Законопроект о референдуме вводит обязательность выполнения решений, - Стефанчук
Законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума вводит обязательность выполнения решения. Референдум больше не будет носить консультативный характер.
Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
Он отметил, что ранее референдумы имели исключительно консультативный характер.
"Мы должны осознавать, что референдум - вещь дорогая, его не надо собирать просто из любопытства. Народ должен иметь возможность высказаться по важнейшим, решающих вопросам развития общества и государства в целом. В нашем законопроекте мы вводим общую обязательность выполнения решений. Отходим от понятия "консультативный референдум", - сказал Стефанчук.
Он добавил, что законопроект уже прошел широкое обсуждение, а также имеет поддержку отечественных и европейских институтов.
Пожалуйста, подождите...
))
А то "дехто" боїться навіть самого слова "референдум".
Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.
Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
🤗
А в Украине зебилов уже через 1,5 года не отыщешь днем с огнем.
Как там одному депутату говорили, - "анал - табу" референдум - табу!
После него в слаборазвитых странах приходят Гитлеры к власти и отменяют не только референдумы, но всякую демократию.
И кто тут дурилка?
1) римский статут
2) оружие и самооборона для ВСЕХ, а не только для мусоров и депутатов с судьями
3) полное расформирование судебной системы и замена их нанятыми из ЕС, до того момента как наши "вырастут". Т к коррупцию такого масштаба кроме как "полным переливанием крови" не вылечишь.
4) импичмент
5) ввести суд присяжных(!) как в цивилизованных странах, чтоб свести коррупцию к минимуму
6) отчетность правительства, ддепутатов и президента об обещаниях и выполненной работе по ним. Так сказать проверка КПД наших "слуг". Меньше 50% выполненных обещаний - расформирование партии или импичмент.
Ее просто надо доверить народу
А у слуг еще в паре идет электронное голосовани, через Интернет. Ну это фактически означает что можно будет рисовать любые цифра после референдумов....
А 73% будут довольны и счастливы...
А это мурло может конкретно сказать - КТО - ГДЕ - КОГДА - это обсуждал и какие-такие институты всю эту хрень поддержали ? ( как же им всем удобно "пёрднуть в лужу" и "отморозиться" ) ...
Прості люди - синонім примітивності, стадного інстинкту, відсутності критичного мислення, середньовічних забобонів та інфантилізму. Прості люди - ласий шмат для Сатани, який згодовує їм розважальні шоу з Оксаною Марченко, гівняні серіали та кримінальні новини. Саме прості люди - складають електоральну основу політиків-популістів, бо раз у раз вірять в брехню і гречку, а замість піти полікувати зуби - ставлять свічку Пантєлєймону цілителю «шоб нє болєло». На жаль - більшість населення України - то прості люди, через яких моя країна така саме проста, як шмат липкого сала на ринку у Глевасі, обліплений осінніми мухами.
«Беріть хароше сало!» - гукає до мене проста тітонька у фіолетовій кофті, сяючи золотими зубами.
«Так воно ж у вас гівняне…»
«А я вам нєдорого отдам, бо я вас узнала. А как встрєтітє в Кієвє Мураєва чі Рабіновіча, пєрєдавайтє прівєт, бо я за ніх голосовать буду. Молодци оні - за простой народ. Правду матку про Порошенка рєжут! На чьорта нам та Європа? Нам би пєнсію побольше і долар по восємь, бо у дочкі крєдіт на квартіру… І цени на газ нє поднімать!»
Виборчий голос цієї тітоньки з Глевахи дорівнює голосу професора Києво-Могилянки, чи молодого ідейного «Азовця», чи модної ******** дизайнерки одягу, чи айтішника у Каліфорнії, що спеціально поїде в українське посольство у Вашингтоні, аби проголосувати на наступних виборах. Але якщо на виборах переможе «простий народ», то майбутня доля України - то гівняне, обліплене мухами сало на стихійному ринку провінційної Глевахи.
Нє…. Не люблю я простих людей і їхнє гівняне сало! І вони відповідають мені взаємністю))) Так було, так є і так буде завжди. Зрештою, нічого нового… (с) Антін Мухарський .
Заготовка для полноценного захвата власти и других манипуляций. А что, удобненько! Хрен перепроверишь результаты голосования, если ЦВК и все силовые структуры подконтрольные и безупречно выполняют команды зеленского "ФАС" и "ФУ"