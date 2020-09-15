РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3142 посетителя онлайн
Новости
2 685 19
Зеленский (19011) конкурс (1131) ГБР (2812)

Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР

Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР

Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову; заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александра Головко и профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.

В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.

Читайте также: Сумятицу в процесс проведения конкурса на должность директора ГБР внес коронавирус, - Соколов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 7288
показать весь комментарий
15.09.2020 11:44
+3
а інакше і не могло бути. Звільняє з числа членів конкурсної комісії представників громадських організацій, яких рекомендував ще Майдан Гідності...
Насрати йому на Майдан!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:32
+3
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 2048
показать весь комментарий
15.09.2020 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
круто през выбирает тех кто проголосует как ему надо
показать весь комментарий
15.09.2020 11:27 Ответить
а інакше і не могло бути. Звільняє з числа членів конкурсної комісії представників громадських організацій, яких рекомендував ще Майдан Гідності...
Насрати йому на Майдан!
показать весь комментарий
15.09.2020 11:32 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 540
показать весь комментарий
15.09.2020 11:54 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
15.09.2020 11:28 Ответить
Я клоун.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:32 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 9171
показать весь комментарий
15.09.2020 11:30 Ответить
Новиє літса. А шо?
показать весь комментарий
15.09.2020 11:33 Ответить
Основний критерій по підбору кадрів - це особиста лояльність до персони В.О.Зеленського.
показать весь комментарий
15.09.2020 11:30 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 8693
показать весь комментарий
15.09.2020 11:35 Ответить
Кваша это круто.
жаль не смог найти анекдот про мужичков, сцаря и квашу.
но смеяться можно и так - Зеля чет там определяет кваш)
показать весь комментарий
15.09.2020 11:36 Ответить
Задумали мужики сходить до царя в гості. От зібралось їх аж троє та й думають: «Ну, що йому за гостинця понести?» Один каже:
- Калачів.
- Ні, - говорить другий. - Калачі він щодня їсть, треба диковину йому понести - кваші!
Ну й пішли.
Ідуть і радяться. Той, що несе квашу, каже:
- Я ввійду з квашею і скажу: «Здрастуй, цар-батюшка!»
А другий скаже:
- З царицею і царенятами!
А третій - з усім царствуючим домом!
От заходять до царя, а передній на підлозі як підсковзнеться, макітра з квашею додолу, а він:
- А чорти б тебе забрали!
А задній:
- З царицею і з царенятами.
А позадній:
- З усім царствуючим домом!
А цар як крикне:
- Палачей!
- Бач, - каже один, - казав же я, що йому калачів треба, кваші не хоче.
показать весь комментарий
15.09.2020 23:05 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 2048
показать весь комментарий
15.09.2020 11:37 Ответить
не верится даже шо такое мож*д быть.. О_О
показать весь комментарий
16.09.2020 07:35 Ответить
Он не клоун , тварюка зелена !
показать весь комментарий
15.09.2020 11:38 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 9098
показать весь комментарий
15.09.2020 11:48 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 5508
показать весь комментарий
15.09.2020 11:42 Ответить
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 7288
показать весь комментарий
15.09.2020 11:44 Ответить
Чомусь думав, що будуть Кравчук, Фокін та Мертвечук. Але вибрані, мабуть, не гірші за них.
показать весь комментарий
15.09.2020 12:03 Ответить
 
 