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Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси

Рада приняла заявление по ситуации в Беларуси

Верховная Рада приняла проект постановления №3053 "о Заявлении Верховной Рады Украины о ситуации в Республике Беларусь".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 228 народных депутатов.

В постановлении содержится оценка текущей ситуации в республике, осуждаются методы власти по ее решению, высказывается недопустимость привлечения сил РФ и Организации Договора о коллективной безопасности для нормализации ситуации, а также содержится призыв к урегулированию кризиса демократическим способом с привлечением независимых международных посредников.

Текст постановления приводим полностью:

"Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, многочисленными отказами в регистрации кандидатов, непрозрачным подсчетом голосов избирателей. Мы считаем недопустимым запугивания оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках, нарушение права избирателей на свободное волеизъявление, а также полный контроль власти над Центральной избирательной комиссией Беларуси.

Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов Президента РБ не отражают реального волеизъявления белорусских граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана"

Мы осуждаем применение чрезмерной силы и жестокости со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза относительно недемократического характера президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих.

Верховная Рада Украины требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальные власти Беларуси не допустят дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти и имеют собственную альтернативную точку зрения.

Мы решительно осуждаем и считаем неприемлемым незаконные задержания украинских граждан. Мы будем всеми законными средствами защищать их права и интересы.

Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. В этой связи мы решительно отвергаем обвинения белорусской стороны в причастности к дестабилизации ситуации в Беларуси. Беларусь всегда была и будет для нас братским государством, с которым мы связаны исторически, культурно и духовно. Мы надеемся, что Беларусь преодолеет этот сложный этап без ослабления суверенитета.

Считаем недопустимым любые намерения привлечь силы РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины.

Призываем белорусские власти наладить равноправный диалог с белорусским обществом для поиска путей мирного выхода из сегодняшнего кризиса. Одним из вариантов могли бы быть новые свободные и демократические выборы с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".
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Топ комментарии
+23
Чего только не сделаешь, чтобы забить на создание ВСК по гос измене Бубочки
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15.09.2020 13:22
+15
родили
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15.09.2020 13:19
+13
Где зоява о не признании выбарав как несостоявшихся?
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15.09.2020 13:20
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родили
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15.09.2020 13:19 Ответить
Чего только не сделаешь, чтобы забить на создание ВСК по гос измене Бубочки
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15.09.2020 13:22 Ответить
Поименно тех, кто голосовал против этого заявления.
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15.09.2020 13:58 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7500 голосування в Раді
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15.09.2020 14:52 Ответить
і ще раз. Забуранна сц*к0 Валентинівна, вибрана депутатом (округ 216 м.Київ) від Дарницької площі та прилеглих до неї вулиць міста Києва (Днапровський Дарницький райони), вважає, що фальсифікувати вибори це правильно, бацька красавєц, протестувальників треба бити. І на секундочку, кияни, що з вами трапилось, як ви могли проголосувати за цю підстилку? будемо і далі експериментувати? з пальцем? з притулою? чи може варто проголосувати за ЄС
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15.09.2020 22:49 Ответить
Як варіант: Разумков, Стефанчук (керівники Ради) і Лерос (уже позафракційний).
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15.09.2020 16:16 Ответить
Долго созревали.
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15.09.2020 13:19 Ответить
Та вони ж весь час відмазували Лукашенка.
Та й продовжують.
Він їм близький по духу.
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15.09.2020 13:23 Ответить
Думали, как и Пуйла не подвести, и перед ЕС свое идиотское молчание сгладить. Так и не дошли до открытого непризнания выборов. Продажное кодло.
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15.09.2020 13:36 Ответить
Після підсрачників з усіх боків нарешті розродились.
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15.09.2020 13:19 Ответить
Где зоява о не признании выбарав как несостоявшихся?
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15.09.2020 13:20 Ответить
Забули, а швидше пройшли між краплями.
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15.09.2020 13:35 Ответить
Испугали раху, поздно пить боржоми.
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15.09.2020 13:20 Ответить
«Бывшая кандидат в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светлана Тихановская [с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для https://lenta.ru/tags/organizations/washington-post/ газеты The Washington Post .
«Чем сильнее диктатор https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», заявила Тихановкая. По ее словам, белорусы продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду.
«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», сказала Тихановская.»
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15.09.2020 13:21 Ответить
Не прошло и полгода.
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15.09.2020 13:21 Ответить
Всьо! путін нападьот!
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15.09.2020 13:21 Ответить
Занотуй: «Россія розпочала війну проти України 20 лютого 2014 року».
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15.09.2020 13:25 Ответить
Загугли и выучи что такое "мем" и что такое "сарказм".
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15.09.2020 13:26 Ответить
Загуглі: Ярослав Журавель.
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15.09.2020 13:27 Ответить
Пофиг.
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15.09.2020 13:29 Ответить
Хе-хе. Шо ж ты так обиделся, болезный. А всего-то надо было погуглить, как было велено, и сберег бы себе нервы
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15.09.2020 13:40 Ответить
твой "сарказм" похож на зеленый дебилизм
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15.09.2020 13:31 Ответить
Так не тупи, как зелебобик
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15.09.2020 13:33 Ответить
Давай, балалайка, шуруй на свою уродіну.
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15.09.2020 13:37 Ответить
Хочешь балалайка? Уже привык?
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15.09.2020 13:38 Ответить
И для такого двуличного оцениваня ситуации в беларуси, нашему дебильному президенту и его дебильной банде понодобилось аж целый месяц времени!! Вот уж дебилы , точно!!
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15.09.2020 13:26 Ответить
Ждём осуждения аналогичных действий Макрона и Меркель!
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15.09.2020 13:26 Ответить
Хоть , что то .Но все таки оперативней надо Бы , а то куда ветер подует, флюгером дело.Вот к чему приводит и Вашим и Нашим, многовекторность , потом не знаешь где прикрыться везде заходят.
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15.09.2020 13:27 Ответить
Лука легитимный или нет? какая то расплывчатая формулировка.
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15.09.2020 13:27 Ответить
Ну нарешті видавили щось з себе...
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15.09.2020 13:28 Ответить
Соррі за двозначність -)
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15.09.2020 13:29 Ответить
Молодцы. Правильное, а, главное, взвешенное решение. Лукашеску - не президент, а скотина паганая, которая уничтожает беларусов.
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15.09.2020 13:32 Ответить
где решение???
месяц тупые клоуны разродиться не могли! И что??? Какое решение - Лука легитимный или нет???

