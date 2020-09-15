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референдум (1432) Стефанчук Руслан (637)

Законопроект о референдуме вводит обязательность выполнения решений, - Стефанчук

Законопроект о референдуме вводит обязательность выполнения решений, - Стефанчук

Законопроект о народовластии путем всеукраинского референдума вводит обязательность выполнения решения. Референдум больше не будет носить консультативный характер.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Он отметил, что ранее референдумы имели исключительно консультативный характер.

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"Мы должны осознавать, что референдум - вещь дорогая, его не надо собирать просто из любопытства. Народ должен иметь возможность высказаться по важнейшим, решающих вопросам развития общества и государства в целом. В нашем законопроекте мы вводим общую обязательность выполнения решений. Отходим от понятия "консультативный референдум", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что законопроект уже прошел широкое обсуждение, а также имеет поддержку отечественных и европейских институтов.

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Топ комментарии
+22
Очень удобно прикрывать зло ,общими мечтами о благе...
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15.09.2020 15:52
+18
Ох, что-то недоброе мое сердце чует!
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15.09.2020 15:51
+17
А рахувати результати буде ЦВК зеленського-портнова. Уявляєте, що вони нарахують?
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15.09.2020 15:55
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Ох, что-то недоброе мое сердце чует!
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15.09.2020 15:51 Ответить
Ага, обрати внимание, делают что-то по- своему, так а что нам делать, Порошенко же подписал ? Теперь будут так делать со ссьілкой на рехверендум,.
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15.09.2020 17:35 Ответить
жду выноса на референдум : «зЭ-чмыряку - на гылляку!»
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15.09.2020 15:51 Ответить
Очень удобно прикрывать зло ,общими мечтами о благе...
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15.09.2020 15:52 Ответить
_Злодеи прикрывают свои злоумышления не мечтами о благе (они об этом не мечтают), а простой и наглой брехнёй.
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15.09.2020 15:54 Ответить
Стефанчук не нужен. Вообще! Это враг Украины. Должен полностью перестать быть.
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15.09.2020 15:53 Ответить
В 2014 такого закона козломордым братушкам очень не хватало в Крыму и Донбассе. Теперь в Харькове и Одессе им будет проще
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15.09.2020 15:53 Ответить
А в якій країні??
))
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15.09.2020 15:54 Ответить
вот так зебилы протягивают решение референдумов в конституцию.. а потом скажут "референдум в крыму - это обязательное решение для Украины"
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15.09.2020 15:54 Ответить
Першим референдумом буде- понять рашку і прастіть. Результати будуть сфальсіфіковані, Україну здадуть окупанту без жодного пострілу.
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15.09.2020 15:54 Ответить
А рахувати результати буде ЦВК зеленського-портнова. Уявляєте, що вони нарахують?
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15.09.2020 15:55 Ответить
Результат можна на 70% запрограмувати рекламною компанією чи формулюванням питання. А при тотальному контролі медіа кацапами...
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15.09.2020 16:04 Ответить
Враги Украины в антиукраинской Раде готовят новую поганку!
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15.09.2020 15:55 Ответить
он оплату за тещину хату уже вернул?
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15.09.2020 15:56 Ответить
так... з боєм вибив з тещі грошики (та мабудь ще й зверху взяв за моральну шкоду і ганьбу)))
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15.09.2020 15:58 Ответить
А так і має бути.
А то "дехто" боїться навіть самого слова "референдум".
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15.09.2020 15:57 Ответить
Вот если провести референдум у тебя в подьезде чтоб продать твою квартиру а деньги розделить. Как думаешь сколько будет за/против?
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15.09.2020 16:01 Ответить
А давай проведем референдум с двумя вопросами: Вы за то,чтобы отменить все налоги и сборы с предприятий и физических лиц?" и второй "Вы за то, чтобы отменить комунальные платежи?"Уверен, что более 50 % на эти вопросы ответят "Да". И это решение будет обязательным. Как ты думаешь, долго ли после этого Украина протянет?
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15.09.2020 16:13 Ответить
Для любителей стабильности сегодня день отличных новостей: стабильное погружение в болото продолжится без происшествий. Готовьте карманы.

Остальным были предложены сияющие перспективы свободного общества, борьбы с бюрократией и прочие бла-бла-бла.

