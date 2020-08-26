Чоловік убив сусіда на Миколаївщині і, приховуючи злочин, імітував ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Вчора, 25 серпня, близько опівночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту одного із селищ Доманівського району Миколаївщини лежить закривавлене тіло чоловіка, ймовірно, після наїзду автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

На місці події, оглянувши тіло, експерт виявив у загиблого колото-різані рани, чим відкинув версію ДТП.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель.

Як з’ясувалося, вдень між чоловіками сталася сварка, у ході якої затримай завдав ножових поранень своєму сусідові, а щоб приховати злочин, імітував дорожньо-транспортну пригоду. Він залишив сліди волочіння тіла подалі від домоволодіння та розкидав пластикові деталі, схожі на запчастини від автомобіля.

Ніж вилученодля подальшого направлення на експертизу.

Зловмисник був доставлений до відділку поліції, де слідчі затримали його.

За узгодженням із місцевою прокуратурою зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", санкція статі передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Триває слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іноземець на орендованій квартирі в Києві задушив жінку, його затримали в аеропорту, - МВС. ФОТО