Сцикуны твои тупые клоуны
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15.09.2020 14:40 Ответить
Читать умеешь? Где там написано что Лукашеску не президент? Зебильі как и их обкуренньій "слуга", живут фантазиями. Не решился твой "слуга" признать лукашеску нелегетимньім.
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15.09.2020 17:10 Ответить
Це більше місяця тре було дупою крутити...
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15.09.2020 13:40 Ответить
Ця заява, нагадує затяжні і важкі пологи.
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15.09.2020 13:47 Ответить
Много слов в которых много " воды" а вот однозначно как это сделали страны ЕС, объявить о том что в связи с вышеизложенным не признаем Лукашенко президентом Беларуси.. Нет как нет... (Так таки да, или таки нет.. ) Это как "не подача" воды в Крым " в полном объеме".. Вроде Да.. но в тоже время нет. Страусы породы " жучары".
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15.09.2020 14:17 Ответить
Мудрое решение.
Есть национальные интересы государства Украина.
Они, в данный момент состоят в том, что нам не желательно появление российской военщины на северных границах и прихода вместо предсказуемого лидера отмороженной прокацапской тетки.
Ввод кацапских войск мы уже имеем счастье наблюдать.
Продолжаем дальше топить за кацапскую оппозицию, которая носит в том числе и аквафреши на свои митинги и провоцировать украинских недоумков на вмешательство в их дела.
Хай они там перегрызутся до смерти, нам это похрен, во вторых укреплять северное направление.
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15.09.2020 14:28 Ответить
К вашему сведению они УЖЕ ТАМ !!! ( русская военщина) и после последних событий их число будет только расти. Вполне вероятно создание объединенного командования ( союзного государства) идет также речь о создании новых российских баз и т.д. Высказывается предположение что это одно из требований Путина к не легитимному Лукашенко. А там будет как с "армией Юж. Осетии" вошедшей в состав объединенной армии. А Луке уже совершенно не куда деться с " подводной лодки", будет делать то что скажут. Поэтому считайте что они УЖЕ ТАМ !!!
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15.09.2020 14:56 Ответить
Невнимательно читаем, но не в том речь.
А речь в том, что это происходит в результате организованной кацапами бучи, которую у нас поддерживают безмозглые кретины.
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15.09.2020 15:18 Ответить
Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 1482

...
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15.09.2020 14:45 Ответить
Шо попало! Правильно було б: 1) оголосити білоруські през. вибори такими, що не відбулися; 2) наказати поліції на вул. М.Коцюбинського обшукувати білоруського посла щоразу, коли він заходить і виходить з посольства. Бажано роздягаючи його щоразу до трусів
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15.09.2020 14:54 Ответить
Если власть в Белоруссии ЛЕГИТИМНАЯ, то по логике с ней НЕЛЬЗЯ иметь отношения, а значит должны быть отозваны посольства, приостановлены ВСЕ ОТНОШЕНИЯ (в первую очередь дипломатические) высланы посольства и представительства, заморожены ВСЕ счета и прекращена торговля, закрыта граница для ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ, ГОССЛУЖАЩИХ, ВОЕННЫХ и ПОЛИЦАЕВ /арестованы все их счета и недвижимость/!
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15.09.2020 14:56 Ответить
Наконец-то проснулись и высунули головы из песка! Теперь под натиском общественности нужно сделать официальную заяву и не признать гандона Лукашенко лигитимным Президентом - он того заслужил.
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15.09.2020 15:03 Ответить
"... братским государством..." - агов, що це за статус за міжнародним правом? як каін і авель, чи як?))((
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15.09.2020 15:10 Ответить
С соседями решили сориться? Купились на уловку партии ЕС и внешних кураторов?
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16.09.2020 00:45 Ответить
Более глупого решения вмешиватся в выборы в соседней стране и придумать сложно! Теперь ждем ответку от Беларуси которая признает легитимность ОРДЛО! Нет, ну одни идиоты во власти что ли?
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16.09.2020 00:47 Ответить
 
 