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Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі

Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №3053 "Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 228 народних депутатів.

У постанові міститься оцінка поточної ситуації в республіці, засуджуються методи влади щодо її вирішення, наголошується на неприпустимості залучення сил РФ та Організації Договору про колективну безпеку для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до врегулювання кризових ситуацій у демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Текст постанови подаємо в повному обсязі:

"Верховна Рада Україні вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними. Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи.

Вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів, непрозорим підрахунком голосів виборців. Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі.

Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

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Ми засуджуємо застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

Ми приєднуємося до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників.

Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

Ми рішуче засуджуємо та вважаємо неприйнятним незаконні затримання українських громадян. Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси.

Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. У цьому зв’язку ми рішуче відкидаємо звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в Білорусі. Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету.

Вважаємо неприпустимим будь-які наміри залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі. Вважатимемо такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Закликаємо білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій".

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Топ коментарі
+23
Чего только не сделаешь, чтобы забить на создание ВСК по гос измене Бубочки
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15.09.2020 13:22
+15
родили
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15.09.2020 13:19
+13
Где зоява о не признании выбарав как несостоявшихся?
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15.09.2020 13:20
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родили
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15.09.2020 13:19 Відповісти
Чего только не сделаешь, чтобы забить на создание ВСК по гос измене Бубочки
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15.09.2020 13:22 Відповісти
Поименно тех, кто голосовал против этого заявления.
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15.09.2020 13:58 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7500 голосування в Раді
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15.09.2020 14:52 Відповісти
і ще раз. Забуранна сц*к0 Валентинівна, вибрана депутатом (округ 216 м.Київ) від Дарницької площі та прилеглих до неї вулиць міста Києва (Днапровський Дарницький райони), вважає, що фальсифікувати вибори це правильно, бацька красавєц, протестувальників треба бити. І на секундочку, кияни, що з вами трапилось, як ви могли проголосувати за цю підстилку? будемо і далі експериментувати? з пальцем? з притулою? чи може варто проголосувати за ЄС
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15.09.2020 22:49 Відповісти
Як варіант: Разумков, Стефанчук (керівники Ради) і Лерос (уже позафракційний).
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15.09.2020 16:16 Відповісти
Долго созревали.
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15.09.2020 13:19 Відповісти
Та вони ж весь час відмазували Лукашенка.
Та й продовжують.
Він їм близький по духу.
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15.09.2020 13:23 Відповісти
Думали, как и Пуйла не подвести, и перед ЕС свое идиотское молчание сгладить. Так и не дошли до открытого непризнания выборов. Продажное кодло.
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15.09.2020 13:36 Відповісти
Після підсрачників з усіх боків нарешті розродились.
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15.09.2020 13:19 Відповісти
Где зоява о не признании выбарав как несостоявшихся?
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15.09.2020 13:20 Відповісти
Забули, а швидше пройшли між краплями.
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15.09.2020 13:35 Відповісти
Испугали раху, поздно пить боржоми.
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15.09.2020 13:20 Відповісти
«Бывшая кандидат в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светлана Тихановская [с 11 августа 2020 находится в ЛИТВЕ], заявила, что после выборов белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию». Об этом она написала в авторской статье для https://lenta.ru/tags/organizations/washington-post/ газеты The Washington Post .
«Чем сильнее диктатор https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», заявила Тихановкая. По ее словам, белорусы продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду.
«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», сказала Тихановская.»
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15.09.2020 13:21 Відповісти
Не прошло и полгода.
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15.09.2020 13:21 Відповісти
Всьо! путін нападьот!
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15.09.2020 13:21 Відповісти
Занотуй: «Россія розпочала війну проти України 20 лютого 2014 року».
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15.09.2020 13:25 Відповісти
Загугли и выучи что такое "мем" и что такое "сарказм".
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15.09.2020 13:26 Відповісти
Загуглі: Ярослав Журавель.
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15.09.2020 13:27 Відповісти
Пофиг.
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Хе-хе. Шо ж ты так обиделся, болезный. А всего-то надо было погуглить, как было велено, и сберег бы себе нервы
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15.09.2020 13:40 Відповісти
твой "сарказм" похож на зеленый дебилизм
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15.09.2020 13:31 Відповісти
Так не тупи, как зелебобик
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15.09.2020 13:33 Відповісти
Давай, балалайка, шуруй на свою уродіну.
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15.09.2020 13:37 Відповісти
Хочешь балалайка? Уже привык?
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15.09.2020 13:38 Відповісти
И для такого двуличного оцениваня ситуации в беларуси, нашему дебильному президенту и его дебильной банде понодобилось аж целый месяц времени!! Вот уж дебилы , точно!!
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15.09.2020 13:26 Відповісти
Ждём осуждения аналогичных действий Макрона и Меркель!
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15.09.2020 13:26 Відповісти
Хоть , что то .Но все таки оперативней надо Бы , а то куда ветер подует, флюгером дело.Вот к чему приводит и Вашим и Нашим, многовекторность , потом не знаешь где прикрыться везде заходят.
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15.09.2020 13:27 Відповісти
Лука легитимный или нет? какая то расплывчатая формулировка.
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15.09.2020 13:27 Відповісти
Ну нарешті видавили щось з себе...
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15.09.2020 13:28 Відповісти
Соррі за двозначність -)
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15.09.2020 13:29 Відповісти
Молодцы. Правильное, а, главное, взвешенное решение. Лукашеску - не президент, а скотина паганая, которая уничтожает беларусов.
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15.09.2020 13:32 Відповісти
где решение???
месяц тупые клоуны разродиться не могли! И что??? Какое решение - Лука легитимный или нет???

