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Зеленский об отношениях с Путиным: Есть начало диалога

Зеленский об отношениях с Путиным: Есть начало диалога

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сказал, что договоренность о режиме "тишины" на Донбассе и обмен пленными стали началом их диалога.

Об этом он заявил на брифинге с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский лидер напомнил о 14 тыс. погибших в результате российской агрессии, а также об оккупации территории.

"Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны", - заявил он.

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Зеленский считает, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе, а также к обмену пленными.

"Я считаю, что это начало диалога, а по поводу отношений еще очень и очень рано говорить", - сказал он.

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Топ комментарии
+43
Идиот.
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15.09.2020 15:09
+29
Зелохи, что значит -"рано говорить"?
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15.09.2020 15:09
+26
Упоротый говорил, что за 100 дней все разрулит. Выходит что просто напиз...див
Зеленский об отношениях с Путиным: Есть начало диалога - Цензор.НЕТ 8578
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15.09.2020 15:18
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снова квартальноее мудило заглянуло в глаз ***** и увидело что-то, но что ни хера не поняло что?
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15.09.2020 16:17 Ответить
Шоколадный гла..пиши точнее
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15.09.2020 16:29 Ответить
ну, це ж ви, 73/43%зебіли, "дозволили" заглянути, ви ж так нагаласували...
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15.09.2020 16:45 Ответить
та це як раз ти у числі 73/43%зебілів і нагаласував нам зелену шмарклю, так що дивись утирок у дзеркало побачиш зебіла і не ...зди.
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16.09.2020 09:06 Ответить
Придурки хохлуї, яких 73%, вибрали президентом Зелебенського, але вони іще і мером Києва виберуть або Верещук, або Пальчевського!
А потім дивуються що Україну здають!!!
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15.09.2020 16:18 Ответить
14000 людей погибло, исправьте.
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15.09.2020 16:33 Ответить
"Это начало настоящей мужской дружбы" Касабланка
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15.09.2020 16:35 Ответить
73% шоб вы укакались и туалетной бумагой вам бы всю оставшуюся жизнь служили кактусы.
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15.09.2020 16:37 Ответить
Какого еще диалога?
О мой Бог, почему ты награждаешь нас такими идиотами и импотентами?
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15.09.2020 16:51 Ответить
Чаю с ним попейте!!!
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15.09.2020 17:08 Ответить
У Зели эрекция при слове "путин". Елена ни при делах.
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15.09.2020 17:14 Ответить
откуда ты знаешь?
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15.09.2020 18:44 Ответить
Так я и раскрою свои секреты! А потом еще и ключ от квартиры, в которой деньги лежат, попросите. Не-а!
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15.09.2020 19:58 Ответить
Вова , есть на жопе шерсть , ну уж никак диалог из убийцей и оккупантом !
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15.09.2020 17:14 Ответить
Диалог в какую дырку?!
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15.09.2020 17:24 Ответить
А какие партнёрские отношения были утаракана? Кстати во сколько лярдов оценивает Украину клован?
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15.09.2020 17:25 Ответить
С путиным нужэно не разговаривать, а угостиить его свежим "Новичком"!!!
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15.09.2020 17:34 Ответить
Диалог, это когда ты слышишь и тебя слушают. В чем есть большие сомнения. Скорее ты слушаешься. А, это уже послушание.
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15.09.2020 17:54 Ответить
Этой фразой клоун признал все, в чем его обвиняют, и даже не понял этого😎
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15.09.2020 17:57 Ответить
Все вменяемые люди в Украине считают, что это конец диалога и только один мальчонка называет это началом. Да, бачили очи що купували...
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15.09.2020 18:12 Ответить
Тварина, ти маєш звільняти территорії та перемогати у війні, а він беседує
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15.09.2020 18:31 Ответить
Якась бандитська морда вривається в мою квартиру, нагло забирає кімнату, а в іншій поселяє своїж "шісток". І який з ним може бути діалог? Тільки вимога забиратися геть і відповідні дії.
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15.09.2020 19:03 Ответить
У Моники были "прекрасные отношения"... *****!!! Когда же будет дно?!
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15.09.2020 19:30 Ответить
брехливые понты зеленой плесени.... какой диалог с убийцей, агрессором и оккупантом? зачем он нужен???
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15.09.2020 22:04 Ответить
Чтобы эту жабу разорвало или любимое им х-ло напоило его новичком по-братски!
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15.09.2020 22:16 Ответить
всё верно сказал.
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15.09.2020 22:20 Ответить
віслюк,і коли в тебе розпочався цей діалог? коли ти принюхалось до шоколаднага глаза пуйла та побачило там стрємлєніє к міру?
як там, Зе-чмо, твій паспорт з двухголовою куркою себе почуває?
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16.09.2020 00:00 Ответить
Созвонились, договорились о месте и времени встречи... Каждый со своими презервативами... Осталось обсудить цену за час...
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16.09.2020 09:02 Ответить
палата №6... зеленский стал позором Украины... только евреи хвастаются своими поражениям... все остальные народы - только победами...
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16.09.2020 09:11 Ответить
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