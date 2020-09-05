На Рівненщині жінка вбила чоловіка, поранила доньку-підлітка та намагалася накласти на себе руки, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Постріли в будинку жителів Рівненського району пролунали близько четвертої години ранку 5 вересня. Від заподіяних травм 45-річний чоловік загинув, а 13-річну доньку з множинними проникаючими пораненнями грудної клітки було госпіталізовано.
Поліцейські попередньо встановили, що 44-річна жінка вистрілила в чоловіка і доньку, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Потерпілий зміг зателефонувати батькові, який викликав правоохоронців. Однак сам від заподіяних йому ран помер. Його тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Дівчинку доставили в лікарню. У медзаклад також доставили непритомну 44-річну зловмисницю з різаними ранами рук і кульовим пораненням у скроню. Її затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона перебуває в спецпалаті під охороною. Її стан лікарі оцінюють як стабільний, а доньку прооперували.
На місці події, окрім іншого, вилучили травматичну зброю і револьвер під набій Флобера.
"Що спонукало 44-річну жінку до скоєння таких злочинів, встановлюють поліцейські в межах досудового розслідування за фактами умисного вбивства і замаху на умисне вбивство малолітньої дитини за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 15 та 115 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.
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Відомо, що дружина загиблого, яка його й вбила є викладачкою НУВГП, доцентом, кандидатом економічних наук та автором майже пів сотні наукових праць.
Вони висувають версії, які є ймовірними.
Ваша версія ??
есть же столько причин, вежеств, даже по новостям - кацап, норм., ну сорри, таксист, выкурил т.н. "спайс" - избил жену, разрезал дочь, блин! года, годов, годей, летов - мля, лет 5, скушал часть и мусоам сказал что это "духи приказали".
так и тут - х.з.(хотел бы знать) шо случилочь. че сразу срач то?
а, еще не было политоты? щас же будет.
и да - нас в Европу не примут, тупо вижу по комментам - никогда.
Слово аллаху хоть больше чем надо людей , извиняюсь, рабов, не пострадали, а ведь "ТАМ" гораздо лучше.... правда.... вопрос, сколько пропорций у небесной тверди? ибо я занять хце то место где видно Тегусигальпу, там ни разу не был, как и везде, кроме парижа(Тоже не был)
Но крышу явно сорвало !
Який "флобер" ??
Женщина убила мужа..
А могла и мужика!
Слабый пол, и он не сдюжит
Вот чуть что - и за рога!
Что ж ты баба, борщ не варишь
Варишь пули из свинца?
Знать, кацапка, и гутаришь
На москальском без конца..
Знать ты мужа завалила
за свой русский мир поди..
всё пилила, да пилила
Мол, коммуна впереди..
Но герой, не тут то было!
дал тебе отпор крутой
Резал сало и кадилом
выгонял твой нрав дурной!
Что ж ты баба-кулибаба
Не варила ты борщи?
Возомнила что Забава
Ты по жизни? Варишь щи?
И за щи ты завалила
Свово мужа наотмашь!
И смотала, дрянь, удила..
Всё за то, что он не ваш.
Знай же, **** колорадна,
Мы найдем тебя где хошь!
И научим шкварки ладно
жарить всех, едрона вошь!
Їй зробили зауваження (і не одна людина) щодо оприлюднення імен та обставин.
В коментах один чоловік написав, що квитки були у всіх, на всю родину.
З іншого боку, якщо вони збиралися в дорогу, то чому дівчинка спала - знову ж з тих слухів.
Бо ніби мати стріляла у неї сплячу, у спину.
Тому справді краще почекати додаткової інформації.
Але подія жахлива.
В европе уже с малых лет так воспитывают детей. Развод или уход это не конец света а всего лишь люди не могут находится вместе
комментаторам неадекватным, не судите , да не судимы будете.