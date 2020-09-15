Законопроект о референдуме вводит обязательность выполнения решений, - Стефанчук

Законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума вводит обязательность выполнения решения. Референдум больше не будет носить консультативный характер.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Он отметил, что ранее референдумы имели исключительно консультативный характер.

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"Мы должны осознавать, что референдум - вещь дорогая, его не надо собирать просто из любопытства. Народ должен иметь возможность высказаться по важнейшим, решающих вопросам развития общества и государства в целом. В нашем законопроекте мы вводим общую обязательность выполнения решений. Отходим от понятия "консультативный референдум", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что законопроект уже прошел широкое обсуждение, а также имеет поддержку отечественных и европейских институтов.