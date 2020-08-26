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Чоловік убив сусіда на Миколаївщині і, приховуючи злочин, імітував ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Вчора, 25 серпня, близько опівночі в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля зупинки громадського транспорту одного із селищ Доманівського району Миколаївщини лежить закривавлене тіло чоловіка, ймовірно, після наїзду автомобіля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

На місці події, оглянувши тіло, експерт виявив у загиблого колото-різані рани, чим відкинув версію ДТП.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель.

Як з’ясувалося, вдень між чоловіками сталася сварка, у ході якої затримай завдав ножових поранень своєму сусідові, а щоб приховати злочин, імітував дорожньо-транспортну пригоду. Він залишив сліди волочіння тіла подалі від домоволодіння та розкидав пластикові деталі, схожі на запчастини від автомобіля.

Ніж вилученодля подальшого направлення на експертизу.

Зловмисник був доставлений до відділку поліції, де слідчі затримали його.

За узгодженням із місцевою прокуратурою зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", санкція статі передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Триває слідство.

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Чоловік убив сусіда на Миколаївщині і, приховуючи злочин, імітував ДТП, - Нацполіція 01
Чоловік убив сусіда на Миколаївщині і, приховуючи злочин, імітував ДТП, - Нацполіція 02

Автор: 

Миколаївська область (2273) Нацполіція (15164) вбивство (3088)


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дайте уже людям свободно покупать пукалки! будет жеж веселее
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26.08.2020 12:37 Відповісти
когда человек безоружен - то он рассматривается как потенциальная жертва. С соответствующими последствиями. А не тот что может и в ответ выстрелить.
Оружие людей уравнивает. Но не с нашим законодательством. Вернее исполнителями.
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26.08.2020 12:52 Відповісти
вообще-то оружием может быть любой предмет! схватил палку и можно ею забить своего оппонента до смерти! так что все ваши инсинуации на тему "потенциальной жертвы" - чушь.

Никак не пойму, почему "оружейное лобби" так ссыться признаться, что сжимая в кармане ручку ствола они, наконец-то, перестают чувствовать себя бабами и начинают чувствовать себя альфасамцами?!
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26.08.2020 12:57 Відповісти
наоборот вечером получат сзади кирпичом и пукалка перейдет в заботливые клешни того кому она важней и нужней)
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26.08.2020 13:45 Відповісти
начитаются-насмотрятся детективов (да не до конца)
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26.08.2020 12:38 Відповісти
Может она и действительно больна.
Я её считаю нехорошим человеком, но...
Я искренне, без стёба:
Здоровья и пенсии! Или наоборот: пенсии и здоровья.
Прокацапские политики должны покидать. Если не мир, то арену.
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26.08.2020 12:51 Відповісти
Бандит-идиот.
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26.08.2020 12:43 Відповісти
 
 