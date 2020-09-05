УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13211 відвідувач онлайн
Новини Фото Силовики
14 008 44

На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Постріли в будинку жителів Рівненського району пролунали близько четвертої години ранку 5 вересня. Від заподіяних травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну доньку з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки було госпіталізовано.

Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка вистрілила в чоловіка і доньку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Потерпілий зміг зателефонувати батькові, який викликав правоохоронців. Однак сам від заподіяних йому ран помер. Його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Дівчинку доставили в лікарню. У медзаклад також доставили непритомну 44-річну зловмисницю з різаними ранами рук і кульовим пораненням у скроню. Її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона перебуває в спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньку прооперували.

Дивіться також: Чоловік убив сусіда на Миколаївщині і, приховуючи злочин, імітував ДТП, - Нацполіція. ФОТО

На місці події, окрім іншого, вилучили травматичну зброю і револьвер під набій Флобера.

"Що спонукало 44-річну жінку до скоєння таких злочинів, встановлюють поліцейські в межах досудового розслідування за фактами умисного вбивства і замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 15 та 115 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 01

Дивіться також: Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС. ФОТО

На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 02
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 03
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 04
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 05

Читайте також: Самогубство співробітниці колонії на Кіровоградщині: прокуратура провела перевірку, 9 працівників притягнуто до відповідальності

На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 06
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція 07

Автор: 

Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) самогубство (634) силовики (2514) вбивство (3088) Рівненська область (1175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
"Богатиє тоже плачут"
показати весь коментар
05.09.2020 23:07
+9
От жира бесилась... Ибо судя по фото хатынки, два авто в гараже...жили богато и припеваючи.
показати весь коментар
05.09.2020 23:03
+8
Да, добробут -це ще не запорука щастя.
показати весь коментар
05.09.2020 23:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Травмат... Получить непросто...
показати весь коментар
05.09.2020 23:01 Відповісти
честно, работая айтишником так и не смог заработать даже на сенс....и почему-то к таким богатеньким жалости нет...
показати весь коментар
05.09.2020 23:05 Відповісти
Вбитим сьогодні вночі у власному будинку власною дружиною виявився комерційний директор однієї із місцевих будівельних фірм.
Відомо, що дружина загиблого, яка його й вбила є викладачкою НУВГП, доцентом, кандидатом економічних наук та автором майже пів сотні наукових праць.
показати весь коментар
05.09.2020 23:08 Відповісти
перевчилася...тирса в головы поъхала напевно..
показати весь коментар
06.09.2020 00:26 Відповісти
в общем мораль - не нужно злить преподов, они и так на нервах.
показати весь коментар
06.09.2020 00:33 Відповісти
Краще б вона бур'ян посапала біля паркану, мудреля. А чоловік, видно, дуже старався для неї, бо з такою любов'ю поставив той дім... Ще й дочку хотіла вбити, мавпа титулована.
показати весь коментар
06.09.2020 08:57 Відповісти
Уяви собі, вони такі ж люди як і ти. У них у фейсбуках та твіттерах красиві фото, вони відпочивають закордоном, у них гарна хата, красива жінка, слух'яні дітки...
показати весь коментар
05.09.2020 23:11 Відповісти
и че,это типо зависть к богатым у тебя?
показати весь коментар
06.09.2020 01:20 Відповісти
От жира бесилась... Ибо судя по фото хатынки, два авто в гараже...жили богато и припеваючи.
показати весь коментар
05.09.2020 23:03 Відповісти
Ребенок стал сиротой. Какая разница что было.
показати весь коментар
05.09.2020 23:05 Відповісти
И при живых родителях, дети живут как сироты.
показати весь коментар
05.09.2020 23:10 Відповісти
А вдруг, как пример, отец (а может, это отчим) спал с малолетней девочкой? Извините, конечно, за мое извращенное воображение. Может быть, я детективов пересмотрела.
показати весь коментар
05.09.2020 23:12 Відповісти
Скорее всего, муж гулял... А жена в порыве гнева, не стерпела и начала стрелять в него, прибежала дочь, сделала маме замечание, что мол "ты делаешь?" а та и в дочь стрельнула в состоянии аффекта
показати весь коментар
05.09.2020 23:16 Відповісти
А может вас на пару стая дворовых собак сношала всю прошлую ночь? То же мне, сочинители оправданий.
показати весь коментар
06.09.2020 00:37 Відповісти
Чому ?
Вони висувають версії, які є ймовірними.
Ваша версія ??
показати весь коментар
06.09.2020 10:31 Відповісти
"Богатиє тоже плачут"
показати весь коментар
05.09.2020 23:07 Відповісти
Да, добробут -це ще не запорука щастя.
показати весь коментар
05.09.2020 23:08 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что там был интим между отцом и дочерью...
показати весь коментар
05.09.2020 23:08 Відповісти
Из-за этого мать не будет стрелять в дочь (а нормальная мать не будет этого делать не при каких обстоятельствах). Тут видно, что семья не из бедных, соответственно и дело в деньгах. Крыша у неё поехала явно, из-за того, что, отец наверное хотел разводится и дочь в случае развода выявляла желания остаться жить с ним. Мать коробило, что она могла лишится финансового благополучия, вот крыша на этой почве и поехала.
показати весь коментар
05.09.2020 23:40 Відповісти
Шо "жЫра" то?
есть же столько причин, вежеств, даже по новостям - кацап, норм., ну сорри, таксист, выкурил т.н. "спайс" - избил жену, разрезал дочь, блин! года, годов, годей, летов - мля, лет 5, скушал часть и мусоам сказал что это "духи приказали".
так и тут - х.з.(хотел бы знать) шо случилочь. че сразу срач то?
а, еще не было политоты? щас же будет.
и да - нас в Европу не примут, тупо вижу по комментам - никогда.
Слово аллаху хоть больше чем надо людей , извиняюсь, рабов, не пострадали, а ведь "ТАМ" гораздо лучше.... правда.... вопрос, сколько пропорций у небесной тверди? ибо я занять хце то место где видно Тегусигальпу, там ни разу не был, как и везде, кроме парижа(Тоже не был)
показати весь коментар
05.09.2020 23:15 Відповісти
Дооо, в Европу то таких не принимают, а ничего что жители Балкан еще и не такую дичь творить умеют, а уж румыны в глубинке то до чего цивилизованные, что вы к коментаторам то прицепились, припятствие для входа в ЕС мудрая политика, или нам из за коментов на цензоре безвиз убрать хотят, и чсх сам же политоту и приплел первый
показати весь коментар
05.09.2020 23:29 Відповісти
Не понятен мотив такого , но ипонутся какая санта-барбара...жах !!!
показати весь коментар
05.09.2020 23:27 Відповісти
По слухам - чоловік повідомив дружину, що їде на моря, і бере дочку з собою. Без дружини (чому "без" - не ясно). Ось у неї і "поїхав дах". Битовуха, на фоні нервового зриву.
показати весь коментар
06.09.2020 00:12 Відповісти
это не мотив .. это шизофрения..
показати весь коментар
06.09.2020 00:45 Відповісти
Или ревность ...😊
Но крышу явно сорвало !
показати весь коментар
06.09.2020 01:37 Відповісти
Это не слухи. а правда. В 6 утра его и дочку должна была забрать маршрутка в Борисполь. А крыша у нее давно уже "ехала". Дура пальнула в мужа. дочь... Порезала себе вены и пальнула с флобера в висок. Флобер не смог пробить кость. Дура будет жить в тюряге. Дочь - сирота
показати весь коментар
06.09.2020 00:50 Відповісти
На кроваті обойма лежить...
Який "флобер" ??
показати весь коментар
06.09.2020 10:34 Відповісти
Сплошь и рядом.Мои спивчуття.Зараз,ось щойно збили кошку на районе.Теперь как ця кошка вплине на рейтинг
показати весь коментар
05.09.2020 23:28 Відповісти
Релакс Oblivion Music Video - Extended Edition https://youtu.be/yaQDPXyUcwk
показати весь коментар
05.09.2020 23:33 Відповісти
Да как так то? Не может біть, фотки спиджені с реддита, на Украине зубожiння й таких бохатих домiвок нетути, ві всьо врьоти.
показати весь коментар
06.09.2020 00:10 Відповісти
Квасно-патриотическое.


