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ЧВК Вагнер (1326) ГБР (2812) Венедиктова (726)

По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова

По

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что три уголовных производства открыты по "делу вагнеровцев".

"У нас есть три уголовных производства относительно "вагнеровцев", - сообщила Венедиктова на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По её словам, первое из этих уголовных производств было открыто сразу после того, как появилось информация в СМИ.

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"Сразу же реакция ГБР была, и следствие продолжается", - отметила Венедиктова.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

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Топ комментарии
+21
а також по Бутусову і Я.Соколовій. Можливо, по Ар'єву, Гончаренко. Можливо, і по Богдану.
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15.09.2020 11:58
+20
По кому? По офицерам контрозведки?
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15.09.2020 11:56
+16
дайте угадаю - ни одного против бубы и ермака....
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15.09.2020 11:58
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По кому? По офицерам контрозведки?
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15.09.2020 11:56 Ответить
а також по Бутусову і Я.Соколовій. Можливо, по Ар'єву, Гончаренко. Можливо, і по Богдану.
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15.09.2020 11:58 Ответить
и наверное пристегнули Порошенко с Турчиновым.. твари вообще...
***А бесит не то что реванш контры ****не то что любители Путина и ******** ***не то что явно даже не скрывают- что они агенты Москвы и РФ в Украине ***и не то что не пытаются скрывать зашквар от еврейской нации свою наглость дебильность тупость..****а бесит то что в их глазах читается А ШО ВЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ ТО МЫ ТАК СТАРАЕМСЯ а вы усе недовольны нами.... и абида в их дебильнуватых лицах...
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15.09.2020 12:02 Ответить
Ще одних патріотів знайшли. Всі політичні шльондри, крім Бутусова!!! Надіюсь, що Бутусов ще не скурвився...
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15.09.2020 17:24 Ответить
и по кому ж эти дела?
опять коварный Порошенко ? ))))))))
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15.09.2020 11:58 Ответить
дайте угадаю - ни одного против бубы и ермака....
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15.09.2020 11:58 Ответить
Вгадав. Так можна вийти і на себе. Це моя гпрокурорша на 200%.
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15.09.2020 12:01 Ответить
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2406
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15.09.2020 12:03 Ответить
то вангування було не важке...
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15.09.2020 12:17 Ответить
ну хоть ну маленькое, ну хоть порицание с занесением - шо тоже нет?
держитесь Юрий Бутусов - все 3 против Вас....
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15.09.2020 12:04 Ответить
Открыли 3 дела и Дали на разработку ненавидящих Украину прокурорам , недавно Назначенными из Обоймы Януковича.
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15.09.2020 12:00 Ответить
Нету тела - нету дела ...замнут всё и шито-крыто ...
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15.09.2020 12:01 Ответить
та чур на вас....
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15.09.2020 12:06 Ответить
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8543
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15.09.2020 12:05 Ответить
Зедебилы жуйте и не обляпайтесь сруський миров, при таких темпах скорой Вас вся Украина будет в народных республиках. Если дебилы то это пожизненно
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15.09.2020 12:21 Ответить
спасиба...неси обратно!
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15.09.2020 12:25 Ответить
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
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15.09.2020 12:05 Ответить
Писав Портнов, а вона просто "озвучила"...
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15.09.2020 12:10 Ответить
Мне просто интересны номера возбужденных УД, или как минимум в ЕРДР в порядке 214 ст.
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15.09.2020 12:17 Ответить
копирайтер-мужик текст писал....
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15.09.2020 12:11 Ответить
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9907
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15.09.2020 12:05 Ответить
Нужно свергать эту власть и расследовать дело при новой власти.
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15.09.2020 12:07 Ответить
З якого хрена ГПУ розслідує держзраду, якщо це робота СБУ.
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15.09.2020 12:13 Ответить
не завели - плохо, завели - плохо...Куда бедным прахоботам деваться...
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15.09.2020 12:42 Ответить
Венедиктова: По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства.... известно, что утечка могла произойти всего от 4-х человек . Никто из них не допрошен...не проверен на детекторе лжи... следствие продолжается... )
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15.09.2020 12:47 Ответить
я так понимаю, против Бутусова, Арьева и Лероса?
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15.09.2020 13:19 Ответить
Негайно створити комісію в Раді, щоб не пропали папірці і телефонні записи розмов зрадників з офісу. Знаємо ми роботу ДБР, де всі оригінали справ проходять через онучу. Тільки контроль депутатів і патріотичної частини населення, а краще ветеранів АТО.
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15.09.2020 13:33 Ответить
Интересно, Порошенко во всех трех фигурирует?
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15.09.2020 13:34 Ответить
Ох венедиктова - матёрый ты преступник. как ты не можешь понять, что в третий Майдан никому уйти не дадут. +армия ненавидит Зеленского. Рвануть может в любой момент
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15.09.2020 23:16 Ответить
 
 