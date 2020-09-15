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Австрия (790) диаспора (348) Зеленский (19011) украинцы (3783) Курц (89)

Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины

Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вену во вторник обратится с символической просьбой к австрийскому канцлеру назвать одну из площадей австрийской столицы площадью Украины.

Об этом сообщают австрийские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Речь о площади перед храмом УГКЦ святой Варвары, который уже 245 лет принадлежит украинским греко-католикам и является одним из центров украинской жизни в Вене. До сих пор площадь не имела никакого названия.

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В прошлом году община церкви при поддержке посла Украины в Австрии и некоторых местных политиков уже обращалась к главе первого района Вены с просьбой назвать площадь перед храмом Ukraineplatz - площадью Украины.

В конце августа этого года церковь святой Варвары объявила сбор подписей о наименовании площади перед храмом площадью Украины.

Подписать петицию можно каждое воскресенье в помещении приходского зала церкви святой Варвары с 10:00 до 14:00.

Петицию в ближайшее время планируют передать канцлеру Австрии.

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Топ комментарии
+22
Да что там уже стесняться - проси площадь Вовки-Сцыкуна сразу.
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15.09.2020 12:55
+21
Какой успех на международной арене!!!
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15.09.2020 12:56
+13
Что есть этот человек ? Что ни мысль - то шоу . Он понимает , что он президент ?
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15.09.2020 12:57
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крейзі)
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15.09.2020 12:54 Ответить
verrückt,тут Вам не Англия!
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15.09.2020 13:01 Ответить
Да что там уже стесняться - проси площадь Вовки-Сцыкуна сразу.
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15.09.2020 12:55 Ответить
И фонтан соорудить - " ссущийся Зелебоб"
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15.09.2020 12:58 Ответить
В Вене их и так немало.(фонтанов) лучше пианино в бронзе, все таки столица вальсов как-никак.
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15.09.2020 13:03 Ответить
с зелёной эбонитовой палочкой?..
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15.09.2020 13:24 Ответить
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15.09.2020 13:26 Ответить
Будет в Брюсселе, попросит писающего мальчика переименовать.
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15.09.2020 14:02 Ответить
Зелеогурец. Остальное правильно.
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15.09.2020 16:56 Ответить
Какой успех на международной арене!!!
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15.09.2020 12:56 Ответить
Кепсько.
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15.09.2020 12:57 Ответить
А шо? І папрашу.
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15.09.2020 12:56 Ответить
Конгениально, как сказал бы Остап Бендер.
А вы говорите, что Зюзя как президент не отстаивает интересы Украины на международной арене...
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15.09.2020 12:56 Ответить
Если клоун такое сморозит, это будет его последний зарубежный визит...
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15.09.2020 12:56 Ответить
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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15.09.2020 13:42 Ответить
У меня деятельность порнозвезды с клоунским носом вызывает только ужас за завтрашний день и депрессию....
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15.09.2020 18:59 Ответить
Что есть этот человек ? Что ни мысль - то шоу . Он понимает , что он президент ?
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15.09.2020 12:57 Ответить
найприкріше те, що цього не розуміє його виборець. ((
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15.09.2020 13:09 Ответить
Понимают . 100% . А будут за него голосовать из вредности . Так уж устроены не особо умные .
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15.09.2020 13:13 Ответить
на жаль, так. Ніколи не визнають власної помилки, навіть якщо ціна цієї помилки повнісінька дупа для країни.
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15.09.2020 13:15 Ответить
розумова і громадянська обмеженість в такої кількості людей це реальна загроза для будь якої країни.
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15.09.2020 13:16 Ответить
Некоторые мне знакомые избиратели ЗЕ на упрёки типа "что ж вы наголосовали?" бодро отвечают:"Мы вам в следующий раз медведчука выберем,он вам покажет".То что "показывать" будут и им,они как-то не задумуются.
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15.09.2020 13:20 Ответить
Ну так осовна маса його виборців і хотіла ШОУ - "хоть прикалываемся..."... Вони його отримали... А тепер ображаються, що не те - "хотіли "поприкалываться" вони, а "прикалываются" над ними...
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15.09.2020 13:45 Ответить
Вот оно!
Этого то, чего именно нужно Украине
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15.09.2020 12:57 Ответить
Зеленский Тупик
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15.09.2020 12:58 Ответить
Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины - Цензор.НЕТ 8861

