.

Виявилося, що чоловіка шукають правоохоронці Франції за вбивство.

Іноземця передали співробітникам Національної поліції України.

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У нас что Мекка для преступных элементов?
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15.09.2020 10:34 Відповісти
Опять эти криминальные Мамуки
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15.09.2020 10:34 Відповісти
Если иностранец пишут всё ,можна не читать сразу понятно что кавказец,а вот американец,француз,немец так и пишут,непонятно почему не написать сразу грузин?
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15.09.2020 10:42 Відповісти
 
 