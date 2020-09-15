Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины
Президент Владимир Зеленский во время визита в Вену во вторник обратится с символической просьбой к австрийскому канцлеру назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины.
Об этом сообщают австрийские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Речь о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия.
В прошлом году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz - площадью Украины.
В конце августа этого года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины.
Подписать петицию можно каждое воскресенье в помещении приходского зала церкви святой Варвары с 10:00 до 14:00.
Петицию в ближайшее время планируют передать канцлеру Австрии.
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А вы говорите, что Зюзя как президент не отстаивает интересы Украины на международной арене...
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
Этого то, чего именно нужно Украине
Абідна, панімаіш.
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
Жахіття. Він, виявляється - недоумок! Він не може декількох слів в одне речення звязати, щоб була цільна думка!