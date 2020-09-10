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Австрия (790) визит (2990) Зеленский (19064)

Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию

15-16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Владимир Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.

Во время визита запланировано участие Президента Украины и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинцам не важно, еврей их президент, христианин или мусульманин", - Зеленский
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Топ комментарии
+12
Пояснити телепку, яким має бути патрулювання з рашефедерейшею Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 4761
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10.09.2020 12:13
+10
Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 2094
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10.09.2020 12:13
+9
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 6496
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10.09.2020 12:19
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Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 2094
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10.09.2020 12:13 Ответить
Зеленский - *****!!!
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10.09.2020 12:13 Ответить
Пояснити телепку, яким має бути патрулювання з рашефедерейшею Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 4761
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10.09.2020 12:13 Ответить
Нужна еще одна веревка рядом, для шмаркли
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10.09.2020 13:14 Ответить
Свыня через Клована может маляву передать дружбану Фирташу
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10.09.2020 12:15 Ответить
он еще в Вене не погулял? хера там 2 дня делать, если президенты обычно прилетел-улетел? это же не саммит.
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10.09.2020 12:15 Ответить
Просто решил свалить из страны, пока поуляжется с "совместным патрулированием"
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10.09.2020 12:26 Ответить
В Вене есть интерактивный музей "Дом музыки". Там на четвертом этаже есть зал, в тором движениями тела можно вызывать звуки музыки. Как опытному пианисту, бубачке непременно нужно помахать там своим йухом. А еще можно подерижировать виртуальным симфоническим оркестром с помощью все той же части тела. )))))))))))))))
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10.09.2020 13:07 Ответить
гандонльер
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10.09.2020 12:15 Ответить
У Вас ошибка в написании.Эти слова пишутся раздельно.И потрудитесь обьяснить что такое льер?
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10.09.2020 12:25 Ответить
😀😀😀
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10.09.2020 12:40 Ответить
давненько вже Австрія катаклізмів не знала
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10.09.2020 12:16 Ответить
у него слишком напряженный график - еще от хмельницкого с областью не отошел, как уже ждут австрия с веной
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10.09.2020 12:58 Ответить
прячется, ****!
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10.09.2020 12:16 Ответить
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 6496
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10.09.2020 12:19 Ответить
Австрия - страна бального танца Ухуйла с министром , страна любовница Кремля... Куда ж еще податься Пиращику-Пострадавшему , пусть и окольными путями добирающегося до глаз уХйла...
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10.09.2020 12:19 Ответить
овоща теж нарід вибирав - який нарід такі й шляхи в політику , аби мізок був не тільки для піару ...
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10.09.2020 12:32 Ответить
А тебя на олегофрению
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10.09.2020 14:19 Ответить
А, что, в Австрии дано не было катаклизмов и катастроф с чумой и холерой?
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10.09.2020 12:20 Ответить
Назвали піарники Вову Вироком - й самі того не передчували настільки це влучно!
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10.09.2020 12:30 Ответить
Ой держіться австріяки....згустились хмари над вами...самі того ще не знаєте.
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10.09.2020 12:21 Ответить
А кто у тебя из предков в Козине?
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10.09.2020 14:21 Ответить
убёг гнусавый
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10.09.2020 12:24 Ответить
Смысл? Туризм за деньги налогоплательщиков. Кофеёку попить и оперу послушать.
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10.09.2020 12:24 Ответить
- Скажите, Владимир, какова ваша цель поездки в Австрию, за счёт украинских налогоплательщиков?
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 4036

Ну, что вам сказать, .....
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 1397
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10.09.2020 12:25 Ответить
и кусочек тортика "захер" )
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10.09.2020 12:39 Ответить
та можно уже и без тортика..
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10.09.2020 13:09 Ответить
Мы еще с давоскими инвесторами не разобрались, а тут ломанутся ещё и австрийские - экономика не выдержит такого вливания бабла!
П.С.
Австрия, жди схода снежных лавин и лесных пожаров!
К тебе едет зелёный апокалипсис!
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10.09.2020 12:29 Ответить
Гражданам Украины вьезд в Австрию запрещен. Или у зеленого петушилы есть еще какие-то гражданства?!
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10.09.2020 12:31 Ответить
"Бывшая" Глава МИД Австрии захотела повторить танец ?
https://youtu.be/r5ehLkP5cRw
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10.09.2020 12:31 Ответить
С языка сняли.
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10.09.2020 12:32 Ответить
Вава,не забудь ,по примеру старшего товарища, пригласить Карин Кнайсль на зажигательный танец.Хоть она уже и не премьер,но старушке будет приятно.Аккомпанировать себе на рояле в данном случае не обязательно.
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10.09.2020 12:31 Ответить
Вовик не танцор, Вовик - пианист...
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10.09.2020 12:40 Ответить
Сорри.Она премьером и не была.Министр иностранных дел с приставкой экс.
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10.09.2020 12:41 Ответить
Президент Зеленский первый Президент в Украине который не ворует и выполняет свои предвыборные обещания.
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10.09.2020 12:33 Ответить
Ти як біла ворона. Чи ти Гризодубо?
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10.09.2020 12:49 Ответить
Петрович,билеты купил в венскую оперу? Там твой ,,неворующий,,концерт на пианини давать будет.
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10.09.2020 14:25 Ответить
15 -16 в вену ни ногой! ))
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10.09.2020 12:39 Ответить
К Фирташу с отчетом
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10.09.2020 12:44 Ответить
Абсолютно.
К смотрящему за Украиной с отчетом "бубочка" поехал, доложит об успехах по разрушению экономики макароновирусом и денег попросит (чтобы платить лохторату за выборы).
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10.09.2020 13:27 Ответить
Мендель захотелось кофе в Вене попить.
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10.09.2020 12:44 Ответить
Вирішив попити кохвєю разом з Азіровим?
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10.09.2020 12:47 Ответить
И с Фирташем.
Все кошельки ведут в Австрию, там у Ротшильдов гнездо.
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10.09.2020 13:28 Ответить
Поехал бы в Шумы, комик.
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10.09.2020 12:56 Ответить
Ну фсьо! Третя світова почнеться!
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10.09.2020 13:00 Ответить
Зеленский 15-16 сентября посетит Австрию
чтобы встретиться с Фирташем и попросить денег
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10.09.2020 13:03 Ответить
Именно.
И отчитается о проделанной работе.
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10.09.2020 13:28 Ответить
Вена - прекрасное место для отдыха..... Зелёный гнус опять смертельно устал от всех нас, от Украины, от выполнения приказов кремлёвской крысы....
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10.09.2020 13:33 Ответить
" штадартенпутен я смертельно устал... "
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10.09.2020 14:00 Ответить
А потом с неофициальным визитом куда в Ростов?
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10.09.2020 13:54 Ответить
А я посещу Австрию с лыжным визитом через месяц.
Ледник Зольден открыт уже.
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10.09.2020 14:21 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1304056497417195520 1 ч

В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*.

Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского. Хроника (обновление)
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10.09.2020 18:10 Ответить
 
 