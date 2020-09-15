Зеленский об отношениях с Путиным: Есть начало диалога

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сказал, что договоренность о режиме "тишины" на Донбассе и обмен пленными стали началом их диалога.

Об этом он заявил на брифинге с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский лидер напомнил о 14 тыс. погибших в результате российской агрессии, а также об оккупации территории.

"Вы спросили, какие у нас отношения. К сожалению, мы потеряли это слово и потеряли значение этого слова между нашими странами. У нас раньше были прекрасные отношения, а сегодня 14 тысяч погибших, нет двух территорий нашей независимой страны", - заявил он.

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Зеленский считает, что диалог с Путиным привел к перемирию на Донбассе, а также к обмену пленными.

"Я считаю, что это начало диалога, а по поводу отношений еще очень и очень рано говорить", - сказал он.