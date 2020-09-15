Силовики проведут онлайновые командно-штабные учения в рамках наблюдения за избирательным процессом, - МВД

5 сентября развернута работа ситуационного центра, который будет работать в круглосуточном режиме до объявления результатов выборов. По фактам нарушения избирательного процесса полиция уже начала 44 уголовных производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Из них 18 начато до начала избирательного процесса, 26 - после 5 сентября. Это в основном препятствование осуществлению избирательного права. После начала избирательного процесса - предоставление неправомерных сведений в государственный реестр избирателей и подкуп избирателей. В двух уголовных производствах четырем предъявлено подозрение", - сказал Игорь Клименко во время координационного совещания штаба по обеспечению прозрачности и правомерности избирательного процесса.

Глава Нацполиции также отметил, что наиболее типичные схемы, которые полиция фиксирует - предоставление денежного вознаграждения за смену мест голосования и голосов за определенного кандидата, а также раздача бесплатных подарков разным слоям населения с логотипами кандидатов, продуктов питания и средств гигиены, организация бесплатных поездок.

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"Нацполиция в режиме онлайн отслеживает ситуацию с нарушением избирательного процесса и соответственно реагирует. Совместно с представителями гражданской сети "Опора" мы создали чат-бот в Telegram. Он позволяет в онлайн-режиме принимать информацию с места нарушений, а полиции - оперативно проверять и реагировать на такие сообщения", - добавил Игорь Клименко.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в МВД работает оперативный штаб в который вовлечены все подразделения.

В ближайшее время планируется проведение командно-штабных учений, которые, в связи с пандемией COVID-19 будут проходить дистанционно.

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Председатель ГСЧС Николай Чечеткин сказал, что спасатели ведут круглосуточный мониторинг состояния пожарной и техногенной безопасности на избирательных участках - их более 31 300. На каждом объекте будут проходить внеплановые проверки источников противопожарного снабжения, определение маршрутов подъезда пожарно-спасательной техники. На случай обнаружения взрывоопасных предметов в круглосуточной готовности будут находиться 25 пиротехнических расчетов и 9 воздушных судов на случай доставки оперативных групп или аэромедицинской эвакуации.

Председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что будет запущено онлайн-обучение для следователей и для полиции превенции.

"Следует не только обращать внимание на текущую статистику о нарушениях избирательного законодательства и открытых уголовных производствах, а и иметь понимание, сколько дел были доведены до суда. Если общество увидит, что нарушители избирательного законодательства получают реальные сроки и наказание - выборы будут проходить более честно и прозрачно", - сказала она.

Напомним, В МВД под председательством министра внутренних дел Арсена Авакова и секретаря СНБОУ Алексея Данилова прошло координационное совещание штаба по обеспечению прозрачности и правомерности избирательного процесса.

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В заседании приняли участие руководители центральных органов исполнительной власти, деятельность которых координируется МВД, руководитель общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская и член ЦИК Ирина Ефремова.