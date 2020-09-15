Зеленський вибрав трьох кандидатів у комісію з обрання директора ДБР
Президент Володимир Зеленський визначив три кандидатури до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, Президент визначив для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР проректора Академії адвокатури Аліну Бірюкову; завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександра Головка та професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Оксану Кучинську.
Водночас глава держави звільнив від виконання обов'язків членів конкурсної комісії Оксану Квашу, Олександра Костенка та Віктора Кощинця.
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Насрати йому на Майдан!
жаль не смог найти анекдот про мужичков, сцаря и квашу.
но смеяться можно и так - Зеля чет там определяет кваш)
- Калачів.
- Ні, - говорить другий. - Калачі він щодня їсть, треба диковину йому понести - кваші!
Ну й пішли.
Ідуть і радяться. Той, що несе квашу, каже:
- Я ввійду з квашею і скажу: «Здрастуй, цар-батюшка!»
А другий скаже:
- З царицею і царенятами!
А третій - з усім царствуючим домом!
От заходять до царя, а передній на підлозі як підсковзнеться, макітра з квашею додолу, а він:
- А чорти б тебе забрали!
А задній:
- З царицею і з царенятами.
А позадній:
- З усім царствуючим домом!
А цар як крикне:
- Палачей!
- Бач, - каже один, - казав же я, що йому калачів треба, кваші не хоче.