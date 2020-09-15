Зеленський попросить владу Австрії назвати одну з площ Відня площею України

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Відня у вівторок звернеться з символічним проханням до австрійського канцлера назвати одну з площ австрійської столиці площею України.

Про це повідомляють австрійські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Йдеться про площу перед храмом УГКЦ святої Варвари, який вже 245 років належить українським греко-католикам і є одним із центрів українського життя у Відні. Досі площа не мала ніякої назви.

Минулого року громада церкви за підтримки посла України в Австрії та деяких місцевих політиків вже зверталася до глави першого району Відня з проханням назвати площу перед храмом Ukraineplatz - площею України.

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Наприкінці серпня цього року церква святої Варвари оголосила збір підписів про найменування площі перед храмом площею України.

Підписати петицію можна щонеділі у приміщенні парафіяльного залу церкви святої Варвари з 10:00 до 14:00.

Петицію найближчим часом планують передати канцлеру Австрії.