Сцикуны твои тупые клоуны
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15.09.2020 14:40 Відповісти
Читать умеешь? Где там написано что Лукашеску не президент? Зебильі как и их обкуренньій "слуга", живут фантазиями. Не решился твой "слуга" признать лукашеску нелегетимньім.
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15.09.2020 17:10 Відповісти
Це більше місяця тре було дупою крутити...
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15.09.2020 13:40 Відповісти
Ця заява, нагадує затяжні і важкі пологи.
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15.09.2020 13:47 Відповісти
Много слов в которых много " воды" а вот однозначно как это сделали страны ЕС, объявить о том что в связи с вышеизложенным не признаем Лукашенко президентом Беларуси.. Нет как нет... (Так таки да, или таки нет.. ) Это как "не подача" воды в Крым " в полном объеме".. Вроде Да.. но в тоже время нет. Страусы породы " жучары".
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15.09.2020 14:17 Відповісти
Мудрое решение.
Есть национальные интересы государства Украина.
Они, в данный момент состоят в том, что нам не желательно появление российской военщины на северных границах и прихода вместо предсказуемого лидера отмороженной прокацапской тетки.
Ввод кацапских войск мы уже имеем счастье наблюдать.
Продолжаем дальше топить за кацапскую оппозицию, которая носит в том числе и аквафреши на свои митинги и провоцировать украинских недоумков на вмешательство в их дела.
Хай они там перегрызутся до смерти, нам это похрен, во вторых укреплять северное направление.
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15.09.2020 14:28 Відповісти
К вашему сведению они УЖЕ ТАМ !!! ( русская военщина) и после последних событий их число будет только расти. Вполне вероятно создание объединенного командования ( союзного государства) идет также речь о создании новых российских баз и т.д. Высказывается предположение что это одно из требований Путина к не легитимному Лукашенко. А там будет как с "армией Юж. Осетии" вошедшей в состав объединенной армии. А Луке уже совершенно не куда деться с " подводной лодки", будет делать то что скажут. Поэтому считайте что они УЖЕ ТАМ !!!
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15.09.2020 14:56 Відповісти
Невнимательно читаем, но не в том речь.
А речь в том, что это происходит в результате организованной кацапами бучи, которую у нас поддерживают безмозглые кретины.
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15.09.2020 15:18 Відповісти
Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 1482

...
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15.09.2020 14:45 Відповісти
Шо попало! Правильно було б: 1) оголосити білоруські през. вибори такими, що не відбулися; 2) наказати поліції на вул. М.Коцюбинського обшукувати білоруського посла щоразу, коли він заходить і виходить з посольства. Бажано роздягаючи його щоразу до трусів
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15.09.2020 14:54 Відповісти
Если власть в Белоруссии ЛЕГИТИМНАЯ, то по логике с ней НЕЛЬЗЯ иметь отношения, а значит должны быть отозваны посольства, приостановлены ВСЕ ОТНОШЕНИЯ (в первую очередь дипломатические) высланы посольства и представительства, заморожены ВСЕ счета и прекращена торговля, закрыта граница для ВСЕХ ЧИНОВНИКОВ, ГОССЛУЖАЩИХ, ВОЕННЫХ и ПОЛИЦАЕВ /арестованы все их счета и недвижимость/!
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15.09.2020 14:56 Відповісти
Наконец-то проснулись и высунули головы из песка! Теперь под натиском общественности нужно сделать официальную заяву и не признать гандона Лукашенко лигитимным Президентом - он того заслужил.
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15.09.2020 15:03 Відповісти
"... братским государством..." - агов, що це за статус за міжнародним правом? як каін і авель, чи як?))((
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15.09.2020 15:10 Відповісти
С соседями решили сориться? Купились на уловку партии ЕС и внешних кураторов?
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16.09.2020 00:45 Відповісти
Более глупого решения вмешиватся в выборы в соседней стране и придумать сложно! Теперь ждем ответку от Беларуси которая признает легитимность ОРДЛО! Нет, ну одни идиоты во власти что ли?
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16.09.2020 00:47 Відповісти
 
 