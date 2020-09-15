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Зеленський про відносини з Путіним: Є початок діалогу

Зеленський про відносини з Путіним: Є початок діалогу

Президент України Володимир Зеленський розповів про відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Він сказав, що домовленість про режим "тиші" на Донбасі та обмін полоненими стали початком їхнього діалогу.

Про це він заявив на брифінгу з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Український лідер нагадав про 14 тисяч загиблих унаслідок російської агресії, а також про окупацію території.

"Ви запитали, які у нас відносини. На жаль, ми втратили це слово і втратили значення цього слова між нашими країнами. У нас раніше були чудові відносини, а сьогодні 14 тисяч загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни", - заявив він.

Зеленський вважає, що діалог із Путіним привів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими.

"Я вважаю, що це початок діалогу, а з приводу відносин ще дуже і дуже рано говорити", - сказав він.

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Топ коментарі
+43
Идиот.
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15.09.2020 15:09
+29
Зелохи, что значит -"рано говорить"?
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15.09.2020 15:09
+26
Упоротый говорил, что за 100 дней все разрулит. Выходит что просто напиз...див
Зеленский об отношениях с Путиным: Есть начало диалога - Цензор.НЕТ 8578
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15.09.2020 15:18
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снова квартальноее мудило заглянуло в глаз ***** и увидело что-то, но что ни хера не поняло что?
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15.09.2020 16:17 Відповісти
Шоколадный гла..пиши точнее
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15.09.2020 16:29 Відповісти
ну, це ж ви, 73/43%зебіли, "дозволили" заглянути, ви ж так нагаласували...
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15.09.2020 16:45 Відповісти
та це як раз ти у числі 73/43%зебілів і нагаласував нам зелену шмарклю, так що дивись утирок у дзеркало побачиш зебіла і не ...зди.
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16.09.2020 09:06 Відповісти
Придурки хохлуї, яких 73%, вибрали президентом Зелебенського, але вони іще і мером Києва виберуть або Верещук, або Пальчевського!
А потім дивуються що Україну здають!!!
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15.09.2020 16:18 Відповісти
14000 людей погибло, исправьте.
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15.09.2020 16:33 Відповісти
"Это начало настоящей мужской дружбы" Касабланка
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15.09.2020 16:35 Відповісти
73% шоб вы укакались и туалетной бумагой вам бы всю оставшуюся жизнь служили кактусы.
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15.09.2020 16:37 Відповісти
Какого еще диалога?
О мой Бог, почему ты награждаешь нас такими идиотами и импотентами?
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15.09.2020 16:51 Відповісти
Чаю с ним попейте!!!
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15.09.2020 17:08 Відповісти
У Зели эрекция при слове "путин". Елена ни при делах.
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15.09.2020 17:14 Відповісти
откуда ты знаешь?
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15.09.2020 18:44 Відповісти
Так я и раскрою свои секреты! А потом еще и ключ от квартиры, в которой деньги лежат, попросите. Не-а!
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15.09.2020 19:58 Відповісти
Вова , есть на жопе шерсть , ну уж никак диалог из убийцей и оккупантом !
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15.09.2020 17:14 Відповісти
Диалог в какую дырку?!
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15.09.2020 17:24 Відповісти
А какие партнёрские отношения были утаракана? Кстати во сколько лярдов оценивает Украину клован?
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15.09.2020 17:25 Відповісти
С путиным нужэно не разговаривать, а угостиить его свежим "Новичком"!!!
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15.09.2020 17:34 Відповісти
Диалог, это когда ты слышишь и тебя слушают. В чем есть большие сомнения. Скорее ты слушаешься. А, это уже послушание.
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15.09.2020 17:54 Відповісти
Этой фразой клоун признал все, в чем его обвиняют, и даже не понял этого😎
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15.09.2020 17:57 Відповісти
Все вменяемые люди в Украине считают, что это конец диалога и только один мальчонка называет это началом. Да, бачили очи що купували...
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15.09.2020 18:12 Відповісти
Тварина, ти маєш звільняти территорії та перемогати у війні, а він беседує
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15.09.2020 18:31 Відповісти
Якась бандитська морда вривається в мою квартиру, нагло забирає кімнату, а в іншій поселяє своїж "шісток". І який з ним може бути діалог? Тільки вимога забиратися геть і відповідні дії.
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15.09.2020 19:03 Відповісти
У Моники были "прекрасные отношения"... *****!!! Когда же будет дно?!
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15.09.2020 19:30 Відповісти
брехливые понты зеленой плесени.... какой диалог с убийцей, агрессором и оккупантом? зачем он нужен???
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15.09.2020 22:04 Відповісти
Чтобы эту жабу разорвало или любимое им х-ло напоило его новичком по-братски!
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15.09.2020 22:16 Відповісти
всё верно сказал.
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15.09.2020 22:20 Відповісти
віслюк,і коли в тебе розпочався цей діалог? коли ти принюхалось до шоколаднага глаза пуйла та побачило там стрємлєніє к міру?
як там, Зе-чмо, твій паспорт з двухголовою куркою себе почуває?
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16.09.2020 00:00 Відповісти
Созвонились, договорились о месте и времени встречи... Каждый со своими презервативами... Осталось обсудить цену за час...
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16.09.2020 09:02 Відповісти
палата №6... зеленский стал позором Украины... только евреи хвастаются своими поражениям... все остальные народы - только победами...
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16.09.2020 09:11 Відповісти
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