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Одесская область (3372) Нацполиция (16189) правоохранительные органы (2958) самоубийство (947) силовики (2797)

На Одесчине мужчина застрелился из "ручки-пистолета". ФОТО

В Подольске Одесской области местный житель застрелился из самодельной "ручки-пистолета".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине мужчина застрелился из ручки-пистолета 01

40-летнего жителя Подольска с огнестрельным ранением головы обнаружила в своем дворе бывшая сожительница и сообщила в полицию. Пострадавшего спасти не удалось, он умер в карете скорой помощи.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия обнаружила похожее на ручку продолговатое самодельное металлическое устройство, из которого был произведен выстрел.

На Одесчине мужчина застрелился из ручки-пистолета 02

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Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Изъятое оружие полицейские направили на экспертное исследование. Сейчас устанавливается его происхождение, а также причины и обстоятельства смерти мужчины.

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Топ комментарии
+14
В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
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15.09.2020 19:53
+9
Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
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15.09.2020 20:10
+5
Надо запретить ручки. И карандаши.
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15.09.2020 19:53
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Пару годин роботи дреллю і болгаркою.
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15.09.2020 19:50 Ответить
В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
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15.09.2020 19:53 Ответить
Зробити такий гаджет.
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15.09.2020 19:57 Ответить
Еще проще, если за начальний девайс взять мини-ракетницу.
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15.09.2020 20:07 Ответить
Я там вчора за посиланням пару ідей знайшов. Буде взимку чим зайнятися.
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15.09.2020 20:09 Ответить
Welcome to the club!
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15.09.2020 20:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/473148 будь обережним щоб не став черговим номінантом на "премію Дарвіна" як цей бовдур.
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15.09.2020 20:37 Ответить
Немцы в своё время с ракетницы допридумывались до Leuchtpistole.
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15.09.2020 20:31 Ответить
О, ракетница - вообще моя любимая тема. Я уже лет 8 тому из югославской ракетницы смайстрячил yнiверсалный выживальщицкий ствол. Посредством вкладышей ( с собственно 26,2 мм до 12 кал и с 12 кал до ,45 Колт, 410 и мелкашки). Сьемный приклад на болтах-бабочках. Нарезные вполне точные до метров 80, ну, а ,410 - он и есть 410.Плюс сохранена функция ракетнницы как в родном калибре, так и в 12(только!!! ракеты)
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15.09.2020 20:47 Ответить
У нас участковый бы в обмороки падал от такого изобилия возможностей струсить взяток за нарушения порядка обращения.
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15.09.2020 20:50 Ответить
Все абсолютно легально.
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15.09.2020 20:51 Ответить
Два часа дрелью и болгаркой?))) Да, вы умеете наслаждаться процессом)))
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15.09.2020 20:09 Ответить
Мались на увазі самоудовлєтворітєлі.
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15.09.2020 20:11 Ответить
Да я же пошутил))) Еще я и долго подбирал слово как правильно назвать таких людей, да так и не смог вспомнить)))
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15.09.2020 20:23 Ответить
Кєргуду, бро.
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15.09.2020 20:32 Ответить
дреллю і болгаркою - пару секунд
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15.09.2020 23:25 Ответить
А нахєра? Застрелитись, бо для шпигунів є добротна техніка.
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15.09.2020 19:54 Ответить
Ніт, тільки на верстаті, дрелькою ствол не видовбаєш.
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15.09.2020 19:55 Ответить
Це ж не для спортивної стрільби цяцька. Шмат труби підібрати підходящий по діаметру.
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15.09.2020 19:58 Ответить
Я б виклав креслення, але то є кримінал.
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15.09.2020 19:59 Ответить
Якщо ствол відразу в калібрі, то можна і дрелькою, болгаркою, молотком ... якщо є час і натхнення. Але все ж верстати не надарма придумали. Та і раптом ручка не проста як патик, а автоматична? Як поршні робити, газовідвідні трубки, механізм викидання гільзи?
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15.09.2020 20:17 Ответить
Це щось,я в аху,тут дiйсно знатоки,+)))...
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15.09.2020 20:51 Ответить
прикріпити до стовбура крамницю і відчиніти вогонь
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15.09.2020 22:26 Ответить
и кувалдой
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15.09.2020 20:23 Ответить
Надо запретить ручки. И карандаши.
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15.09.2020 19:53 Ответить
В носу ковыряться тоже запретить.
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15.09.2020 20:09 Ответить
Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
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15.09.2020 20:10 Ответить
Нееее... 23% это не под силу, куда уж им... Только зебилы на это способны, только зебилы...
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15.09.2020 20:00 Ответить
ДаежЪ нож-карандаш...
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15.09.2020 19:54 Ответить
Жду новостей про туалетную бумагу-гранату)))
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15.09.2020 19:54 Ответить
изобретатель.
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15.09.2020 19:55 Ответить
Штирлиц, мля...
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15.09.2020 19:58 Ответить
бонд...джейсм бонд....
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15.09.2020 20:00 Ответить
Решил поиграть сам с собой в ка.цапскую рулетку...
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15.09.2020 20:03 Ответить
оригинал ...
(аминь)
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15.09.2020 20:08 Ответить
Ручечников нервно курит в сторонке...
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15.09.2020 20:14 Ответить
Полное имя персонажа Пётр Ручеников. Ручечник (сыгран Евгением Евстегнеевым) - идейный «вор в законе», не вступающий в переговоры с блюстителями порядка и не «продающий» своих дружков по уголовному призванию.
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15.09.2020 20:18 Ответить
*там где дык в теме...
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15.09.2020 20:23 Ответить
Довели мужика карантином до самоубийства.
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15.09.2020 20:19 Ответить
Ну дык в теме)))
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15.09.2020 20:20 Ответить
На одного придурка меньше.
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15.09.2020 20:24 Ответить
Бонд. Джеймс Бонд...
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15.09.2020 20:44 Ответить
З такого не можна застрелитися. То,що вони із'яли, ще ні про що не говорить. Лежить убитий і валяється якась ручка.
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15.09.2020 20:49 Ответить
Можно .У меня когда то была такая . но покрасивее ,мелкашками стреляла . Стреляла не точно . но дырки в железе пробивала .Голову спокойно можно пробить.
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15.09.2020 20:59 Ответить
Старина Дарвин- аплодирует стоя.😂
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15.09.2020 21:01 Ответить
Джеймс Бонд
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15.09.2020 21:16 Ответить
А шо , так можно было ?
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15.09.2020 22:09 Ответить
Хорошо что сам себя устранил, высшие силы знают что делают.
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16.09.2020 09:42 Ответить
Кравченко міністр МВС два рази вистрілив собі в голову з макара, і ледь себе вбив, так слідчі поянили, і записали - "самогубство".
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16.09.2020 10:18 Ответить
Сравнил хрен с редькой
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16.09.2020 11:19 Ответить
 
 