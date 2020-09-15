Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР
Президент Владимир Зеленский определил три кандидатуры в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, Президент определил для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР проректора Академии адвокатуры Алину Бирюкову; заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Александра Головко и профессора кафедры правосудия Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко Оксану Кучинскую.
В то же время глава государства освободил от исполнения обязанностей членов конкурсной комиссии Оксану Квашу, Александра Костенко и Виктора Кощинца.
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Насрати йому на Майдан!
жаль не смог найти анекдот про мужичков, сцаря и квашу.
но смеяться можно и так - Зеля чет там определяет кваш)
- Калачів.
- Ні, - говорить другий. - Калачі він щодня їсть, треба диковину йому понести - кваші!
Ну й пішли.
Ідуть і радяться. Той, що несе квашу, каже:
- Я ввійду з квашею і скажу: «Здрастуй, цар-батюшка!»
А другий скаже:
- З царицею і царенятами!
А третій - з усім царствуючим домом!
От заходять до царя, а передній на підлозі як підсковзнеться, макітра з квашею додолу, а він:
- А чорти б тебе забрали!
А задній:
- З царицею і з царенятами.
А позадній:
- З усім царствуючим домом!
А цар як крикне:
- Палачей!
- Бач, - каже один, - казав же я, що йому калачів треба, кваші не хоче.