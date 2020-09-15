На Одещині чоловік застрелився з "ручки-пістолета". ФОТО
У Подільському Одеської області місцевий житель застрелився з саморобної "ручки-пістолета".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
40-річного жителя Подольська з вогнепальним пораненням голови виявила в своєму дворі колишня співмешканка і повідомила в поліцію. Постраждалого врятувати не вдалося, він помер в кареті швидкої допомоги.
Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила схожий на ручку довгастий саморобний металевий пристрій, з якого був здійснений постріл.
Топ коментарі
+14 dtrscnij grsrt
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+9 Valery Greff
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+5 Valery Greff
показати весь коментар15.09.2020 19:53
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