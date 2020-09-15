Зеленський про відносини з Путіним: Є початок діалогу
Президент України Володимир Зеленський розповів про відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Він сказав, що домовленість про режим "тиші" на Донбасі та обмін полоненими стали початком їхнього діалогу.
Про це він заявив на брифінгу з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Український лідер нагадав про 14 тисяч загиблих унаслідок російської агресії, а також про окупацію території.
"Ви запитали, які у нас відносини. На жаль, ми втратили це слово і втратили значення цього слова між нашими країнами. У нас раніше були чудові відносини, а сьогодні 14 тисяч загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни", - заявив він.
Зеленський вважає, що діалог із Путіним привів до перемир'я на Донбасі, а також до обміну полоненими.
"Я вважаю, що це початок діалогу, а з приводу відносин ще дуже і дуже рано говорити", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А потім дивуються що Україну здають!!!
О мой Бог, почему ты награждаешь нас такими идиотами и импотентами?
як там, Зе-чмо, твій паспорт з двухголовою куркою себе почуває?