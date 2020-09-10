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Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію

Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію

15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастьяном Курцем і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський

Австрія (962) візит (1583) Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+12
Пояснити телепку, яким має бути патрулювання з рашефедерейшею Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 4761
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10.09.2020 12:13
+10
Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 2094
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10.09.2020 12:13
+9
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 6496
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10.09.2020 12:19
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Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 2094
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10.09.2020 12:13 Відповісти
Зеленский - *****!!!
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10.09.2020 12:13 Відповісти
Пояснити телепку, яким має бути патрулювання з рашефедерейшею Зеленский 15-16 сентября посетит с официальным визитом Австрию - Цензор.НЕТ 4761
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10.09.2020 12:13 Відповісти
Нужна еще одна веревка рядом, для шмаркли
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10.09.2020 13:14 Відповісти
Свыня через Клована может маляву передать дружбану Фирташу
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10.09.2020 12:15 Відповісти
он еще в Вене не погулял? хера там 2 дня делать, если президенты обычно прилетел-улетел? это же не саммит.
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10.09.2020 12:15 Відповісти
Просто решил свалить из страны, пока поуляжется с "совместным патрулированием"
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10.09.2020 12:26 Відповісти
В Вене есть интерактивный музей "Дом музыки". Там на четвертом этаже есть зал, в тором движениями тела можно вызывать звуки музыки. Как опытному пианисту, бубачке непременно нужно помахать там своим йухом. А еще можно подерижировать виртуальным симфоническим оркестром с помощью все той же части тела. )))))))))))))))
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10.09.2020 13:07 Відповісти
гандонльер
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10.09.2020 12:15 Відповісти
У Вас ошибка в написании.Эти слова пишутся раздельно.И потрудитесь обьяснить что такое льер?
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10.09.2020 12:25 Відповісти
😀😀😀
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10.09.2020 12:40 Відповісти
давненько вже Австрія катаклізмів не знала
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10.09.2020 12:16 Відповісти
у него слишком напряженный график - еще от хмельницкого с областью не отошел, как уже ждут австрия с веной
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10.09.2020 12:58 Відповісти
прячется, ****!
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10.09.2020 12:16 Відповісти
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 6496
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10.09.2020 12:19 Відповісти
Австрия - страна бального танца Ухуйла с министром , страна любовница Кремля... Куда ж еще податься Пиращику-Пострадавшему , пусть и окольными путями добирающегося до глаз уХйла...
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10.09.2020 12:19 Відповісти
овоща теж нарід вибирав - який нарід такі й шляхи в політику , аби мізок був не тільки для піару ...
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10.09.2020 12:32 Відповісти
А тебя на олегофрению
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10.09.2020 14:19 Відповісти
А, что, в Австрии дано не было катаклизмов и катастроф с чумой и холерой?
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10.09.2020 12:20 Відповісти
Назвали піарники Вову Вироком - й самі того не передчували настільки це влучно!
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10.09.2020 12:30 Відповісти
Ой держіться австріяки....згустились хмари над вами...самі того ще не знаєте.
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10.09.2020 12:21 Відповісти
А кто у тебя из предков в Козине?
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10.09.2020 14:21 Відповісти
убёг гнусавый
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10.09.2020 12:24 Відповісти
Смысл? Туризм за деньги налогоплательщиков. Кофеёку попить и оперу послушать.
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10.09.2020 12:24 Відповісти
- Скажите, Владимир, какова ваша цель поездки в Австрию, за счёт украинских налогоплательщиков?
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 4036

Ну, что вам сказать, .....
Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію - Цензор.НЕТ 1397
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10.09.2020 12:25 Відповісти
и кусочек тортика "захер" )
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10.09.2020 12:39 Відповісти
та можно уже и без тортика..
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10.09.2020 13:09 Відповісти
Мы еще с давоскими инвесторами не разобрались, а тут ломанутся ещё и австрийские - экономика не выдержит такого вливания бабла!
П.С.
Австрия, жди схода снежных лавин и лесных пожаров!
К тебе едет зелёный апокалипсис!
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10.09.2020 12:29 Відповісти
Гражданам Украины вьезд в Австрию запрещен. Или у зеленого петушилы есть еще какие-то гражданства?!
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10.09.2020 12:31 Відповісти
"Бывшая" Глава МИД Австрии захотела повторить танец ?
https://youtu.be/r5ehLkP5cRw
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10.09.2020 12:31 Відповісти
С языка сняли.
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10.09.2020 12:32 Відповісти
Вава,не забудь ,по примеру старшего товарища, пригласить Карин Кнайсль на зажигательный танец.Хоть она уже и не премьер,но старушке будет приятно.Аккомпанировать себе на рояле в данном случае не обязательно.
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10.09.2020 12:31 Відповісти
Вовик не танцор, Вовик - пианист...
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10.09.2020 12:40 Відповісти
Сорри.Она премьером и не была.Министр иностранных дел с приставкой экс.
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10.09.2020 12:41 Відповісти
Президент Зеленский первый Президент в Украине который не ворует и выполняет свои предвыборные обещания.
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10.09.2020 12:33 Відповісти
Ти як біла ворона. Чи ти Гризодубо?
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10.09.2020 12:49 Відповісти
Петрович,билеты купил в венскую оперу? Там твой ,,неворующий,,концерт на пианини давать будет.
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10.09.2020 14:25 Відповісти
15 -16 в вену ни ногой! ))
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10.09.2020 12:39 Відповісти
К Фирташу с отчетом
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10.09.2020 12:44 Відповісти
Абсолютно.
К смотрящему за Украиной с отчетом "бубочка" поехал, доложит об успехах по разрушению экономики макароновирусом и денег попросит (чтобы платить лохторату за выборы).
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10.09.2020 13:27 Відповісти
Мендель захотелось кофе в Вене попить.
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10.09.2020 12:44 Відповісти
Вирішив попити кохвєю разом з Азіровим?
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10.09.2020 12:47 Відповісти
И с Фирташем.
Все кошельки ведут в Австрию, там у Ротшильдов гнездо.
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10.09.2020 13:28 Відповісти
Поехал бы в Шумы, комик.
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10.09.2020 12:56 Відповісти
Ну фсьо! Третя світова почнеться!
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10.09.2020 13:00 Відповісти
Зеленский 15-16 сентября посетит Австрию
чтобы встретиться с Фирташем и попросить денег
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10.09.2020 13:03 Відповісти
Именно.
И отчитается о проделанной работе.
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10.09.2020 13:28 Відповісти
Вена - прекрасное место для отдыха..... Зелёный гнус опять смертельно устал от всех нас, от Украины, от выполнения приказов кремлёвской крысы....
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10.09.2020 13:33 Відповісти
" штадартенпутен я смертельно устал... "
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10.09.2020 14:00 Відповісти
А потом с неофициальным визитом куда в Ростов?
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10.09.2020 13:54 Відповісти
А я посещу Австрию с лыжным визитом через месяц.
Ледник Зольден открыт уже.
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10.09.2020 14:21 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1304056497417195520 1 ч

В свете надвигающегося финансового кризиса, отсутствия вариантов получения кредитов МВФ, Зеленский решил реанимировать свои давние планы связанные с продажей государственных земель франко-австрийско-израильская финансовой группе известной под неофициальным названием "Columbus"*.

Планируется встреча с представителями этой группы в Австрии во время визита туда Зеленского. Хроника (обновление)
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10.09.2020 18:10 Відповісти
 
 