На оккупированном Донбассе создают "единую базу биометрических данных" наемников РФ, - разведка

Командование ВС РФ усиливает контроль за деятельностью соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, с 12 сентября с.г. в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается работа комиссии штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ по проверке вопросов боевой и мобилизационной готовности, укомплектованности личным составом.

В то же время, как отмечают в ГУР, сотрудники т.н. "Министерств внутренних дел" российских оккупационных администраций под кураторством ФСБ РФ осуществляют меры по созданию единой базы биометрических данных (дактилоскопического учета) военнослужащих российских оккупационных войск.

"Дактилоскопированию подлежит весь личный состав соединений и частей оккупантов, за исключением кадровых военнослужащих ВС РФ, откомандированных на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях. В дальнейшем созданная база будет использоваться российскими спецслужбами для идентификации лиц при попытке несанкционированного оставления временно оккупированной территории и установления причастности к совершению преступлений", - сказано в сообщении.

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