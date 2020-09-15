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Зеленський попросить владу Австрії назвати одну з площ Відня площею України

Зеленський попросить владу Австрії назвати одну з площ Відня площею України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Відня у вівторок звернеться з символічним проханням до австрійського канцлера назвати одну з площ австрійської столиці площею України.

Про це повідомляють австрійські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Йдеться про площу перед храмом УГКЦ святої Варвари, який вже 245 років належить українським греко-католикам і є одним із центрів українського життя у Відні. Досі площа не мала ніякої назви.

Минулого року громада церкви за підтримки посла України в Австрії та деяких місцевих політиків вже зверталася до глави першого району Відня з проханням назвати площу перед храмом Ukraineplatz - площею України.

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Наприкінці серпня цього року церква святої Варвари оголосила збір підписів про найменування площі перед храмом площею України.

Підписати петицію можна щонеділі у приміщенні парафіяльного залу церкви святої Варвари з 10:00 до 14:00.

Петицію найближчим часом планують передати канцлеру Австрії.
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Топ коментарі
+22
Да что там уже стесняться - проси площадь Вовки-Сцыкуна сразу.
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15.09.2020 12:55
+21
Какой успех на международной арене!!!
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15.09.2020 12:56
+13
Что есть этот человек ? Что ни мысль - то шоу . Он понимает , что он президент ?
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15.09.2020 12:57
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15.09.2020 12:54 Відповісти
verrückt,тут Вам не Англия!
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15.09.2020 13:01 Відповісти
Да что там уже стесняться - проси площадь Вовки-Сцыкуна сразу.
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15.09.2020 12:55 Відповісти
И фонтан соорудить - " ссущийся Зелебоб"
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15.09.2020 12:58 Відповісти
В Вене их и так немало.(фонтанов) лучше пианино в бронзе, все таки столица вальсов как-никак.
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15.09.2020 13:03 Відповісти
с зелёной эбонитовой палочкой?..
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15.09.2020 13:24 Відповісти
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15.09.2020 13:26 Відповісти
Будет в Брюсселе, попросит писающего мальчика переименовать.
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15.09.2020 14:02 Відповісти
Зелеогурец. Остальное правильно.
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15.09.2020 16:56 Відповісти
Какой успех на международной арене!!!
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15.09.2020 12:56 Відповісти
Кепсько.
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15.09.2020 12:57 Відповісти
А шо? І папрашу.
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15.09.2020 12:56 Відповісти
Конгениально, как сказал бы Остап Бендер.
А вы говорите, что Зюзя как президент не отстаивает интересы Украины на международной арене...
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15.09.2020 12:56 Відповісти
Если клоун такое сморозит, это будет его последний зарубежный визит...
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15.09.2020 12:56 Відповісти
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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15.09.2020 13:42 Відповісти
У меня деятельность порнозвезды с клоунским носом вызывает только ужас за завтрашний день и депрессию....
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15.09.2020 18:59 Відповісти
Что есть этот человек ? Что ни мысль - то шоу . Он понимает , что он президент ?
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15.09.2020 12:57 Відповісти
найприкріше те, що цього не розуміє його виборець. ((
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15.09.2020 13:09 Відповісти
Понимают . 100% . А будут за него голосовать из вредности . Так уж устроены не особо умные .
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15.09.2020 13:13 Відповісти
на жаль, так. Ніколи не визнають власної помилки, навіть якщо ціна цієї помилки повнісінька дупа для країни.
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15.09.2020 13:15 Відповісти
розумова і громадянська обмеженість в такої кількості людей це реальна загроза для будь якої країни.
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15.09.2020 13:16 Відповісти
Некоторые мне знакомые избиратели ЗЕ на упрёки типа "что ж вы наголосовали?" бодро отвечают:"Мы вам в следующий раз медведчука выберем,он вам покажет".То что "показывать" будут и им,они как-то не задумуются.
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15.09.2020 13:20 Відповісти
Ну так осовна маса його виборців і хотіла ШОУ - "хоть прикалываемся..."... Вони його отримали... А тепер ображаються, що не те - "хотіли "поприкалываться" вони, а "прикалываются" над ними...
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15.09.2020 13:45 Відповісти
Вот оно!
Этого то, чего именно нужно Украине
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15.09.2020 12:57 Відповісти
Зеленский Тупик
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15.09.2020 12:58 Відповісти
Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины - Цензор.НЕТ 8861

