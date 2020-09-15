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ПВК Вагнер (1534) ДБР (3293) Венедіктова (829)

У "справі вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження, - Венедіктова

У

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що три кримінальні провадження відкрито у справі "вагнерівців".

"У нас є три кримінальних провадження щодо "вагнерівців", - повідомила Венедіктова на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, перше з цих кримінальних проваджень було відкрито одразу після того, як з'явилася інформація у ЗМІ.

"Одразу ж реакція ДБР була, і слідство триває", - зазначила Венедіктова.

Читайте також: Двоє затриманих у Білорусі найманців дали інтерв'ю: Їхали в Каракас, раніше мали українське громадянство, воювали на Донбасі

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+21
а також по Бутусову і Я.Соколовій. Можливо, по Ар'єву, Гончаренко. Можливо, і по Богдану.
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15.09.2020 11:58
+20
По кому? По офицерам контрозведки?
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15.09.2020 11:56
+16
дайте угадаю - ни одного против бубы и ермака....
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15.09.2020 11:58
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По кому? По офицерам контрозведки?
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15.09.2020 11:56 Відповісти
а також по Бутусову і Я.Соколовій. Можливо, по Ар'єву, Гончаренко. Можливо, і по Богдану.
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15.09.2020 11:58 Відповісти
и наверное пристегнули Порошенко с Турчиновым.. твари вообще...
***А бесит не то что реванш контры ****не то что любители Путина и ******** ***не то что явно даже не скрывают- что они агенты Москвы и РФ в Украине ***и не то что не пытаются скрывать зашквар от еврейской нации свою наглость дебильность тупость..****а бесит то что в их глазах читается А ШО ВЫ НЕ ДОВОЛЬНЫ ТО МЫ ТАК СТАРАЕМСЯ а вы усе недовольны нами.... и абида в их дебильнуватых лицах...
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15.09.2020 12:02 Відповісти
Ще одних патріотів знайшли. Всі політичні шльондри, крім Бутусова!!! Надіюсь, що Бутусов ще не скурвився...
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15.09.2020 17:24 Відповісти
и по кому ж эти дела?
опять коварный Порошенко ? ))))))))
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15.09.2020 11:58 Відповісти
дайте угадаю - ни одного против бубы и ермака....
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15.09.2020 11:58 Відповісти
Вгадав. Так можна вийти і на себе. Це моя гпрокурорша на 200%.
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15.09.2020 12:01 Відповісти
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2406
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15.09.2020 12:03 Відповісти
то вангування було не важке...
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15.09.2020 12:17 Відповісти
ну хоть ну маленькое, ну хоть порицание с занесением - шо тоже нет?
держитесь Юрий Бутусов - все 3 против Вас....
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15.09.2020 12:04 Відповісти
Открыли 3 дела и Дали на разработку ненавидящих Украину прокурорам , недавно Назначенными из Обоймы Януковича.
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15.09.2020 12:00 Відповісти
Нету тела - нету дела ...замнут всё и шито-крыто ...
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15.09.2020 12:01 Відповісти
та чур на вас....
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15.09.2020 12:06 Відповісти
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8543
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15.09.2020 12:05 Відповісти
Зедебилы жуйте и не обляпайтесь сруський миров, при таких темпах скорой Вас вся Украина будет в народных республиках. Если дебилы то это пожизненно
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15.09.2020 12:21 Відповісти
спасиба...неси обратно!
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15.09.2020 12:25 Відповісти
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
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15.09.2020 12:05 Відповісти
Писав Портнов, а вона просто "озвучила"...
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15.09.2020 12:10 Відповісти
Мне просто интересны номера возбужденных УД, или как минимум в ЕРДР в порядке 214 ст.
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15.09.2020 12:17 Відповісти
копирайтер-мужик текст писал....
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15.09.2020 12:11 Відповісти
По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9907
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15.09.2020 12:05 Відповісти
Нужно свергать эту власть и расследовать дело при новой власти.
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15.09.2020 12:07 Відповісти
З якого хрена ГПУ розслідує держзраду, якщо це робота СБУ.
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15.09.2020 12:13 Відповісти
не завели - плохо, завели - плохо...Куда бедным прахоботам деваться...
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15.09.2020 12:42 Відповісти
Венедиктова: По "делу вагнеровцев" открыто три уголовных производства.... известно, что утечка могла произойти всего от 4-х человек . Никто из них не допрошен...не проверен на детекторе лжи... следствие продолжается... )
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15.09.2020 12:47 Відповісти
я так понимаю, против Бутусова, Арьева и Лероса?
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15.09.2020 13:19 Відповісти
Негайно створити комісію в Раді, щоб не пропали папірці і телефонні записи розмов зрадників з офісу. Знаємо ми роботу ДБР, де всі оригінали справ проходять через онучу. Тільки контроль депутатів і патріотичної частини населення, а краще ветеранів АТО.
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15.09.2020 13:33 Відповісти
Интересно, Порошенко во всех трех фигурирует?
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15.09.2020 13:34 Відповісти
Ох венедиктова - матёрый ты преступник. как ты не можешь понять, что в третий Майдан никому уйти не дадут. +армия ненавидит Зеленского. Рвануть может в любой момент
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15.09.2020 23:16 Відповісти
 
 