Как обычно, понять, когда нам врут, а когда делают официальное заявление, решительно невозможно.
🤗
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15.09.2020 15:58 Ответить
Капец Стране , прокрутят год кино про колбасу по 2.20 и мороженное по 20 коп и 73 % проголосует за новый СССР !
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15.09.2020 15:59 Ответить
все правильно, все логично, чтобы бабки, дедки и все остальное недоразвитое наследие совка путем референдума в жизни не дало возможности детям и внукам жить в цивилизованном обществе и быть защищенными от посягательств на их свободу со стороны северных людоедов
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15.09.2020 15:59 Ответить
Власть зеленых импотентов... Принимать решения, не прикрываясь "рехферендумами", = это ваша работа, за которую вам, дуракам, государство платит зарплату. Так что скрути свой проект в трубочку и засунь его себе (далее цитата "найвеличнишого") в дупу!
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15.09.2020 16:00 Ответить
Просто отличное перекладывание ответственности на народ!
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15.09.2020 16:02 Ответить
_Давняя и отработанная практика выдавать антинародные решения за волю самого народа (па просьпам трупящихся).
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15.09.2020 16:05 Ответить
Кааак вынесут на референдум закон о налогах по петиции президенту, а там и до Закона о всемирном тяготении недалеко, и все будут на ушах стоять. Знай наших!
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15.09.2020 16:03 Ответить
Немцы перед второй мировой во времена Гитлера как-то поиграли в референдумы. С тех пор они запрещены, и если не ошибаюсь, даже конституцией.
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15.09.2020 16:06 Ответить
а швейцарцы до сих пор "играют"
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15.09.2020 16:15 Ответить
С Швейцарцев поименно можно спросить.

