Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію
15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастьяном Курцем і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.
Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.
Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.
Топ коментарі
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар10.09.2020 12:13
+10 Виктор Потоцкий #426787
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+9 Степан Непийпиво
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Ну, что вам сказать, .....
П.С.
Австрия, жди схода снежных лавин и лесных пожаров!
К тебе едет зелёный апокалипсис!
https://youtu.be/r5ehLkP5cRw
К смотрящему за Украиной с отчетом "бубочка" поехал, доложит об успехах по разрушению экономики макароновирусом и денег попросит (чтобы платить лохторату за выборы).
Все кошельки ведут в Австрию, там у Ротшильдов гнездо.
чтобы встретиться с Фирташем и попросить денег
И отчитается о проделанной работе.
Ледник Зольден открыт уже.
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1304056497417195520 1 ч
В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*.
Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского. Хроника (обновление)