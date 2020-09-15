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На Одещині чоловік застрелився з "ручки-пістолета". ФОТО

У Подільському Одеської області місцевий житель застрелився з саморобної "ручки-пістолета".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині чоловік застрелився з ручки-пістолета 01

40-річного жителя Подольська з вогнепальним пораненням голови виявила в своєму дворі колишня співмешканка і повідомила в поліцію. Постраждалого врятувати не вдалося, він помер в кареті швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події виявила схожий на ручку довгастий саморобний металевий пристрій, з якого був здійснений постріл.

На Одещині чоловік застрелився з ручки-пістолета 02

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Вилучена зброя поліцейські направили на експертне дослідження. Зараз встановлюється його походження, а також причини і обставини смерті чоловіка.

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Топ коментарі
+14
В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
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15.09.2020 19:53
+9
Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
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15.09.2020 20:10
+5
Надо запретить ручки. И карандаши.
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15.09.2020 19:53
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Пару годин роботи дреллю і болгаркою.
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15.09.2020 19:50 Відповісти
В смислє якщо робити дірку в черепі, без того вогнепального гаджета ?
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15.09.2020 19:53 Відповісти
Зробити такий гаджет.
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15.09.2020 19:57 Відповісти
Еще проще, если за начальний девайс взять мини-ракетницу.
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15.09.2020 20:07 Відповісти
Я там вчора за посиланням пару ідей знайшов. Буде взимку чим зайнятися.
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15.09.2020 20:09 Відповісти
Welcome to the club!
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15.09.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473148 будь обережним щоб не став черговим номінантом на "премію Дарвіна" як цей бовдур.
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15.09.2020 20:37 Відповісти
Немцы в своё время с ракетницы допридумывались до Leuchtpistole.
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15.09.2020 20:31 Відповісти
О, ракетница - вообще моя любимая тема. Я уже лет 8 тому из югославской ракетницы смайстрячил yнiверсалный выживальщицкий ствол. Посредством вкладышей ( с собственно 26,2 мм до 12 кал и с 12 кал до ,45 Колт, 410 и мелкашки). Сьемный приклад на болтах-бабочках. Нарезные вполне точные до метров 80, ну, а ,410 - он и есть 410.Плюс сохранена функция ракетнницы как в родном калибре, так и в 12(только!!! ракеты)
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15.09.2020 20:47 Відповісти
У нас участковый бы в обмороки падал от такого изобилия возможностей струсить взяток за нарушения порядка обращения.
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15.09.2020 20:50 Відповісти
Все абсолютно легально.
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15.09.2020 20:51 Відповісти
Два часа дрелью и болгаркой?))) Да, вы умеете наслаждаться процессом)))
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15.09.2020 20:09 Відповісти
Мались на увазі самоудовлєтворітєлі.
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15.09.2020 20:11 Відповісти
Да я же пошутил))) Еще я и долго подбирал слово как правильно назвать таких людей, да так и не смог вспомнить)))
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15.09.2020 20:23 Відповісти
Кєргуду, бро.
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15.09.2020 20:32 Відповісти
дреллю і болгаркою - пару секунд
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15.09.2020 23:25 Відповісти
А нахєра? Застрелитись, бо для шпигунів є добротна техніка.
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15.09.2020 19:54 Відповісти
Ніт, тільки на верстаті, дрелькою ствол не видовбаєш.
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15.09.2020 19:55 Відповісти
Це ж не для спортивної стрільби цяцька. Шмат труби підібрати підходящий по діаметру.
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15.09.2020 19:58 Відповісти
Я б виклав креслення, але то є кримінал.
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15.09.2020 19:59 Відповісти
Якщо ствол відразу в калібрі, то можна і дрелькою, болгаркою, молотком ... якщо є час і натхнення. Але все ж верстати не надарма придумали. Та і раптом ручка не проста як патик, а автоматична? Як поршні робити, газовідвідні трубки, механізм викидання гільзи?
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15.09.2020 20:17 Відповісти
Це щось,я в аху,тут дiйсно знатоки,+)))...
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15.09.2020 20:51 Відповісти
прикріпити до стовбура крамницю і відчиніти вогонь
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15.09.2020 22:26 Відповісти
и кувалдой
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15.09.2020 20:23 Відповісти
Надо запретить ручки. И карандаши.
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15.09.2020 19:53 Відповісти
В носу ковыряться тоже запретить.
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15.09.2020 20:09 Відповісти
Откуда ж зэбилам тогда идеи брать?
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15.09.2020 20:10 Відповісти
Нееее... 23% это не под силу, куда уж им... Только зебилы на это способны, только зебилы...
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15.09.2020 20:00 Відповісти
ДаежЪ нож-карандаш...
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15.09.2020 19:54 Відповісти
Жду новостей про туалетную бумагу-гранату)))
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15.09.2020 19:54 Відповісти
изобретатель.
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15.09.2020 19:55 Відповісти
Штирлиц, мля...
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15.09.2020 19:58 Відповісти
бонд...джейсм бонд....
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15.09.2020 20:00 Відповісти
Решил поиграть сам с собой в ка.цапскую рулетку...
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15.09.2020 20:03 Відповісти
оригинал ...
(аминь)
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15.09.2020 20:08 Відповісти
Ручечников нервно курит в сторонке...
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15.09.2020 20:14 Відповісти
Полное имя персонажа Пётр Ручеников. Ручечник (сыгран Евгением Евстегнеевым) - идейный «вор в законе», не вступающий в переговоры с блюстителями порядка и не «продающий» своих дружков по уголовному призванию.
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15.09.2020 20:18 Відповісти
*там где дык в теме...
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15.09.2020 20:23 Відповісти
Довели мужика карантином до самоубийства.
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15.09.2020 20:19 Відповісти
Ну дык в теме)))
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15.09.2020 20:20 Відповісти
На одного придурка меньше.
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15.09.2020 20:24 Відповісти
Бонд. Джеймс Бонд...
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15.09.2020 20:44 Відповісти
З такого не можна застрелитися. То,що вони із'яли, ще ні про що не говорить. Лежить убитий і валяється якась ручка.
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15.09.2020 20:49 Відповісти
Можно .У меня когда то была такая . но покрасивее ,мелкашками стреляла . Стреляла не точно . но дырки в железе пробивала .Голову спокойно можно пробить.
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15.09.2020 20:59 Відповісти
Старина Дарвин- аплодирует стоя.😂
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15.09.2020 21:01 Відповісти
Джеймс Бонд
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15.09.2020 21:16 Відповісти
А шо , так можно было ?
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15.09.2020 22:09 Відповісти
Хорошо что сам себя устранил, высшие силы знают что делают.
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16.09.2020 09:42 Відповісти
Кравченко міністр МВС два рази вистрілив собі в голову з макара, і ледь себе вбив, так слідчі поянили, і записали - "самогубство".
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16.09.2020 10:18 Відповісти
Сравнил хрен с редькой
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16.09.2020 11:19 Відповісти
 
 