А в Украине зебилов уже через 1,5 года не отыщешь днем с огнем.
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15.09.2020 16:18 Ответить
для швейцарцев слово "гражданин" не пустой звук. Каждый швейцарец обязан пройти воинскую службу до 31 года, а после состоит в резерве до 65 лет. Швейцарец обязан посещать стрельбище, коих вдоль всех дорог настроено немерено и упражняться в стрельбе... Представить себе, что швейцарцы выберут себе, не то что в президенты, а в начальники швейцарского ЖЭКа, человека без опыта работы, без образования и четырежды уклониста, я, человек с бурным воображением, не могу..
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15.09.2020 16:34 Ответить
для немцев видимо пустой...
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15.09.2020 16:35 Ответить
для немцев, после 1934 года ЭТО слова табу, - понимаешь?
Как там одному депутату говорили, - "анал - табу" референдум - табу!
После него в слаборазвитых странах приходят Гитлеры к власти и отменяют не только референдумы, но всякую демократию.
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15.09.2020 16:42 Ответить
так табу что в 1954-55 проводили?
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15.09.2020 16:45 Ответить
Дурень, в 1954-55 гг был референдум о статусе Саара. Саар, чтобы ты, идиот, понимал, - это была подмандатная Франции территория со своей валютой. Это не была территория ФРГ, дурилка картонная!
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15.09.2020 16:52 Ответить
дурень ведь выше писал, что для немцев цитирую "для немцев, после 1934 года ЭТО слова табу".
И кто тут дурилка?
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15.09.2020 16:54 Ответить
Ты баран не понял что я тебе написал, - Саар это не была территории Германии в 1954 году, - на этой территории жили саарцы, у них была своя валюта и Францию это вполне устраивало...
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15.09.2020 16:56 Ответить
Безмозглик, я все понял, ты не ты и такого не говорил, короче "их там нет" ))
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15.09.2020 16:58 Ответить
...и таких 73%... Беда
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15.09.2020 17:00 Ответить
...таких как ты? Думаю много меньше, к счатью...
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15.09.2020 17:01 Ответить
кстати Сталин/Ленин без всяких референдумов пришел, Мао, Пол-Пот да и почти все диктаторы... Может дело не в референдуме?
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15.09.2020 16:48 Ответить
конечно не референдуме, - дело в идиотах, вроде тебя, коих на этих референдумах имеют)
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15.09.2020 16:54 Ответить
ну, безмозглик, не обижайся, держи себя в руках
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15.09.2020 16:55 Ответить
Признавайся, - голосовал за зебила? =)
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15.09.2020 16:58 Ответить
безмозглик, ну все уже поняли, что ты глуп...
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15.09.2020 16:59 Ответить
...ядерный электорат, дистиллированный=)
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15.09.2020 17:00 Ответить
73% обрало президентом Зеленського.
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15.09.2020 16:06 Ответить
Мудрий нарід знову зробить "розумний" вибір?
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15.09.2020 16:06 Ответить
Значит референдумов больше не будет.
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15.09.2020 16:06 Ответить
_"Референдумов" непременно будет! По крёмлёвскому сценарию и соответствующей развязкой.
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15.09.2020 16:15 Ответить
Будут и в огромных количествах: теперь молодая команда технократов сможет вешать всех собак не только на Пороха и папередников, но и на мудрый народ, а Зелечка и компания останутся молодцами.
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15.09.2020 16:30 Ответить
референдум..... Стефанчук/ тот же барбос: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук./ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация.
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15.09.2020 16:17 Ответить
А у этого кабана своя задача-сделать референдум чуть ли не альтернативой Конституции. Кто и как посчитает-понятно.
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15.09.2020 16:22 Ответить
самые важные вопросы:
1) римский статут
2) оружие и самооборона для ВСЕХ, а не только для мусоров и депутатов с судьями
3) полное расформирование судебной системы и замена их нанятыми из ЕС, до того момента как наши "вырастут". Т к коррупцию такого масштаба кроме как "полным переливанием крови" не вылечишь.
4) импичмент
5) ввести суд присяжных(!) как в цивилизованных странах, чтоб свести коррупцию к минимуму
6) отчетность правительства, ддепутатов и президента об обещаниях и выполненной работе по ним. Так сказать проверка КПД наших "слуг". Меньше 50% выполненных обещаний - расформирование партии или импичмент.
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15.09.2020 16:31 Ответить
никаких 75-76%. Больше половины выборцев чтото выбрали - остальные идут лесом. Демократия.
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15.09.2020 16:33 Ответить
Любые крупные траты на хрень типа олимпиады при огроменных бюджетных дырах и войне - только после обсуждения с представителями не крупного бизнеса, а по срезу общества путем опроса, НЕЗАВИСИМЫМИ СТРУКУТУРАМИ. которые не будут подчинятся депутатам, министрам или президенту.
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15.09.2020 16:36 Ответить
или любым другим гос органам или представителям крупного бизнеса.
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15.09.2020 16:37 Ответить
Не думаю что у какого то народа будут спрашивать что на референдум вьіносить.
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15.09.2020 17:56 Ответить
Как просто украсть у народа свободу
Ее просто надо доверить народу
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15.09.2020 16:37 Ответить
нет, достаточно просто подменить результаты, потому никаких електронных опросников.
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15.09.2020 16:40 Ответить
Ах, хочете референдум ? Будь ласка ! Перше питання - націоналізація майна у всіх олігархів,а потім у міліонерів, і т.д. ЦІкаво, як проголосує наарод ?
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15.09.2020 16:41 Ответить
умные люди скажут нет, т к это отвернет инвесторов и покажет беспредел и крах всей правовой системы. Глупый вопрос. Как ты определишь кто олигарх? А если миллионеры чесно заработали свои миллионы? Шариковы не дремлют.
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15.09.2020 16:43 Ответить
Я до того, що референдум це опасна "штука",тим більше в умовах війни. Це палка з двома кінцями, і той хто затіває ці "штучки" може сам дістати по хребту.
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15.09.2020 17:18 Ответить
Тут спорить не буду. Имхо нужны международные наблюдатели.
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15.09.2020 17:57 Ответить
у них вся надежда на референдумы.... Это то то даст им возможность крутить лохами как угодно.Как известно, "Не важно как проголосуют, а важно кто и как подсчитает"

А у слуг еще в паре идет электронное голосовани, через Интернет. Ну это фактически означает что можно будет рисовать любые цифра после референдумов....

А 73% будут довольны и счастливы...
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15.09.2020 16:41 Ответить
опять же - ограничение на количество проголосовавших тоже имеет место быть. В плане , если проголосовало меньше половины населения страны - то результаты недействительны. За подмену результатов, как за самое большое преступление - конфискация имущества с пожизненным сроком.
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15.09.2020 16:41 Ответить
Но опять же - это оголтелый популизм все. Как при порошенко, только возведенное в степень. От зеленого чуда ожидать не стоит
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15.09.2020 16:44 Ответить
Эти ***** не для Украины этот референдум затевают. Планируют какие-то антиукраинские решения так утвержать.
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15.09.2020 16:49 Ответить
Именно.
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15.09.2020 17:39 Ответить
"Він додав, що законопроєкт вже пройшов широке обговорення, а також має підтримку вітчизняних і європейських інститутів."