Абідна, панімаіш.
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15.09.2020 13:05 Відповісти
по ходу его "белоснежные дорожки" становятся все длиннее и длиннее
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15.09.2020 13:14 Відповісти
ту на которой он кокс покупал?
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15.09.2020 12:58 Відповісти
но правильно - сказать чет, а они пусть думают))
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15.09.2020 12:59 Відповісти
Идиот. Мог по телефону попросить... ТурЫст
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15.09.2020 13:00 Відповісти
ишак считает что Украину он уже похоронил...
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15.09.2020 13:01 Відповісти
ска а кто то с Веталя Кличко угарал...
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15.09.2020 13:01 Відповісти
ідіот.
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15.09.2020 13:01 Відповісти
и там дох что тебя выпустили, выпросил всё таки. с февраля ни одной поездки. Курц наверное из-за возраста согласился. Хотя Курца теперь жалко, наверняка что-то подхватит после поездки
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15.09.2020 13:02 Відповісти
А в Киеве есть Австрийская или Венская улица (площадь, проспект, любой топоним)?
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15.09.2020 13:03 Відповісти
важнее проблем нет
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15.09.2020 13:03 Відповісти
Есть . Война . Проще "сватов" на 1+1 показывать . На Петю гнали , что он человек войны . А кто этот ?
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15.09.2020 13:06 Відповісти
Зеленский попросит власти Австрии назвать одну из площадей Вены площадью Украины - Цензор.НЕТ 3847
- А если б на моем месте был какой-нибудь дурачёк
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15.09.2020 13:05 Відповісти
На хріна???? Чи робити нічого? Шоу-хрін. Краще б посадив пару друзів і алігархів заставив всіх дотримуватись закону... Ну як що я собі заведу хомячка і назву його Вова Зеленський так що ястану хозяїном президента України і зможу зробити свою країну кращою..? Звісно ні Але хомячка точно заведу ...Вову
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15.09.2020 13:05 Відповісти
его дело всячески пиариться, чтобы под это дело олигархи завели побольше своих людей во власть
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15.09.2020 13:10 Відповісти
Зрада!!!
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15.09.2020 13:05 Відповісти
та не, зеремога
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15.09.2020 13:08 Відповісти
это все на что он способен вызвать смех и он даже не понимает что выйдя со встречи многие покрутят у виска и вздохнут понимая что такое руководство это просто пустое место и вести деловые отношения себе дороже ПЕЧАЛКА
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15.09.2020 13:06 Відповісти
и поставить на ней памятник популизму писающий пиар
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15.09.2020 13:07 Відповісти
В последнем слове буква "Д" пропущена.
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15.09.2020 13:16 Відповісти
ну назвуть, і що? Ми всі там отримаємо по будиночку? Блін в голові цього придурка бувають адекватні думки? Чи весь його мозок складається з вульгарних жартів 95-кварталу?
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15.09.2020 13:12 Відповісти
И потанцевать со старухой на свадьбе. А что, хутину можно, а "мировому лидеру современности" нельзя?
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15.09.2020 13:12 Відповісти
Сначала то, наверное, попросил попросить.
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15.09.2020 13:14 Відповісти
Придурок ненормальный, сказали все потом. (С)
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15.09.2020 13:15 Відповісти
Вот это геополитический ход, вот это ширина шага и красота игры на политическом поле. Испанский стыд.... зелебобики, кого вы выбрали?
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15.09.2020 13:21 Відповісти
Ага ... і бульвар Зелінського бітте
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15.09.2020 13:21 Відповісти
-Сумно але ще раніше він кремлівський яничар, блазень - перевертень, особисто публічно стверджував, що Україна повія ..... А що а Австрії так дуже багато повій?
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15.09.2020 13:23 Відповісти
Зеленський попросить владу Австрії назвати одну з площ Відня площею України - Цензор.НЕТ 6854
ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ ! ЛАПОТНАЯ КАЦАПСКАЯ !
А УКРАИНА? ТАК ОНА ШЛЮХА !
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15.09.2020 13:25 Відповісти
І для цього треба було у Австрію пхаться? По телефону не можна було домовиться? Цікаво, а йому відомо, що для ВІдня означає Кульчицький-гассе, і хто це такий?...
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15.09.2020 13:40 Відповісти
Вова совсем рехнулся.....
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15.09.2020 13:40 Відповісти
Попроси ще австрійських страусів та кенгуру, у приватний зверинець...
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15.09.2020 13:42 Відповісти
Что это он так скромничает. Попросил бы назвать Зеленской, в честь "величайшего лидера современности".
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15.09.2020 13:47 Відповісти
Зачем это ему надо? Что за хоровод у него в голове? Не успеваешь отслеживать!
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15.09.2020 14:07 Відповісти
дивлюся пряму трансляцію спільного брифінгу клована з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом...
Жахіття. Він, виявляється - недоумок! Він не може декількох слів в одне речення звязати, щоб була цільна думка!
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15.09.2020 14:19 Відповісти
Це для вас новина?
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15.09.2020 14:31 Відповісти
ми обидва розуміємо риторичність такого запитання.
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15.09.2020 14:48 Відповісти
Дуже нагальне питання. Австрія не знає, як у Відні нову площу назвати чи і у них декомунізація почалася?
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15.09.2020 14:24 Відповісти
А ЗАЧЕМ?
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15.09.2020 14:29 Відповісти
Жебрак і чмо а не президент.
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15.09.2020 14:40 Відповісти
Всю жизнь именно об этом и мечтал.
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15.09.2020 14:54 Відповісти
зрада.
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15.09.2020 21:38 Відповісти
 
 