На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Постріли в будинку жителів Рівненського району пролунали близько четвертої години ранку 5 вересня. Від заподіяних травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну доньку з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки було госпіталізовано.

Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка вистрілила в чоловіка і доньку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Потерпілий зміг зателефонувати батькові, який викликав правоохоронців. Однак сам від заподіяних йому ран помер. Його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Дівчинку доставили в лікарню. У медзаклад також доставили непритомну 44-річну зловмисницю з різаними ранами рук і кульовим пораненням у скроню. Її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона перебуває в спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньку прооперували.

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На місці події, окрім іншого, вилучили травматичну зброю і револьвер під набій Флобера.

"Що спонукало 44-річну жінку до скоєння таких злочинів, встановлюють поліцейські в межах досудового розслідування за фактами умисного вбивства і замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 15 та 115 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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