А это мурло может конкретно сказать - КТО - ГДЕ - КОГДА - это обсуждал и какие-такие институты всю эту хрень поддержали ? ( как же им всем удобно "пёрднуть в лужу" и "отморозиться" ) ...
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15.09.2020 16:50 Ответить
Бидло-нарід відмінить і декомунізацію і всі проукраїнські закони." 23 фєвраля" знову зроблять "святом".
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15.09.2020 16:52 Ответить
Чергова зелена муть. В усіх нормальних країнах бажання народу моніторять через соціальні опитування та впроваджують шляхом виконання коротко- чи довгострокових програм. Референдум - інструмент тоталітарних режимів для виконання своїх хотілок під виглядом бажання народу. Найближчий приклад - референдуми в Білорусі, які забезпечили Лукашенку "корону". Для чого зеленим референдум здогадатись неважко - протягнути особливий статус ОРДЛО чи якусь подібну хню.
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15.09.2020 17:03 Ответить
Я НЕ ЛЮБЛЮ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ
Прості люди - синонім примітивності, стадного інстинкту, відсутності критичного мислення, середньовічних забобонів та інфантилізму. Прості люди - ласий шмат для Сатани, який згодовує їм розважальні шоу з Оксаною Марченко, гівняні серіали та кримінальні новини. Саме прості люди - складають електоральну основу політиків-популістів, бо раз у раз вірять в брехню і гречку, а замість піти полікувати зуби - ставлять свічку Пантєлєймону цілителю «шоб нє болєло». На жаль - більшість населення України - то прості люди, через яких моя країна така саме проста, як шмат липкого сала на ринку у Глевасі, обліплений осінніми мухами.

«Беріть хароше сало!» - гукає до мене проста тітонька у фіолетовій кофті, сяючи золотими зубами.
«Так воно ж у вас гівняне…»
«А я вам нєдорого отдам, бо я вас узнала. А как встрєтітє в Кієвє Мураєва чі Рабіновіча, пєрєдавайтє прівєт, бо я за ніх голосовать буду. Молодци оні - за простой народ. Правду матку про Порошенка рєжут! На чьорта нам та Європа? Нам би пєнсію побольше і долар по восємь, бо у дочкі крєдіт на квартіру… І цени на газ нє поднімать!»
Виборчий голос цієї тітоньки з Глевахи дорівнює голосу професора Києво-Могилянки, чи молодого ідейного «Азовця», чи модної ******** дизайнерки одягу, чи айтішника у Каліфорнії, що спеціально поїде в українське посольство у Вашингтоні, аби проголосувати на наступних виборах. Але якщо на виборах переможе «простий народ», то майбутня доля України - то гівняне, обліплене мухами сало на стихійному ринку провінційної Глевахи.
Нє…. Не люблю я простих людей і їхнє гівняне сало! І вони відповідають мені взаємністю))) Так було, так є і так буде завжди. Зрештою, нічого нового… (с) Антін Мухарський .
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15.09.2020 17:25 Ответить
Це велика небезпека з таким недолугим населенням. Вони йому спокійно втюхаєть і приєднанна до рашки.
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15.09.2020 17:51 Ответить
а кто будет вопросы выносить на референдум?
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15.09.2020 18:50 Ответить
Скотина перекладывает ответственность на свои "73 процента". Мы к сожалению, не Швейцария,и наголосовать на референдуме могут и за чёрта. Что, собственно, уже сделали на выборах. Гнать проклятого предателя пока не уничтожил страну!
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15.09.2020 18:57 Ответить
очередной инструмент обмана в руках УЗУРПАТОРОВ, важно кто будет инициировать процедуру и как формулировать вопросы, а одурачить НЕДЕЕСПОСОБНОЕ БОЛЬШИНСТВО, У КОТОРОГО ПО-ХОРОШЕМУ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОГО ПРАВО ПОЛИТИЧЕСКОГО "ГОЛОСА" -это регулируется средствами манипуляциями эмоциями ЛОХТОРАТА!
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15.09.2020 20:38 Ответить
готовится большое наманалово
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15.09.2020 21:38 Ответить
Оппа.
Заготовка для полноценного захвата власти и других манипуляций. А что, удобненько! Хрен перепроверишь результаты голосования, если ЦВК и все силовые структуры подконтрольные и безупречно выполняют команды зеленского "ФАС" и "ФУ"
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26.01.2021 19:09 Ответить
 
 