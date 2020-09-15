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Зеленський вибрав трьох кандидатів у комісію з обрання директора ДБР

Зеленський вибрав трьох кандидатів у комісію з обрання директора ДБР

Президент Володимир Зеленський визначив три кандидатури до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Президент визначив для включення до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР проректора Академії адвокатури Аліну Бірюкову; завідувача кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олександра Головка та професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Оксану Кучинську.

Водночас глава держави звільнив від виконання обов'язків членів конкурсної комісії Оксану Квашу, Олександра Костенка та Віктора Кощинця.

Також читайте: Сум'яття в процес проведення конкурсу на посаду директора ДБР вніс коронавірус, - Соколов

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Топ коментарі
+5
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 7288
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15.09.2020 11:44
+3
а інакше і не могло бути. Звільняє з числа членів конкурсної комісії представників громадських організацій, яких рекомендував ще Майдан Гідності...
Насрати йому на Майдан!
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15.09.2020 11:32
+3
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 2048
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15.09.2020 11:37
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круто през выбирает тех кто проголосует как ему надо
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15.09.2020 11:27 Відповісти
а інакше і не могло бути. Звільняє з числа членів конкурсної комісії представників громадських організацій, яких рекомендував ще Майдан Гідності...
Насрати йому на Майдан!
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15.09.2020 11:32 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 540
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15.09.2020 11:54 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 46
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15.09.2020 11:28 Відповісти
Я клоун.
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15.09.2020 11:32 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 9171
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15.09.2020 11:30 Відповісти
Новиє літса. А шо?
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15.09.2020 11:33 Відповісти
Основний критерій по підбору кадрів - це особиста лояльність до персони В.О.Зеленського.
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15.09.2020 11:30 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 8693
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15.09.2020 11:35 Відповісти
Кваша это круто.
жаль не смог найти анекдот про мужичков, сцаря и квашу.
но смеяться можно и так - Зеля чет там определяет кваш)
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15.09.2020 11:36 Відповісти
Задумали мужики сходить до царя в гості. От зібралось їх аж троє та й думають: «Ну, що йому за гостинця понести?» Один каже:
- Калачів.
- Ні, - говорить другий. - Калачі він щодня їсть, треба диковину йому понести - кваші!
Ну й пішли.
Ідуть і радяться. Той, що несе квашу, каже:
- Я ввійду з квашею і скажу: «Здрастуй, цар-батюшка!»
А другий скаже:
- З царицею і царенятами!
А третій - з усім царствуючим домом!
От заходять до царя, а передній на підлозі як підсковзнеться, макітра з квашею додолу, а він:
- А чорти б тебе забрали!
А задній:
- З царицею і з царенятами.
А позадній:
- З усім царствуючим домом!
А цар як крикне:
- Палачей!
- Бач, - каже один, - казав же я, що йому калачів треба, кваші не хоче.
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15.09.2020 23:05 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 2048
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15.09.2020 11:37 Відповісти
не верится даже шо такое мож*д быть.. О_О
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16.09.2020 07:35 Відповісти
Он не клоун , тварюка зелена !
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15.09.2020 11:38 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 9098
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15.09.2020 11:48 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 5508
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15.09.2020 11:42 Відповісти
Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР - Цензор.НЕТ 7288
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15.09.2020 11:44 Відповісти
Чомусь думав, що будуть Кравчук, Фокін та Мертвечук. Але вибрані, мабуть, не гірші за них.
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15.09.2020 12:03 Відповісти
 
 