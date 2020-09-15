Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР

Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову; заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александра Головко и профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.

В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.

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