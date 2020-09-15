Законопроєкт про референдум запроваджує обов'язковість виконання рішень, - Стефанчук

Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум запроваджує обов'язковість виконання рішення. Референдум більше не матиме консультативного характеру.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Слуга народу".

Він зазначив, що раніше референдуми мали виключно консультативний характер.

"Ми повинні усвідомлювати, що референдум - річ дорога, його не треба збирати просто з цікавості. Народ повинен мати можливість висловитися з найважливіших, вирішальних питань розвитку суспільства і держави загалом. У нашому законопроєкті ми вводимо загальну обов'язковість виконання рішень. Відходимо від поняття "консультативний референдум", - сказав Стефанчук.

Він додав, що законопроєкт вже пройшов широке обговорення, а також має підтримку вітчизняних і європейських інститутів.

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