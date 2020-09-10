Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию
15-16 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Республику Австрия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В рамках визита запланированы переговоры Главы государства с Федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастьяном Курцем и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Владимир Зеленский и Александр ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума.
Во время визита запланировано участие Президента Украины и его супруги в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
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+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+10 Виктор Потоцкий c0ec5c80
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+9 Степан Непийпиво
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Ну, что вам сказать, .....
П.С.
Австрия, жди схода снежных лавин и лесных пожаров!
К тебе едет зелёный апокалипсис!
https://youtu.be/r5ehLkP5cRw
К смотрящему за Украиной с отчетом "бубочка" поехал, доложит об успехах по разрушению экономики макароновирусом и денег попросит (чтобы платить лохторату за выборы).
Все кошельки ведут в Австрию, там у Ротшильдов гнездо.
чтобы встретиться с Фирташем и попросить денег
И отчитается о проделанной работе.
Ледник Зольден открыт уже.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1304056497417195520 1 ч
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*.
Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского. Хроника (обновление)