Женщина убила мужа..
А могла и мужика!
Слабый пол, и он не сдюжит
Вот чуть что - и за рога!

Что ж ты баба, борщ не варишь
Варишь пули из свинца?
Знать, кацапка, и гутаришь
На москальском без конца..

Знать ты мужа завалила
за свой русский мир поди..
всё пилила, да пилила
Мол, коммуна впереди..

Но герой, не тут то было!
дал тебе отпор крутой
Резал сало и кадилом
выгонял твой нрав дурной!

Что ж ты баба-кулибаба
Не варила ты борщи?
Возомнила что Забава
Ты по жизни? Варишь щи?

И за щи ты завалила
Свово мужа наотмашь!
И смотала, дрянь, удила..
Всё за то, что он не ваш.

Знай же, **** колорадна,
Мы найдем тебя где хошь!
И научим шкварки ладно
жарить всех, едрона вошь!
показати весь коментар
06.09.2020 00:43 Відповісти
На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2305
показати весь коментар
06.09.2020 09:02 Відповісти
Версію про поїздку на море без матері озвучила рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.
Їй зробили зауваження (і не одна людина) щодо оприлюднення імен та обставин.
В коментах один чоловік написав, що квитки були у всіх, на всю родину.
З іншого боку, якщо вони збиралися в дорогу, то чому дівчинка спала - знову ж з тих слухів.
Бо ніби мати стріляла у неї сплячу, у спину.

Тому справді краще почекати додаткової інформації.
Але подія жахлива.
показати весь коментар
06.09.2020 02:16 Відповісти
оце дістали жіночку!! якийсь жіх!
показати весь коментар
06.09.2020 07:17 Відповісти
естественный отбор
показати весь коментар
06.09.2020 08:53 Відповісти
Чоловік напевно планував розлучення, тому доньку обробляв та на свою сторону переманював проти матері. Тому вбивала вона їх, як зрадників та ворогів. Ніякого жалю немаю до вбитого та пораненої, просто не треба зраджувати рідну матір, Бог за це обов'язково покарає.
показати весь коментар
06.09.2020 10:24 Відповісти
Судя по всему она ненормальная, и дочь ее просто боялась. Оказалось не зря.
показати весь коментар
06.09.2020 11:45 Відповісти
вы точно здоровы? Никто не имеет право забирать жизнь у другого, все люди приходят в этот мир что б жить и развиватся как самодостаточные личности. откуда каждый берет то что кто то кому то что то должен? кадый должен сам о себе всегда уметь позаботится как морально так и финансовго
В европе уже с малых лет так воспитывают детей. Развод или уход это не конец света а всего лишь люди не могут находится вместе
показати весь коментар
06.09.2020 11:49 Відповісти
Радість! Скільки тобі рочків, шо помилка за помилкою? Йди уроки вчи та не вчи дорослих життю. Тут кожний пише імовірну причину трагедії у сім'ї , це життя, яке викидає будь які сюрпризи з людиною у стані афекту. Стрес та психічні хвороби ще ніхто не відміняв, як і горілку, яка виявляється дуже дієвим стимулятором для скоєння злочину.
показати весь коментар
06.09.2020 13:12 Відповісти
вам доктор нужен самой)))не останавливайтесь .... человек который рассуждает так как вы не считается нормальным
показати весь коментар
06.09.2020 15:04 Відповісти
Коротше - трагедія на грунті особистих відносин.
показати весь коментар
06.09.2020 10:35 Відповісти
по большому счету это трагедия.

комментаторам неадекватным, не судите , да не судимы будете.
показати весь коментар
06.09.2020 12:09 Відповісти
водки наверное нахлебалась и пошла шмалить
показати весь коментар
07.09.2020 18:24 Відповісти
 
 