Абідна, панімаіш.
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15.09.2020 13:05 Ответить
по ходу его "белоснежные дорожки" становятся все длиннее и длиннее
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15.09.2020 13:14 Ответить
ту на которой он кокс покупал?
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15.09.2020 12:58 Ответить
но правильно - сказать чет, а они пусть думают))
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15.09.2020 12:59 Ответить
Идиот. Мог по телефону попросить... ТурЫст
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15.09.2020 13:00 Ответить
ишак считает что Украину он уже похоронил...
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15.09.2020 13:01 Ответить
ска а кто то с Веталя Кличко угарал...
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15.09.2020 13:01 Ответить
ідіот.
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15.09.2020 13:01 Ответить
и там дох что тебя выпустили, выпросил всё таки. с февраля ни одной поездки. Курц наверное из-за возраста согласился. Хотя Курца теперь жалко, наверняка что-то подхватит после поездки
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15.09.2020 13:02 Ответить
А в Киеве есть Австрийская или Венская улица (площадь, проспект, любой топоним)?
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15.09.2020 13:03 Ответить
важнее проблем нет
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15.09.2020 13:03 Ответить
Есть . Война . Проще "сватов" на 1+1 показывать . На Петю гнали , что он человек войны . А кто этот ?
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15.09.2020 13:06 Ответить
Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины - Цензор.НЕТ 3847
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк
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15.09.2020 13:05 Ответить
На хріна???? Чи робити нічого? Шоу-хрін. Краще б посадив пару друзів і алігархів заставив всіх дотримуватись закону... Ну як що я собі заведу хомячка і назву його Вова Зеленський так що ястану хозяїном президента України і зможу зробити свою країну кращою..? Звісно ні Але хомячка точно заведу ...Вову
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15.09.2020 13:05 Ответить
его дело всячески пиариться, чтобы под это дело олигархи завели побольше своих людей во власть
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15.09.2020 13:10 Ответить
Зрада!!!
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15.09.2020 13:05 Ответить
та не, зеремога
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15.09.2020 13:08 Ответить
это все на что он способен вызвать смех и он даже не понимает что выйдя со встречи многие покрутят у виска и вздохнут понимая что такое руководство это просто пустое место и вести деловые отношения себе дороже ПЕЧАЛКА
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15.09.2020 13:06 Ответить
и поставить на ней памятник популизму писающий пиар
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15.09.2020 13:07 Ответить
В последнем слове буква "Д" пропущена.
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15.09.2020 13:16 Ответить
ну назвуть, і що? Ми всі там отримаємо по будиночку? Блін в голові цього придурка бувають адекватні думки? Чи весь його мозок складається з вульгарних жартів 95-кварталу?
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15.09.2020 13:12 Ответить
И потанцевать со старухой на свадьбе. А что, хутину можно, а "мировому лидеру современности" нельзя?
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15.09.2020 13:12 Ответить
Сначала то, наверное, попросил попросить.
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15.09.2020 13:14 Ответить
Придурок ненормальный, сказали все потом. (С)
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15.09.2020 13:15 Ответить
Вот это геополитический ход, вот это ширина шага и красота игры на политическом поле. Испанский стыд.... зелебобики, кого вы выбрали?
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15.09.2020 13:21 Ответить
Ага ... і бульвар Зелінського бітте
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15.09.2020 13:21 Ответить
-Сумно але ще раніше він кремлівський яничар, блазень - перевертень, особисто публічно стверджував, що Україна повія ..... А що а Австрії так дуже багато повій?
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15.09.2020 13:23 Ответить
Зеленський попросить владу Австрії назвати одну з площ Відня площею України - Цензор.НЕТ 6854
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
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15.09.2020 13:25 Ответить
І для цього треба було у Австрію пхаться? По телефону не можна було домовиться? Цікаво, а йому відомо, що для ВІдня означає Кульчицький-гассе, і хто це такий?...
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15.09.2020 13:40 Ответить
Вова совсем рехнулся.....
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15.09.2020 13:40 Ответить
Попроси ще австрійських страусів та кенгуру, у приватний зверинець...
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15.09.2020 13:42 Ответить
Что это он так скромничает. Попросил бы назвать Зеленской, в честь "величайшего лидера современности".
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15.09.2020 13:47 Ответить
Зачем это ему надо? Что за хоровод у него в голове? Не успеваешь отслеживать!
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15.09.2020 14:07 Ответить
дивлюся пряму трансляцію спільного брифінгу клована з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом...
Жахіття. Він, виявляється - недоумок! Він не може декількох слів в одне речення звязати, щоб була цільна думка!
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15.09.2020 14:19 Ответить
Це для вас новина?
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15.09.2020 14:31 Ответить
ми обидва розуміємо риторичність такого запитання.
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15.09.2020 14:48 Ответить
Дуже нагальне питання. Австрія не знає, як у Відні нову площу назвати чи і у них декомунізація почалася?
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15.09.2020 14:24 Ответить
А ЗАЧЕМ?
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15.09.2020 14:29 Ответить
Жебрак і чмо а не президент.
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15.09.2020 14:40 Ответить
Всю жизнь именно об этом и мечтал.
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15.09.2020 14:54 Ответить
зрада.
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15.09.2020 21:38 Ответить
 
 